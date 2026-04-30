Gabriela Lozano, inmigrante venezolana que estuvo detenida por el ICE en Florida: “Siento que perdí la mitad de mi vida”

Gabriela Lozano Sousa, una ciudadana venezolana que residía en Estados Unidos bajo un permiso humanitario, salió en libertad del Centro de Detención del Condado de Baker en Jacksonville tras permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante seis meses y pudo regresar a su casa de Hollywood, Florida. La liberación ocurrió después de que un juez federal aprobara una moción para desestimar el caso.

Es venezolana y estuvo detenida seis meses por el ICE

La historia de Lozano comenzó en 2023, cuando ingresó al país legalmente. En abril de 2025, dos días antes del vencimiento de su permiso, contrajo matrimonio con Brandon Garrison. No obstante, la vida de la pareja cambió en octubre pasado cuando ambos resultaron arrestados a causa de un conflicto doméstico.

Si bien la justicia cerró el caso rápidamente y dictó la libertad para Garrison, las autoridades migratorias transfirieron a Lozano a un centro de detención donde permaneció más de medio año. “Perdí siete meses. Siento que perdí la mitad de mi vida en un año en la cárcel”, declaró Lozano a CBS News al recuperar su libertad en Hollywood, Florida.

Gabriela Lozano Sousa, en su casamiento con Brandon Garrison (foto familiar)

El esposo de la mujer lideró durante meses una compleja batalla legal para lograr su salida del recinto. El abogado de la familia, Taymoor Pilehvar, detalló a Miami Herald las diversas estrategias que intentaron sin éxito previo, tales como solicitudes humanitarias ante ICE, pedidos de fianza rechazados por falta de jurisdicción y una petición de Habeas Corpus que también resultó denegada. Solo la moción final para terminar el caso abrió las puertas de la libertad para la venezolana.

No todo está resuelto para la inmigrante venezolana

El camino hacia la estabilidad definitiva aún presenta sombras. El esposo de la mujer, Brandon Garrison, manifestó su preocupación ante posibles nuevas complicaciones: “Quién sabe, ellos podrían pivotar y hacer otro movimiento, o algo que cree más obstáculos que tendré que superar”. El hombre admitió que el proceso resultó devastador a nivel financiero y mental, al punto de considerar la posibilidad de abandonar el país para permanecer junto a su esposa.

Gabriela Lozano, en una entrevista con CBS News, tras ser liberada por el ICE ushispanics

El representante legal advirtió que el organismo migratorio conserva, en teoría, la facultad de detener a Lozano nuevamente bajo el argumento de una estadía prolongada, a pesar de que la mujer cuenta con un trámite de ajuste de estatus pendiente. De acuerdo con las proyecciones del abogado Pilehvar, si la situación fluye sin nuevas trabas burocráticas, la mujer podría obtener su tarjeta de residencia permanente en el plazo de un año.

Mientras tanto, el entorno de la pareja mantiene abierta una campaña de recaudación de fondos destinada a solventar los honorarios legales y los gastos derivados de la reinserción social de Lozano. La familia busca ahora reagruparse y retomar sus actividades cotidianas tras este prolongado periodo de incertidumbre jurídica que marcó sus vidas durante los últimos siete meses en Florida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.