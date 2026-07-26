Comida gratis en Florida en la última semana de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos hoy

En Florida continuará la ayuda para los residentes que necesitan apoyo para acceder a alimentos. Entre el lunes 27 de julio y el domingo 2 de agosto, cuatro bancos y redes alimentarias ofrecerán comida gratis mediante despensas, comedores, refugios y distribuciones de productos frescos en 149 puntos de diez áreas.

Las entregas de bolsas de alimentos frescos en Tampa

Siete establecimientos de Tampa organizarán ocho jornadas destinadas específicamente a la entrega de productos frescos.

Miami, Hialeah y varias ciudades de Broward reúnen 25 establecimientos con distintas modalidades de asistencia alimentaria Feeding Florida

Este es el calendario previsto:

Fecha Organización y dirección Horario Servicio Lunes 27 de julio St. Luke AME, 2709 N 25th St 8 a 11 hs Productos frescos con cita Martes 28 de julio College Hill Mennonite, 3506 Machado St. 11 a 16 hs Productos frescos Miércoles 29 de julio Tampa Underground / Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground, 4310 N Nebraska Ave 7 a 8 hs y 8.30 a 10.30 hs Productos frescos Miércoles 29 de julio Metropolitan Community Church of Tampa, 408 E Cayuga St 11 a 14 hs Productos frescos Jueves 30 de julio Victory Baptist, 2602 Corrine St. 11.30 a 12.30 hs Productos frescos Viernes 31 de julio Tampa Deliverance Ministry, 2102 E Columbus Dr 10 a 12 hs Productos frescos Sábado 1° de agosto St. Luke AME, 2709 N 25th St 9 a 12 hs Productos frescos con cita Sábado 1° de agosto Amazing Love Ministries, 3304 E Columbus Dr 12 a 13 hs Comidas calientes y productos frescos

Dónde buscar asistencia alimentaria en Tallahassee y Tampa

Tallahassee contará con 10 establecimientos, mientras que Tampa tendrá otras ocho opciones de despensas, comedores y servicios de desayuno, almuerzo o comidas calientes:

Tallahassee

Fecha Organización y dirección Horario Servicio Del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto Little Sunshine Pantries, 631 W 8th Ave Llamar previamente. Entrega de despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio Cross Creek Family Resource Center, 2002 Old St Augustine Rd, Building A, Suite 50 9 a 17 hs Despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio ECHO, 548 E Bradford Rd 9 a 12 hs Despensa Del lunes 27 al jueves 30 de julio Bond Community Health Center, 1720 S Gadsden St 9 a 11 hs y 14 a 16 hs Despensa Lunes 27 de julio Tallahassee Urban League, 923 Old Bainbridge Rd 8 a 17 hs Despensa Martes 28 y miércoles 29 de julio Tallahassee Urban League, 923 Old Bainbridge Rd 8 a 14 hs Despensa Jueves 30 de julio Tallahassee Urban League, 923 Old Bainbridge Rd 8 a 12 hs Despensa Miércoles 29 y jueves 30 de julio Good News Outreach, 606 W 4th Ave 9 a 14 hs Despensa Jueves 30 de julio Maranatha S.D.A Church, 3121 Jim Lee Road 15 a 17 hs Despensa Jueves 30 de julio Florida A&M University Student Health, 1735 Wahnish Way 11 a 14 hs Despensa Viernes 31 de julio Frenchtown Neighborhood Improvement Association, 524 N MLK Blvd 10 a 14 hs Comidas calientes Sábado 1° de agosto Serve Tallahassee/Element 3, 1184 Capital Circle NE, Suite E 9 a 10.30 hs Despensa

Tampa

Fecha Organización y dirección Horario Servicio Del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto Salvation Army of Tampa, 1603 N Florida Ave 8 a 8.30 hs, 12 a 12.30 hs y 17.30 a 18 hs Comidas calientes Del lunes 27 de julio al sábado 1° de agosto EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave 8.30 a 17 hs Desayuno y almuerzo Del lunes 27 al viernes 31 de julio Trinity Cafe, 2801 N Nebraska Ave 11.30 a 12.30 hs Comedor social Sábado 1° y domingo 2 de agosto Trinity Cafe, 2801 N Nebraska Ave 9 a 10 hs Comedor social Lunes 27, miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de julio Metropolitan Ministries, 2301 N Tampa Street 9 a 17 hs Despensa Martes 28 de julio Metropolitan Ministries, 2301 N Tampa Street 9 a 19 hs Despensa Del lunes 27 al jueves 30 de julio Rise Tampa, 411 N Franklin St 9 a 17 hs Despensa Lunes 27 de julio Amazing Love Ministries, 3304 E Columbus Dr 19 a 20 hs Comidas calientes Miércoles 29 y jueves 30 de julio Amazing Love Ministries, 3304 E Columbus Dr 15.30 a 18 hs Despensa Lunes 27 de julio Manifestations Worldwide, 3703 N 30th St 12 a 18.30 hs Despensa Viernes 31 de julio Manifestations Worldwide, 3703 N 30th St 13 a 17 hs Despensa Sábado 1° de agosto Manifestations Worldwide, 3703 N 30th St 12 a 15 hs Despensa Martes 28 de julio Homeless Outreach, 1203 N Nebraska Ave 18.30 a 19.30 hs Comidas calientes

