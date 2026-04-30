Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el jueves 30 de abril la temperatura rondará entre 73 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 13 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 13 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
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