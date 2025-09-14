Burnham Yard: dónde construye el nuevo y lujoso estadio de los Broncos de Denver que tendrá inversión sin precedentes

Broncos de Denver y el Gobierno de Colorado confirmaron que el futuro estadio del equipo de la NFL se construirá en Burnham Yard, un antiguo depósito ferroviario. Esta decisión se toma tras un largo proceso de negociación que duró varios años. El proyecto incluirá apoyo financiero municipal y estatal, así como capital privado.

Dónde se construye el nuevo estadio de los Broncos de Denver

De acuerdo a un comunicado de Broncos, Burnham Yard era un depósito ferroviario que perteneció a Union Pacific, pero fue adquirido por el estado de Colorado en 2021 por un total de US$50 millones. Se considera que su ubicación es estratégica, ya que está a menos de una milla al sureste de Empower Field at Mile High a lo largo del corredor I-25.

Los Broncos de Denver juegan actualmente en el Empower Field at Mile High (Instagram @broncos)

El sitio, que fue un importante complejo económico para la ciudad de Denver por casi 150 años, paró sus operaciones en 2016 y cinco años más tarde el estado compró el terreno. El lugar tiene una extensión total de más de 100 acres (40 hectáreas), donde se construirá el nuevo estadio del equipo.

Qué habrá y para cuándo estará listo el nuevo estadio de los Broncos de Denver

La fecha de finalización del estadio está prevista para la temporada 2031, coincidiendo con el vencimiento del actual contrato del equipo en el Empower Field at Mile High con el Distrito Metropolitano del Estadio de Fútbol Americano.

Burnham Yard cuando era un almacen ferroviario (Biblioteca de la Universidad de Cornell)

Sin embargo, el equipo tiene la posibilidad de extender su contrato con la empresa en caso de considerarlo necesario. El nuevo estadio contará con tecnología innovadora para mejorar la experiencia de los fanáticos y atraer eventos de primer nivel a lo largo del año.

Los primeros diseños contemplan una cancha con césped natural y un techo retráctil con tecnología de vanguardia, lo que permitirá al equipo local tener mayor flexibilidad a lo largo de la temporada.

Greg Penner, propietario y director ejecutivo de los Broncos de Denver, indicó que Burnham Yard será un distrito de uso mixto, con restaurantes, tiendas, hoteles, opciones de vivienda, oficinas y centros de entretenimiento.

Asimismo, se prevé que el distrito cuente con opciones de transporte multimodal, como el Tren Ligero RTD. La intención es brindarle a la comunidad y a los visitantes un espacio para que se puedan divertir, más allá de la construcción de un estacionamiento.

Los beneficios para la comunidad de Denver

Los propietarios del equipo de la NFL señalaron que la construcción del nuevo estadio se centrará en una participación cívica y comunitaria más profunda, un diseño y planificación del sitio de mayor nivel, junto con los acuerdos y aprobaciones necesarios.

Burnham Yard en el pasado (Biblioteca de la Universidad de Cornell)

Si se construye la nueva casa de los Broncos y se prescinde del contrato de arrendamiento del terreno que ocupa el Empower Field at Mile High, este pasará a ser propiedad de Colorado, por lo que la ciudad y la comunidad podrían trabajar en un plan para desarrollar algo más en esa área.

“Creemos que es fundamental contar con un proceso abierto y transparente durante los próximos dos años de planificación. Recibiremos muchas aportaciones de la comunidad y estamos ansiosos de recibirlas”, aseguró Penner.