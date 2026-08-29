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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto City of Hialeah - Municipal Government

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 82 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 63%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 10 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 63%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El sábado 29 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El domingo 30 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El lunes 31 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.

El martes 1 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El miércoles 2 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El jueves 3 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.

El viernes 4 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
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