Comida gratis en Florida en la última semana de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos hoy
Distintas organizaciones del Estado del Sol ofrecen asistencia alimentaria; en ciertos casos, es necesario registrarse previamente
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En Florida continuará la ayuda para los residentes que necesitan apoyo para acceder a alimentos. Entre el lunes 27 de julio y el domingo 2 de agosto, cuatro bancos y redes alimentarias ofrecerán comida gratis mediante despensas, comedores, refugios y distribuciones de productos frescos en 149 puntos de diez áreas.
Las entregas de bolsas de alimentos frescos en Tampa
Siete establecimientos de Tampa organizarán ocho jornadas destinadas específicamente a la entrega de productos frescos.
Este es el calendario previsto:
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 de julio
St. Luke AME, 2709 N 25th St
8 a 11 hs
Productos frescos con cita
Martes 28 de julio
College Hill Mennonite, 3506 Machado St.
11 a 16 hs
Productos frescos
Miércoles 29 de julio
Tampa Underground / Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground, 4310 N Nebraska Ave
7 a 8 hs y 8.30 a 10.30 hs
Productos frescos
Miércoles 29 de julio
Metropolitan Community Church of Tampa, 408 E Cayuga St
11 a 14 hs
Productos frescos
Jueves 30 de julio
Victory Baptist, 2602 Corrine St.
11.30 a 12.30 hs
Productos frescos
Viernes 31 de julio
Tampa Deliverance Ministry, 2102 E Columbus Dr
10 a 12 hs
Productos frescos
Sábado 1° de agosto
St. Luke AME, 2709 N 25th St
9 a 12 hs
Productos frescos con cita
Sábado 1° de agosto
Amazing Love Ministries, 3304 E Columbus Dr
12 a 13 hs
Comidas calientes y productos frescos
Dónde buscar asistencia alimentaria en Tallahassee y Tampa
Tallahassee contará con 10 establecimientos, mientras que Tampa tendrá otras ocho opciones de despensas, comedores y servicios de desayuno, almuerzo o comidas calientes:
Tallahassee
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto
Little Sunshine Pantries, 631 W 8th Ave
Llamar previamente.
Entrega de despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
Cross Creek Family Resource Center, 2002 Old St Augustine Rd, Building A, Suite 50
9 a 17 hs
Despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
ECHO, 548 E Bradford Rd
9 a 12 hs
Despensa
Del lunes 27 al jueves 30 de julio
Bond Community Health Center, 1720 S Gadsden St
9 a 11 hs y 14 a 16 hs
Despensa
Lunes 27 de julio
Tallahassee Urban League, 923 Old Bainbridge Rd
8 a 17 hs
Despensa
Martes 28 y miércoles 29 de julio
Tallahassee Urban League, 923 Old Bainbridge Rd
8 a 14 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
Tallahassee Urban League, 923 Old Bainbridge Rd
8 a 12 hs
Despensa
Miércoles 29 y jueves 30 de julio
Good News Outreach, 606 W 4th Ave
9 a 14 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
Maranatha S.D.A Church, 3121 Jim Lee Road
15 a 17 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
Florida A&M University Student Health, 1735 Wahnish Way
11 a 14 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Frenchtown Neighborhood Improvement Association, 524 N MLK Blvd
10 a 14 hs
Comidas calientes
Sábado 1° de agosto
Serve Tallahassee/Element 3, 1184 Capital Circle NE, Suite E
9 a 10.30 hs
Despensa
Tampa
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto
Salvation Army of Tampa, 1603 N Florida Ave
8 a 8.30 hs, 12 a 12.30 hs y 17.30 a 18 hs
Comidas calientes
Del lunes 27 de julio al sábado 1° de agosto
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave
8.30 a 17 hs
Desayuno y almuerzo
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
Trinity Cafe, 2801 N Nebraska Ave
11.30 a 12.30 hs
Comedor social
Sábado 1° y domingo 2 de agosto
Trinity Cafe, 2801 N Nebraska Ave
9 a 10 hs
Comedor social
Lunes 27, miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de julio
Metropolitan Ministries, 2301 N Tampa Street
9 a 17 hs
Despensa
Martes 28 de julio
Metropolitan Ministries, 2301 N Tampa Street
9 a 19 hs
Despensa
Del lunes 27 al jueves 30 de julio
