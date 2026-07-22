¿Comienza la construcción del megaestadio de los Bears? El proyecto de US$5000 millones que Illinois se quiere quedar

Los Chicago Bears dejarán atrás su tradicional ubicación en el Soldier Field para construir un nuevo megaestadio, y varios se disputan su territorio. Si bien la franquicia aún no decidió qué terreno utilizará, el representante estatal de Illinois Curtis Tarver propuso un predio de más de 300 acres (121 hectáreas) de propiedad privada frente al lago.

La propuesta de Illinois para el nuevo estadio de los Chicago Bears

Para obtener la aprobación de los Chicago Bears, Tarver propuso el uso de un terreno sin urbanizar cerca de la calle 85 y DuSable Lake Shore Drive. La ubicación está situada a orillas del lago Michigan, al norte del futuro Parque Cuántico y de Microelectrónica, que reemplazará al antiguo emplazamiento de US Steel.

Curtis Tarver, representante de Illinois, propuso una ubicación en frente del Lago Michigan para que los Chicago Bears construyan su megaestadio www.reptarver.com

En sus declaraciones, citadas por Fox News, Tarver resaltó las ventajas del lugar, entre las que destacó la ubicación y la existencia de un promotor dispuesto a construir en el área. “Esta es una propiedad frente al lago”, indicó en primer lugar.

Luego, sostuvo que no habría obstáculos vinculados a la disponibilidad debido a que se trata de un terreno privado, y destacó que la edificación puede atraer inversiones que mejorarían la economía regional. La franquicia busca mudarse del recinto actual y apunta a construir un nuevo estadio que supondría una inversión de 5000 millones de dólares.

Cómo es el proyecto de los Chicago Bears que Illinois busca albergar

El legislador detalló que espera que el recinto se conecte con el resto de la ciudad y los aficionados lleguen y salgan mediante taxis acuáticos y transporte público. Además, indicó que el predio ofrece vistas del horizonte de Chicago y espacio suficiente para el tipo de desarrollo que los Bears tienen en mente.

Para el avance del proyecto, Tarver expresó a Fox News que el primer paso es determinar con exactitud qué necesitan los Bears para construir un estadio en Chicago. Según sus palabras, la ciudad dispone de herramientas que podrían facilitar la construcción, como bonos para el impulso económico y opciones de financiación mediante el incremento de impuestos.

Los Chicago Bears abandonarán su estadio en Soldier Field para avanzar con una nueva construcción Soldier Field

Pese al impacto que tendría en la economía local el nuevo complejo, con la creación de miles de puestos de empleo, Tarver cree que la principal razón por la que no recibe suficiente atención es porque el emplazamiento ofrecido se encuentra en el lado sur de la ciudad.

Asimismo, afirmó que la zona tiene capacidad para todo lo que el equipo necesita y sostuvo que el desarrollo generaría empleos y comercio en el vecindario. “Imaginen lo que supondría un estadio por aquí. Los trabajos que crearía para el barrio”, argumentó.

Los Chicago Bears todavía no eligieron la ubicación de su nuevo estadio

Aunque se especuló que el equipo podría mudarse al otro lado de la frontera estatal, a Hammond, los Bears aún no formalizaron una sede. “No hay nada firmado ni sellado en Indiana. Tampoco hay nada firmado ni sellado en Arlington Heights. Así que, hasta que no se cierre un acuerdo definitivo, creo que seguimos en la contienda”, expresó Tarver sobre este punto.

El equipo, que regresará a los entrenamientos la próxima semana, tiene un contrato de arrendamiento vigente en Soldier Field hasta el 2033. Con su primer partido de pretemporada contra los Cleveland Browns el 15 de agosto, se espera que las autoridades anuncien una decisión final durante este verano, aunque por el momento no hay nada confirmado.