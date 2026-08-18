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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 18 de agosto la temperatura rondará entre 81 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados.
La probabilidad de precipitación de 19%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 19%
- Pronóstico: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 40%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 42%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 40%.
El sábado 22 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 35%.
El domingo 23 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.
El lunes 24 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 25%.
LA NACION