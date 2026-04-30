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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril Gautier Salles Unsplash

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el jueves 30 de abril la temperatura rondará entre 73 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 13 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El miércoles 6 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
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