Rise Tampa, 411 N Franklin St
9 a 17 hs
Despensa
Lunes 27 de julio
Amazing Love Ministries, 3304 E Columbus Dr
19 a 20 hs
Comidas calientes
Miércoles 29 y jueves 30 de julio
Amazing Love Ministries, 3304 E Columbus Dr
15.30 a 18 hs
Despensa
Lunes 27 de julio
Manifestations Worldwide, 3703 N 30th St
12 a 18.30 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Manifestations Worldwide, 3703 N 30th St
13 a 17 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Manifestations Worldwide, 3703 N 30th St
12 a 15 hs
Despensa
Martes 28 de julio
Homeless Outreach, 1203 N Nebraska Ave
18.30 a 19.30 hs
Comidas calientes
El calendario de entregas en el sur de Florida
Miami, Hialeah, Fort Lauderdale, Oakland Park, Dania Beach y Lauderhill concentran 25 establecimientos. Los servicios incluyen despensas, comedores sociales y comidas preparadas:
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
The Salvation Army Miami FP + SK, 1907 NW 38th St, Miami
Llamar previamente al (305) 456-5850.
Despensa y comedor social
Del martes 28 al jueves 30 de julio
Miami Dade Community Services, 1901 SW 1st St, Miami
10 a 16 hs
Despensa
Martes 28 de julio
Curley’s House, 6025 NW 6th Ct, Miami
11 a 15 hs
Despensa
Martes 28 de julio
Remar USA, 1871 NW 62nd St, Miami
11 a 13 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Sunshine Community Group, 3990 West Flagler St, Miami
10 a 13 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
First Inter. Haitian Church, 5832 NE 2nd Ave, Miami
13 a 14 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
St. Matthews Free Will Baptist Church, 6715 NW 2nd Ct, Miami
12 a 14 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Grove Outreach, 3749 Grand Ave, Miami
6 a 7.30 hs
Despensa
Martes 28 de julio
Centro Comunitario AFE, 868 SE 12th St, Hialeah
10 a 13 hs
Despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
Life Net 4 Families, 1 NW 33rd Terrace, Fort Lauderdale
7.30 a 16 hs
Comidas calientes y despensa
Sábado 1° de agosto
Life Net 4 Families, 1 NW 33rd Terrace, Fort Lauderdale
7.30 a 11 hs
Comidas calientes
Martes 28 de julio
Lighthouse SDA Church, 441 SW 27th Ave, Fort Lauderdale
10 a 14 hs
Despensa
Martes 28 de julio
Ft. Lauderdale SDA Church, 850 SW 12th St, Fort Lauderdale
9 a 11 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Sunshine Cathedral, 1480 SW 9th Ave, Fort Lauderdale
11 a 13 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
Prevention Central, 1100 W Sunrise Blvd, Fort Lauderdale
10 a 12 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
Shekina French SDA Church, 2851 NW 13th St, Fort Lauderdale
16 a 18 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Arthur Hall Memorial, 744 NW 12th Ave, Fort Lauderdale
8 a 11 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Seed Sowers of Faith, 205 SW 27th Ave, Fort Lauderdale
7 a 14 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
A. J. Wells Ministries, 2920 NW 12th Street, Fort Lauderdale
9 a 11 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
National Aid Foundation, 2821 NW 15th St, Fort Lauderdale
12 a 14.30 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Sunset Presbyterian, 3550 Davie Blvd, Fort Lauderdale
8 a 9 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Blessed Sacrament, 1701 E Oakland Park Blvd, Oakland Park
13.30 a 15.15 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Harris Chapel, 2351 NW 26th St, Oakland Park
9 a 12 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Deliverance Reunited, 2800 Oakland Park Blvd, Oakland Park
16.30 a 18 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Ebenezer SDA Church, 134 NW 12th Ave, Dania Beach
10 a 12 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Dare to Care/The Faith Center, 4085 NW 16th St, Lauderhill
8.30 a 10 hs
Despensa
Cuáles son las sedes disponibles en Jacksonville
Jacksonville contará con 17 establecimientos entre el 27 de julio y el 2 de agosto. Dos funcionan como refugios de emergencia y algunas despensas requieren reserva anticipada.
