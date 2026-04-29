El FBI investiga: las últimas horas del camionero cubano hallado muerto que desapareció cuando viajaba a Miami con autos de lujo

La investigación federal sobre la desaparición y muerte de Alejandro Jacomino González avanza con una reconstrucción detallada de sus últimos movimientos. El trabajador, de origen cubano, fue visto por última vez mientras realizaba un traslado de vehículos de lujo desde el estado de Georgia hacia el sur de Florida.

Cronología de Alejandro Jacomino González: qué hizo antes de desaparecer rumbo a Miami

De acuerdo con la información oficial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el itinerario comenzó el 16 de abril, cuando el conductor retiró varios automóviles de alta gama en el puerto de Brunswick, Georgia. Su destino final era la ciudad de Miami, donde debía completar la entrega según lo previsto por la empresa Heartbeat Auto Transport para la que trabajaba.

Al día siguiente, durante la madrugada, el recorrido registró una detención en una zona de descanso ubicada en el condado de Brevard, Florida. Ese punto es clave para los investigadores, ya que allí se produjo el último contacto conocido antes de que se interrumpiera la comunicación.

De acuerdo con los datos relevados por el FBI, el camión permaneció varias horas detenido en el área de descanso. Cerca de las 7.49 hs, el sistema de geolocalización mostró un desplazamiento que no coincidía con el trayecto programado.

El vehículo avanzó brevemente hacia el sur, pero luego giró en sentido contrario y tomó dirección norte hacia Jacksonville. Este cambio fue considerado inusual dentro de la ruta establecida hacia Miami.

Poco después de ese movimiento, el conductor dejó de responder llamadas y mensajes. Ante la falta de contacto, se realizó la denuncia formal por desaparición tanto del chofer como del transporte y la agencia de investigación catalogó el caso como “desaparición sospechosa”.

“Esto es más que un conductor desaparecido, es un familiar, amigo y colega de alguien. Nuestros corazones están con sus seres queridos durante este momento increíblemente difícil”, publicó en ese momento la empresa Heartbeat Auto Transport en Instagram. “Si tienes alguna información, no importa lo pequeña que pueda parecer, por favor, acércate y ayuda a que Alejandro vuelva a casa a salvo”, agregó.

Alejandro Jacomino González era un camionero de origen cubano de 41 años que trabajaba para una empresa de transporte Instagram @heartbeatautotransport

Dónde apareció el camión y qué pasó con los vehículos desaparecidos en Florida y Georgia

Horas más tarde del 17 de abril, las autoridades localizaron el camión en Port Wentworth, en el estado de Georgia. En el lugar no se encontraba González, lo que profundizó la hipótesis de un posible hecho delictivo.

Además, se constató que parte de la carga no estaba en el remolque. Varios de los autos transportados no fueron hallados junto al vehículo, lo que abrió una línea de investigación vinculada al robo.

Con el avance de las tareas, tres de esos automóviles fueron recuperados en territorio de Florida. Sin embargo, el resto continúa sin aparecer, mientras se intenta determinar su destino.

Tras más de diez días de búsqueda y una investigación liderada por las divisiones del FBI en Tampa y Atlanta, se confirmó el hallazgo sin vida del camionero Instagram @heartbeatautotransport

El FBI confirmó dónde hallaron el cuerpo de Alejandro Jacomino González en Georgia

Tras más de diez días de búsqueda, la investigación tuvo un giro cuando se confirmó el hallazgo del cuerpo del transportista en la costa de Georgia. La notificación fue realizada a la familia el 28 de abril, según confirmó el primo de la víctima Juan Carlos Forcade a Telemundo.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre las causas de la muerte ni las circunstancias exactas en las que ocurrió. El caso sigue bajo análisis de las divisiones federales correspondientes.

Como parte de la investigación, las agencias federales solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener material que permita reconstruir lo sucedido en la parada de Florida. El pedido está dirigido a quienes hayan estado en el área de descanso de Grant-Valkaria entre la 1 y las 8 hs (hora local) 17 de abril. Se buscan imágenes, videos o registros de cámaras instaladas en vehículos.

El foco está puesto en la zona cercana a la rampa de acceso a la autopista I-95 en dirección sur. Ese punto es considerado central para establecer qué ocurrió durante el período en el que se perdió el contacto con el conductor.

“Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe comunicarse con la línea telefónica gratuita del FBI al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324)”, señaló la agencia. “También puede comunicarse con la oficina local del FBI, la embajada o consulado estadounidense más cercano , o enviar información en línea”, agregó.