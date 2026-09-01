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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de septiembre Fort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 1 de septiembre la temperatura rondará entre 76 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 62%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 62%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El martes 1 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas generalizados, luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 78%.

El miércoles 2 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 71%.

El jueves 3 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas generalizados. Probabilidad de precipitación: 78%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas generalizados, luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 78%.

El viernes 4 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 51%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas generalizados, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 80%.

El sábado 5 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 6 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 67%.

Labor Day 7 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 71%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 71%.
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