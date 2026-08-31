Comenzará su construcción: el estadio de los Tampa Bay Rays que costará 2300 millones

El futuro de los Tampa Bay Rays dio un paso decisivo y dejó atrás años de incertidumbre sobre la permanencia de la franquicia en la región. Las autoridades locales avanzaron con el acuerdo para construir un nuevo estadio de béisbol acompañado por un desarrollo inmobiliario de uso mixto, en un proyecto que movilizará miles de millones de dólares entre inversión pública y privada.

Tampa Bay Rays: cuánto costará el nuevo estadio aprobado en Tampa

El Concejo Municipal de Tampa aprobó el jueves 27 de agosto, por una votación de 4 a 3, un acuerdo valuado en 2300 millones de dólares para avanzar con la construcción del nuevo estadio de los Tampa Bay Rays.

Los Tampa Bay Rays Celebraron El Acuerdo Que Permitirá La Construcción De Su Nuevo Estadio

De acuerdo con el comunicado oficial del Concejo Municipal de Tampa, la decisión fue presentada como un paso fundamental para asegurar la permanencia del equipo y avanzar con un proyecto que pretende generar empleos, atraer inversiones y producir beneficios económicos para la comunidad durante las próximas décadas.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, calificó la decisión como un momento determinante para el proyecto y agradeció a los integrantes del Concejo que respaldaron la iniciativa.

“Reconocieron una oportunidad extraordinaria para asegurar el futuro de los Rays en Tampa y avanzar con un desarrollo que creará empleos, impulsará inversiones y generará beneficios duraderos para nuestra comunidad”, afirmó Castor.

Quién pagará el nuevo estadio de los Tampa Bay Rays y cuánto aportará cada parte

Del costo proyectado de aproximadamente US$2360 millones, el condado de Hillsborough aportará hasta US$796 millones y la ciudad de Tampa, US$80 millones. Los Rays asumirán alrededor de US$1370 millones y cualquier sobrecosto.

La medida salió adelante el pasado jueves 27 de agosto tras una votación dividida de 4 a 3 en el Concejo Municipal, Jason Behnken - FR171457 AP

La estructura financiera había comenzado a tomar forma tres meses antes de la votación municipal, cuando las partes alcanzaron un acuerdo preliminar para impulsar la construcción. El respaldo del Concejo permitió entonces que la propuesta ingresara en una nueva etapa, con la expectativa de completar el proceso necesario para hacer posible la obra.

La planificación incluye también un distrito de entretenimiento y un desarrollo de uso mixto alrededor del recinto, con la intención de convertir el área en un nuevo polo de actividad para la región.

A esto se suma la renovación de algunos edificios pertenecientes a Hillsborough College, institución cuyo campus será el lugar elegido para levantar el complejo.

Según la información difundida por ESPN, los propietarios de los Rays habían alcanzado a comienzos de este año un acuerdo con Hillsborough College para construir allí el estadio y el distrito de uso mixto, además de realizar mejoras en determinadas instalaciones educativas.

La ubicación también tiene una característica estratégica: se encuentra junto a las instalaciones utilizadas para los entrenamientos de primavera de los New York Yankees y frente al Raymond James Stadium, donde juega como local el equipo de fútbol americano Tampa Bay Buccaneers.

Tampa Bay Rays: qué falta para comenzar las obras del estadio que abriría en 2029

La decisión del Concejo Municipal no fue el único paso institucional necesario. En el momento de aquella primera votación, el acuerdo todavía requería el respaldo de la Comisión del Condado de Hillsborough para quedar finalizado.

Del total presupuestado en la obra, 967 millones de dólares corresponderán a fondos públicos Chris O'Meara - AP

Un comunicado posterior de la Ciudad de Tampa, publicado el 28 de agosto, confirmó que tanto el Concejo Municipal como la Comisión del Condado votaron finalmente a favor de los acuerdos que permiten avanzar con la construcción del nuevo estadio y con el desarrollo inmobiliario asociado.

De esta manera, el proyecto obtuvo las dos aprobaciones locales centrales, aunque todavía quedan acuerdos complementarios pendientes.

Tras las aprobaciones, la ciudad organizó una celebración pública. Tampa anunció que, junto con los Rays, iluminaron varios puntos emblemáticos con los colores azul y amarillo del equipo y realizaron un espectáculo de fuegos artificiales en Curtis Hixon Waterfront Park.