El calendario de entregas en el sur de Florida

Miami, Hialeah, Fort Lauderdale, Oakland Park, Dania Beach y Lauderhill concentran 25 establecimientos. Los servicios incluyen despensas, comedores sociales y comidas preparadas:

Fecha Organización y dirección Horario Servicio Del lunes 27 al viernes 31 de julio The Salvation Army Miami FP + SK, 1907 NW 38th St, Miami Llamar previamente al (305) 456-5850. Despensa y comedor social Del martes 28 al jueves 30 de julio Miami Dade Community Services, 1901 SW 1st St, Miami 10 a 16 hs Despensa Martes 28 de julio Curley’s House, 6025 NW 6th Ct, Miami 11 a 15 hs Despensa Martes 28 de julio Remar USA, 1871 NW 62nd St, Miami 11 a 13 hs Despensa Miércoles 29 de julio Sunshine Community Group, 3990 West Flagler St, Miami 10 a 13 hs Despensa Miércoles 29 de julio First Inter. Haitian Church, 5832 NE 2nd Ave, Miami 13 a 14 hs Despensa Viernes 31 de julio St. Matthews Free Will Baptist Church, 6715 NW 2nd Ct, Miami 12 a 14 hs Despensa Sábado 1° de agosto Grove Outreach, 3749 Grand Ave, Miami 6 a 7.30 hs Despensa Martes 28 de julio Centro Comunitario AFE, 868 SE 12th St, Hialeah 10 a 13 hs Despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio Life Net 4 Families, 1 NW 33rd Terrace, Fort Lauderdale 7.30 a 16 hs Comidas calientes y despensa Sábado 1° de agosto Life Net 4 Families, 1 NW 33rd Terrace, Fort Lauderdale 7.30 a 11 hs Comidas calientes Martes 28 de julio Lighthouse SDA Church, 441 SW 27th Ave, Fort Lauderdale 10 a 14 hs Despensa Martes 28 de julio Ft. Lauderdale SDA Church, 850 SW 12th St, Fort Lauderdale 9 a 11 hs Despensa Miércoles 29 de julio Sunshine Cathedral, 1480 SW 9th Ave, Fort Lauderdale 11 a 13 hs Despensa Jueves 30 de julio Prevention Central, 1100 W Sunrise Blvd, Fort Lauderdale 10 a 12 hs Despensa Jueves 30 de julio Shekina French SDA Church, 2851 NW 13th St, Fort Lauderdale 16 a 18 hs Despensa Viernes 31 de julio Arthur Hall Memorial, 744 NW 12th Ave, Fort Lauderdale 8 a 11 hs Despensa Viernes 31 de julio Seed Sowers of Faith, 205 SW 27th Ave, Fort Lauderdale 7 a 14 hs Despensa Sábado 1° de agosto A. J. Wells Ministries, 2920 NW 12th Street, Fort Lauderdale 9 a 11 hs Despensa Sábado 1° de agosto National Aid Foundation, 2821 NW 15th St, Fort Lauderdale 12 a 14.30 hs Despensa Sábado 1° de agosto Sunset Presbyterian, 3550 Davie Blvd, Fort Lauderdale 8 a 9 hs Despensa Viernes 31 de julio Blessed Sacrament, 1701 E Oakland Park Blvd, Oakland Park 13.30 a 15.15 hs Despensa Sábado 1° de agosto Harris Chapel, 2351 NW 26th St, Oakland Park 9 a 12 hs Despensa Sábado 1° de agosto Deliverance Reunited, 2800 Oakland Park Blvd, Oakland Park 16.30 a 18 hs Despensa Miércoles 29 de julio Ebenezer SDA Church, 134 NW 12th Ave, Dania Beach 10 a 12 hs Despensa Sábado 1° de agosto Dare to Care/The Faith Center, 4085 NW 16th St, Lauderhill 8.30 a 10 hs Despensa

Cuáles son las sedes disponibles en Jacksonville

Jacksonville contará con 17 establecimientos entre el 27 de julio y el 2 de agosto. Dos funcionan como refugios de emergencia y algunas despensas requieren reserva anticipada.

