Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el jueves 30 de abril la temperatura rondará entre 73 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 3 a 13 mph, Suroeste

: 3 a 13 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.