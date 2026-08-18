Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de agosto

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 18 de agosto la temperatura rondará entre 81 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 5 a 12 mph, Oestenoroeste

: 5 a 12 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 40%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 42%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 40%.

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.

El lunes 24 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 25%.