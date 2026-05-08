Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 13%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 2 a 12 mph, Sursuroeste

: 2 a 12 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 13%

: 13% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.