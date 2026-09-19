Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 74 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 62%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Estenoreste

: 5 a 8 mph, Estenoreste Probabilidad de precipitación : 62%

: 62% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas aislados. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas aislados. Probabilidad de precipitación: 83%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas aislados. Probabilidad de precipitación: 56%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 46%.