Fecha Organización y dirección Horario Servicio Del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto Sulzbacher Center for the Homeless, 611 East Adams Street 12 a 13 hs y 17 a 17.30 hs Refugio de emergencia Del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto City Rescue Mission, 234 West State Street 16.30 a 17.30 hs Comedor social y despensa Del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto Trinity Rescue Mission, 622 West Union Street Las 24 horas Refugio de emergencia Del lunes 27 al viernes 31 de julio Salvation Army–NE Florida Area Command, 900 West Adams Street 9 a 16 hs Despensa con cita Del lunes 27 al viernes 31 de julio JASMYN, 925 Peninsular Place 12 a 16 hs Despensa Lunes 27, miércoles 29 y viernes 31 de julio Downtown Ecumenical Services Council, 215 North Ocean Street 9 a 12 hs Despensa Lunes 27 de julio Families of Slain Children, 2212 N Myrtle Avenue 12 a 13 hs Despensa Del martes 28 al jueves 30 de julio Clara White Mission, 613 W Ashley Street 8.30 a 10 hs Comedor social Martes 28 y jueves 30 de julio St. Marys Episcopal Church and Outreach, 1924 North Laura Street 13 a 16 hs Despensa con cita Miércoles 29 de julio y sábado 1° de agosto Empowering Changes, 507 N Washington St 13 a 15 hs Distribución de alimentos Miércoles 29 y viernes 31 de julio In the Word International, 925 Spearing Street 10 a 12 hs Despensa Miércoles 29 de julio New Hope Addiction and Education Services/First Coast Recovery Advocates, 634 Lomax Street 16 a 18 hs Despensa Miércoles 29 de julio New Bethel AME Church, 1231 Tyler Street 10 a 11.30 hs Despensa Sábado 1° de agosto The Synagogue Center, 1408 W State Street 11 a 12 hs Despensa Sábado 1° de agosto Rebuilding Unity Through Healing Hearts, 23 West 8th Street 9 a 12 hs Despensa Sábado 1° de agosto The Well Church, 2001 Ernest Street 9.30 a 10.30 hs Despensa Sábado 1° de agosto Messenger Pour Christ, 2360 Edison Avenue 8 a 10 hs Despensa

Jacksonville habilita 17 sedes, incluidas dos instalaciones de emergencia; algunas exigen reserva previa Feeding Florida

Los centros de reparto de alimentos en Orlando y sus alrededores

Orlando y las localidades cercanas reúnen 83 sedes, la mayor cantidad del calendario. Varias funcionan durante más de una jornada, mientras que cinco solicitan una cita o contacto previo:

