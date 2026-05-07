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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de mayo
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de mayo

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el jueves 7 de mayo la temperatura rondará entre 77 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El jueves 7 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 8 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 9 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El domingo 10 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El lunes 11 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El martes 12 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El miércoles 13 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
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