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto
Sulzbacher Center for the Homeless, 611 East Adams Street
12 a 13 hs y 17 a 17.30 hs
Refugio de emergencia
Del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto
City Rescue Mission, 234 West State Street
16.30 a 17.30 hs
Comedor social y despensa
Del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto
Trinity Rescue Mission, 622 West Union Street
Las 24 horas
Refugio de emergencia
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
Salvation Army–NE Florida Area Command, 900 West Adams Street
9 a 16 hs
Despensa con cita
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
JASMYN, 925 Peninsular Place
12 a 16 hs
Despensa
Lunes 27, miércoles 29 y viernes 31 de julio
Downtown Ecumenical Services Council, 215 North Ocean Street
9 a 12 hs
Despensa
Lunes 27 de julio
Families of Slain Children, 2212 N Myrtle Avenue
12 a 13 hs
Despensa
Del martes 28 al jueves 30 de julio
Clara White Mission, 613 W Ashley Street
8.30 a 10 hs
Comedor social
Martes 28 y jueves 30 de julio
St. Marys Episcopal Church and Outreach, 1924 North Laura Street
13 a 16 hs
Despensa con cita
Miércoles 29 de julio y sábado 1° de agosto
Empowering Changes, 507 N Washington St
13 a 15 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 29 y viernes 31 de julio
In the Word International, 925 Spearing Street
10 a 12 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
New Hope Addiction and Education Services/First Coast Recovery Advocates, 634 Lomax Street
16 a 18 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
New Bethel AME Church, 1231 Tyler Street
10 a 11.30 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
The Synagogue Center, 1408 W State Street
11 a 12 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Rebuilding Unity Through Healing Hearts, 23 West 8th Street
9 a 12 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
The Well Church, 2001 Ernest Street
9.30 a 10.30 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Messenger Pour Christ, 2360 Edison Avenue
8 a 10 hs
Despensa
Los centros de reparto de alimentos en Orlando y sus alrededores
Orlando y las localidades cercanas reúnen 83 sedes, la mayor cantidad del calendario. Varias funcionan durante más de una jornada, mientras que cinco solicitan una cita o contacto previo:
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
4C Ivey Lane, 5151 Raleigh Street, Suite C
8 a 16.30 hs
Despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
Christian Service Center, 808 West Central Blvd.
11.30 a 12.30 hs y desde las 17.30 hs
Comedor social y cena
Del lunes 27 al jueves 30 de julio
Christian Service Center, 808 West Central Blvd.
9 a 15.30 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Christian Service Center, 808 West Central Blvd.
9 a 11.45 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Christian Service Center, 808 West Central Blvd.
11.30 a 12.30 hs
Comedor social
Domingo 2 de agosto
Christian Service Center, 808 West Central Blvd.
