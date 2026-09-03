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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 3 de septiembre la temperatura rondará entre 76 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 73%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 73%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chubascos y tormentas eléctricas generalizadas. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas generalizadas luego chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 78%.
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 69%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 63%.
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 71%.
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 52%.
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