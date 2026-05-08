Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 13%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 13%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
LA NACION
Más leídas
- 1
FIFA cerró un acuerdo histórico: el negocio de las figuritas y cartas coleccionables cambia de manos
- 2
Tras más de 10 años de juicio, la Justicia porteña resolvió que los conductores de apps deben ajustarse a las normas de taxis y remises
- 3
El actor Mark Hamill compartió una imagen de Trump muerto y la Casa Blanca lo tildó de “enfermo”
- 4
“Impresionante”: un violento tornado hizo volar ovejas y en un campo mató 20