16 a 17 hs
Comedor social
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
4C Pine Hills, 2804 Belco Drive
9 a 16 hs
Despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
Salvation Army/Food Pantry Orlando, 416 West Colonial Drive
9 a 16 hs
Despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
Aspire Health Partners/Thistledown, 4508 Thistledown Drive
10 a 15 hs
Despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
4C Lake Weston, 5500 Milan Dr
8.30 a 16 hs
Despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
4C Eatonville, 323 E Kennedy Blvd, Suite A
8.30 a 16 hs
Despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
4C Winter Park, 901 W Webster
8 a 16 hs
Despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
4C Tangelo Park, 5115 Anzio St
8 a 16.30 hs
Despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
4C Oakridge, 150 Amidon Lane
8 a 16.30 hs
Despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
4C Taft, 9500 S Orange Ave
8 a 16.30 hs
Despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
Central Florida Hope Center Winter Garden, 1010 S Dillard St
10 a 13 hs
Despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
4C Union Park, 9645 E Colonial Dr
8 a 16.30 hs
Despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
4C Engelwood, 5985 La Costa Drive
8 a 16.30 hs
Despensa
Del lunes 27 al viernes 31 de julio
4C West Orange, 303 S West Crown Point Rd
8 a 16.30 hs
Despensa
Del lunes 27 al jueves 30 de julio
Church In The Son, 4484 North John Young Parkway
10 a 16 hs
Despensa
Domingo 2 de agosto
Church In The Son, 4484 North John Young Parkway
Después del servicio
Despensa
Del lunes 27 al jueves 30 de julio
Jewish Family Services, 2100 Lee Road, Suite A
9 a 16 hs
Despensa con cita
Del lunes 27 al jueves 30 de julio
Loaves and Fishes, 206 E 8th Street
Llamar para solicitar cita.
Despensa
Del lunes 27 al jueves 30 de julio
Samaritan Resource Center, 9837 E Colonial Drive
12 a 16 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Samaritan Resource Center, 9837 E Colonial Drive
12 a 14 hs
Despensa
Lunes 27, martes 28, jueves 30 y viernes 31 de julio
One Heart for Women and Children, 2040 N Rio Grand Ave
12 a 15 hs
Despensa
Lunes 27, martes 28 y jueves 30 de julio
Riverside Baptist Church, 7719 Forest City Road
9 a 13 hs
Despensa
Lunes 27, miércoles 29 y viernes 31 de julio
Catholic Charities of Central Florida, 1771 N Semoran Blvd
9 a 11.30 hs
Despensa con cita
Lunes 27 de julio
Grace Charity Foundation, 6220 S Orange Blossom Trail, número 500
11 a 13 hs
Despensa
Lunes 27 de julio
Victoria Church, 12355 S John Young Parkway
11 a 12 hs
Despensa
Del martes 28 al viernes 31 de julio
St. Andrew Catholic Church, 801 Hastings Street
9 a 17 hs
Despensa con cita
Del martes 28 al viernes 31 de julio
Christian Help, 450 Seminola Boulevard
9.30 a 14 hs
Despensa
Del martes 28 al jueves 30 de julio
St. Vincent de Paul/Holy Family, 5125 South Apopka-Vineland Road
9.30 a 11 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
St. Vincent de Paul/Holy Family, 5125 South Apopka-Vineland Road
18 a 19 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
St. Vincent de Paul/Holy Family, 5125 South Apopka-Vineland Road
17.30 a 18.30 hs
Despensa
Martes 28 y jueves 30 de julio
East Coast Believers Church, 3053 West State Rd 426
10 a 13 hs y 16 a 19 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio y sábado 1° de agosto
East Coast Believers Church, 3053 West State Rd 426
9 a 12 hs
Despensa
Martes 28 y jueves 30 de julio
Hope Helps, 812 Eyrie Drive
9 a 11.30 hs y 12.30 a 15.30 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio y sábado 1° de agosto
Hope Helps, 812 Eyrie Drive
9 a 12 hs
Despensa
Martes 28 y viernes 31 de julio
Butterfly Lifestyle, 4425 N Powers Drive
11 a 13.30 hs
Despensa
Martes 28 de julio
Mt. Sinai Missionary Baptist Church, 5200 West South Street
10 a 12 hs
Despensa
Martes 28 de julio
Revelations II, 4305 Lennox Blvd
10 a 14 hs
Despensa
Martes 28 de julio
First Haitian Baptist Church, 4701 Lenox Blvd