Fecha Organización y dirección Horario Servicio Del lunes 27 al viernes 31 de julio 4C Ivey Lane, 5151 Raleigh Street, Suite C 8 a 16.30 hs Despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio Christian Service Center, 808 West Central Blvd. 11.30 a 12.30 hs y desde las 17.30 hs Comedor social y cena Del lunes 27 al jueves 30 de julio Christian Service Center, 808 West Central Blvd. 9 a 15.30 hs Despensa Viernes 31 de julio Christian Service Center, 808 West Central Blvd. 9 a 11.45 hs Despensa Sábado 1° de agosto Christian Service Center, 808 West Central Blvd. 11.30 a 12.30 hs Comedor social Domingo 2 de agosto Christian Service Center, 808 West Central Blvd. 16 a 17 hs Comedor social Del lunes 27 al viernes 31 de julio 4C Pine Hills, 2804 Belco Drive 9 a 16 hs Despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio Salvation Army/Food Pantry Orlando, 416 West Colonial Drive 9 a 16 hs Despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio Aspire Health Partners/Thistledown, 4508 Thistledown Drive 10 a 15 hs Despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio 4C Lake Weston, 5500 Milan Dr 8.30 a 16 hs Despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio 4C Eatonville, 323 E Kennedy Blvd, Suite A 8.30 a 16 hs Despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio 4C Winter Park, 901 W Webster 8 a 16 hs Despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio 4C Tangelo Park, 5115 Anzio St 8 a 16.30 hs Despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio 4C Oakridge, 150 Amidon Lane 8 a 16.30 hs Despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio 4C Taft, 9500 S Orange Ave 8 a 16.30 hs Despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio Central Florida Hope Center Winter Garden, 1010 S Dillard St 10 a 13 hs Despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio 4C Union Park, 9645 E Colonial Dr 8 a 16.30 hs Despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio 4C Engelwood, 5985 La Costa Drive 8 a 16.30 hs Despensa Del lunes 27 al viernes 31 de julio 4C West Orange, 303 S West Crown Point Rd 8 a 16.30 hs Despensa Del lunes 27 al jueves 30 de julio Church In The Son, 4484 North John Young Parkway 10 a 16 hs Despensa Domingo 2 de agosto Church In The Son, 4484 North John Young Parkway Después del servicio Despensa Del lunes 27 al jueves 30 de julio Jewish Family Services, 2100 Lee Road, Suite A 9 a 16 hs Despensa con cita Del lunes 27 al jueves 30 de julio Loaves and Fishes, 206 E 8th Street Llamar para solicitar cita. Despensa Del lunes 27 al jueves 30 de julio Samaritan Resource Center, 9837 E Colonial Drive 12 a 16 hs Despensa Viernes 31 de julio Samaritan Resource Center, 9837 E Colonial Drive 12 a 14 hs Despensa Lunes 27, martes 28, jueves 30 y viernes 31 de julio One Heart for Women and Children, 2040 N Rio Grand Ave 12 a 15 hs Despensa Lunes 27, martes 28 y jueves 30 de julio Riverside Baptist Church, 7719 Forest City Road 9 a 13 hs Despensa Lunes 27, miércoles 29 y viernes 31 de julio Catholic Charities of Central Florida, 1771 N Semoran Blvd 9 a 11.30 hs Despensa con cita Lunes 27 de julio Grace Charity Foundation, 6220 S Orange Blossom Trail, número 500 11 a 13 hs Despensa Lunes 27 de julio Victoria Church, 12355 S John Young Parkway 11 a 12 hs Despensa Del martes 28 al viernes 31 de julio St. Andrew Catholic Church, 801 Hastings Street 9 a 17 hs Despensa con cita Del martes 28 al viernes 31 de julio Christian Help, 450 Seminola Boulevard 9.30 a 14 hs Despensa Del martes 28 al jueves 30 de julio St. Vincent de Paul/Holy Family, 5125 South Apopka-Vineland Road 9.30 a 11 hs Despensa Miércoles 29 de julio St. Vincent de Paul/Holy Family, 5125 South Apopka-Vineland Road 18 a 19 hs Despensa Jueves 30 de julio St. Vincent de Paul/Holy Family, 5125 South Apopka-Vineland Road 17.30 a 18.30 hs Despensa Martes 28 y jueves 30 de julio East Coast Believers Church, 3053 West State Rd 426 10 a 13 hs y 16 a 19 hs Despensa Miércoles 29 de julio y sábado 1° de agosto East Coast Believers Church, 3053 West State Rd 426 9 a 12 hs Despensa Martes 28 y jueves 30 de julio Hope Helps, 812 Eyrie Drive 9 a 11.30 hs y 12.30 a 15.30 hs Despensa Miércoles 29 de julio y sábado 1° de agosto Hope Helps, 812 Eyrie Drive 9 a 12 hs Despensa Martes 28 y viernes 31 de julio Butterfly Lifestyle, 4425 N Powers Drive 