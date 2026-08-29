1
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 82 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 63%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 63%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El sábado 29 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
El domingo 30 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
LA NACION
Más leídas
- 2
Cómo impacta en las jubilaciones la decisión que se tome sobre el salario mínimo
- 3
La mamá de Tini, sobre Alejandro Stoessel: “No existe un tipo más honesto; es impecable, con valores, ética y moral indiscutibles”
- 4
El kirchnerismo respaldó a un juez que viajó a Lago Escondido y puso en pausa la doctrina del “lawfare”