11 a 12 hs
Despensa
Martes 28 de julio
Majestic Life Ministries, 821 South Kirkman Rd
9 a 12 hs
Despensa
Martes 28 de julio
First United Church of Christ, 4605 Curry Ford Road
9.30 a 11.30 hs
Despensa
Martes 28 de julio
Altamonte Springs SDA Church, 455 Maitland Avenue
11 a 13 hs
Despensa
Martes 28 de julio
Perfecting Community Development Corporation, 1190 Apopka Boulevard
10 a 12 hs
Despensa
Martes 28 de julio
Islamic Society of Central Florida Goldenrod, 1460 N Goldenrod Road
10 a 14 hs
Despensa
Miércoles 29 y jueves 30 de julio
Islamic Society of Central Florida Goldenrod, 1460 N Goldenrod Road
10 a 15 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Islamic Society of Central Florida Goldenrod, 1460 N Goldenrod Road
10 a 12 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Islamic Society of Central Florida Goldenrod, 1460 N Goldenrod Road
10 a 14 hs
Despensa
Martes 28 de julio
St. Peter the Apostle Coptic Orthodox Church, 8849 Passaic Parkway
18 a 20 hs
Despensa
Del miércoles 29 al viernes 31 de julio
The Rock Church, 5515 West Irlo Bronson Memorial Hwy
19 a 21 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
International Harvest, 2740 Old Winter Garden Rd
15 a 16 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Solid Rock UMC, 440 S Kirkman Rd
16 a 18 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Pine Hills Community Church, 1305 North Pine Hills Road
10 a 12 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Haven of Hope Ministries, 1310 W Colonial Dr, Suite 25
9.30 a 14 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
First Haitian Free Church of the Nazarene, 220 South Orange Blossom Trail
13 a 14 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Beracah II SDA, 6330 Moore Street
15 a 17 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Primitive Church of Orlando, 3035 36th Street
10 a 12 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
United Heart Church for Nations, 3467 Parkway Center Ct
Desde las 14.30 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Conway Community Church, 3401 Conway Rd.
9 a 11 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Iglesia Apostólica El Maestro, 204 S Semoran Blvd
14 a 16.30 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Projeto Quadrangular Orlando, 475 W Silver Star Rd
18 a 20 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
For Seasons Ministries, 5151 Lake Howell Road
9 a 11 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Sheeler Oaks SDA Church, 1822 Sheeler Ave
19 a 20 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Advance Community Outreach Center, 971 N Goldenrod Rd
10 a 13 hs
Despensa disponible mediante entregas
Miércoles 29 de julio
Assembly of God Bethel Church, 9501 Satellite Blvd
17 a 18 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Apostolic Church of Jesus, Altamonte Springs, 444 Ford Drive
9 a 13 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Comparte Tu Pan, 1900 Central Florida Parkway
17 a 19 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Comité Cívico Ecuatoriano, 900 Laura Street
12 a 15 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Iglesia Christana Renuevo, 290 Competition Drive
10.30 a 12.30 hs
Despensa
Jueves 30 y viernes 31 de julio
Servant’s Heart Ministry, 1326 Spruce Avenue
8 a 12 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
El Bethel Temple of Jesus at Orlando, 3000 Bruton Blvd.
15.30 a 16.30 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
Pinky’s Pantry, 2906 Pine Hills Rd
9 a 13 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
Covenant Charities, 2210 S Rio Grande Ave
12 a 15 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
Lake Buena Vista Church, 3979 South Orange Blossom Trail
12.30 a 15 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
Joy Metropolitan Community Church, 2351 South Ferncreek Avenue
9 a 13 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
The Impact Outreach Ministry of Central Florida, 1705 Rose Blvd.
9.30 a 12 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
Patmos Chapel Community Service Center, 110 Athletes Row
9 a 12 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
Matthew 25 Project, 1411 N Dean Rd
10 a 12 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
Spirit of Joy Ministries, 1801 Rouse Road
10 a 14 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
Iglesia Presbiteriana El Redentor, 6971 Red Bug Lake Road
10 a 12 hs
Despensa con cita
Viernes 31 de julio
Beracah SDA Church, 1517 Mercy Drive
12 a 13 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Powerhouse Florida, 1025 S Orange Blossom Trail
10.30 a 12 hs y desde las 17.30 hs
Desayuno, despensa y cena
Viernes 31 de julio
Give a Little Louder, 3900 S Hiawassee Road
15 a 16.30 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
St. Anthony Coptic Orthodox, 1185 North Wymore Road
17 a 18 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
South Orlando S.D.A. Church, 1112 West Oakridge Road
9 a 12 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Potters House/Iglesia Casa del Alfarero, 7051 Pershing Ave
Desde las 15 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Andres Gautier Ministries, 2126 Spillman Drive
14 a 15 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
ICNA, 701 South Kirkman Road
10 a 13 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
The Ark of Jesus Christ Ministries, 820 South Park Ave
10 a 12 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Higher Call International, 555 Markham Woods Road
7.30 a 10 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
All Saints Lutheran Church, 12601 Balcombe Road
Desde las 9 hs hasta agotar existencias.
Despensa
Sábado 1° de agosto
Iglesia Misionera Roca Inconmovible, 941 Longdale Avenue
8 a 9 hs
Despensa
Domingo 2 de agosto
Free Church, 3600 McNeil Road
12.45 a 14.30 hs
Despensa
Cómo solicitar una cita en las despensas de Florida que requieren reserva
Ocho establecimientos incluidos en el calendario solicitan una reserva previa para acceder a la asistencia alimentaria. Los turnos se gestionan por teléfono mediante los siguientes contactos:
- St. Luke AME, Tampa: llamar al 813-248-6753.
- Salvation Army–NE Florida Area Command, Jacksonville: comunicarse al 904-356-8641.
- St. Marys Episcopal Church and Outreach, Jacksonville: llamar al 904-354-5075.
- Jewish Family Services, Orlando: comunicarse al 407-644-7593 y seleccionar la opción 0.
- Loaves and Fishes, Orlando: llamar al 407-886-6005.
- Catholic Charities of Central Florida, Orlando: comunicarse al 407-658-1818.
- St. Andrew Catholic Church, Orlando: llamar al 321-319-0063 y dejar un mensaje con los datos personales. La organización devuelve la comunicación para programar el turno.
- Iglesia Presbiteriana El Redentor, Orlando: comunicarse al 407-359-0082 y dejar un mensaje. El establecimiento devuelve la llamada para asignar la cita.
Qué organizaciones ofrecen comida gratis en Florida
Cuatro entidades respaldan las entregas programadas para la última semana de julio y el primer fin de semana de agosto: Feeding Florida, Second Harvest Food Bank of Central Florida, Feeding Tampa Bay y Feeding Northeast Florida
Feeding Florida es la asociación estatal de nueve bancos de alimentos que trabajan en los 67 condados. La red reúne a más de 2400 organizaciones comunitarias, entre iglesias, escuelas, centros de salud y entidades sin fines de lucro, y asiste a 2,9 millones de residentes con inseguridad alimentaria.
Por su parte, Second Harvest Food Bank of Central Florida distribuye productos mediante más de 800 socios en Brevard, Lake, Marion, Orange, Osceola, Seminole y Volusia. También realiza jornadas móviles y entregas a domicilio.
En el caso de Feeding Tampa Bay, la organización presta asistencia en 10 condados del centro-oeste. Sus servicios incluyen alimentos, recursos de salud, apoyo financiero, capacitación laboral y programas para familias con niños.
Por último, Feeding Northeast Florida trabaja en Alachua, Baker, Bradford, Clay, Duval, Flagler, Gilchrist, Levy, Nassau, Putnam, St. Johns y Union. La entidad rescata alimentos de comercios, fabricantes y granjas y atiende a más de 97.000 comidas diarias.
Los horarios y la disponibilidad pueden cambiar. Se recomienda llamar a cada establecimiento antes de concurrir, especialmente en las sedes que requieren cita o entregan alimentos hasta agotar existencias.
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