11 a 13.30 hs Despensa Martes 28 de julio Mt. Sinai Missionary Baptist Church, 5200 West South Street 10 a 12 hs Despensa Martes 28 de julio Revelations II, 4305 Lennox Blvd 10 a 14 hs Despensa Martes 28 de julio First Haitian Baptist Church, 4701 Lenox Blvd 11 a 12 hs Despensa Martes 28 de julio Majestic Life Ministries, 821 South Kirkman Rd 9 a 12 hs Despensa Martes 28 de julio First United Church of Christ, 4605 Curry Ford Road 9.30 a 11.30 hs Despensa Martes 28 de julio Altamonte Springs SDA Church, 455 Maitland Avenue 11 a 13 hs Despensa Martes 28 de julio Perfecting Community Development Corporation, 1190 Apopka Boulevard 10 a 12 hs Despensa Martes 28 de julio Islamic Society of Central Florida Goldenrod, 1460 N Goldenrod Road 10 a 14 hs Despensa Miércoles 29 y jueves 30 de julio Islamic Society of Central Florida Goldenrod, 1460 N Goldenrod Road 10 a 15 hs Despensa Viernes 31 de julio Islamic Society of Central Florida Goldenrod, 1460 N Goldenrod Road 10 a 12 hs Despensa Sábado 1° de agosto Islamic Society of Central Florida Goldenrod, 1460 N Goldenrod Road 10 a 14 hs Despensa Martes 28 de julio St. Peter the Apostle Coptic Orthodox Church, 8849 Passaic Parkway 18 a 20 hs Despensa Del miércoles 29 al viernes 31 de julio The Rock Church, 5515 West Irlo Bronson Memorial Hwy 19 a 21 hs Despensa Miércoles 29 de julio International Harvest, 2740 Old Winter Garden Rd 15 a 16 hs Despensa Miércoles 29 de julio Solid Rock UMC, 440 S Kirkman Rd 16 a 18 hs Despensa Miércoles 29 de julio Pine Hills Community Church, 1305 North Pine Hills Road 10 a 12 hs Despensa Miércoles 29 de julio Haven of Hope Ministries, 1310 W Colonial Dr, Suite 25 9.30 a 14 hs Despensa Miércoles 29 de julio First Haitian Free Church of the Nazarene, 220 South Orange Blossom Trail 13 a 14 hs Despensa Miércoles 29 de julio Beracah II SDA, 6330 Moore Street 15 a 17 hs Despensa Miércoles 29 de julio Primitive Church of Orlando, 3035 36th Street 10 a 12 hs Despensa Miércoles 29 de julio United Heart Church for Nations, 3467 Parkway Center Ct Desde las 14.30 hs Despensa Miércoles 29 de julio Conway Community Church, 3401 Conway Rd. 9 a 11 hs Despensa Miércoles 29 de julio Iglesia Apostólica El Maestro, 204 S Semoran Blvd 14 a 16.30 hs Despensa Miércoles 29 de julio Projeto Quadrangular Orlando, 475 W Silver Star Rd 18 a 20 hs Despensa Miércoles 29 de julio For Seasons Ministries, 5151 Lake Howell Road 9 a 11 hs Despensa Miércoles 29 de julio Sheeler Oaks SDA Church, 1822 Sheeler Ave 19 a 20 hs Despensa Miércoles 29 de julio Advance Community Outreach Center, 971 N Goldenrod Rd 10 a 13 hs Despensa disponible mediante entregas Miércoles 29 de julio Assembly of God Bethel Church, 9501 Satellite Blvd 17 a 18 hs Despensa Miércoles 29 de julio Apostolic Church of Jesus, Altamonte Springs, 444 Ford Drive 9 a 13 hs Despensa Miércoles 29 de julio Comparte Tu Pan, 1900 Central Florida Parkway 17 a 19 hs Despensa Miércoles 29 de julio Comité Cívico Ecuatoriano, 900 Laura Street 12 a 15 hs Despensa Miércoles 29 de julio Iglesia Christana Renuevo, 290 Competition Drive 10.30 a 12.30 hs Despensa Jueves 30 y viernes 31 de julio Servant’s Heart Ministry, 1326 Spruce Avenue 8 a 12 hs Despensa Jueves 30 de julio El Bethel Temple of Jesus at Orlando, 3000 Bruton Blvd. 15.30 a 16.30 hs Despensa Jueves 30 de julio Pinky’s Pantry, 2906 Pine Hills Rd 9 a 13 hs Despensa Jueves 30 de julio Covenant Charities, 2210 S Rio Grande Ave 12 a 15 hs Despensa Jueves 30 de julio Lake Buena Vista Church, 3979 South Orange Blossom Trail 12.30 a 15 hs Despensa Jueves 30 de julio Joy Metropolitan Community Church, 2351 South Ferncreek Avenue 9 a 13 hs Despensa Jueves 30 de julio The Impact Outreach Ministry of Central Florida, 1705 Rose Blvd. 9.30 a 12 hs Despensa Jueves 30 de julio Patmos Chapel Community Service Center, 110 Athletes Row 9 a 12 hs Despensa Jueves 30 de julio Matthew 25 Project, 1411 N Dean Rd 10 a 12 hs Despensa Jueves 30 de julio Spirit of Joy Ministries, 1801 Rouse Road 10 a 14 hs Despensa Jueves 30 de julio Iglesia Presbiteriana El Redentor, 6971 Red Bug Lake Road 10 a 12 hs Despensa con cita Viernes 31 de julio Beracah SDA Church, 1517 Mercy Drive 12 a 13 hs Despensa Viernes 31 de julio Powerhouse Florida, 1025 S Orange Blossom Trail 10.30 a 12 hs y desde las 17.30 hs Desayuno, despensa y cena Viernes 31 de julio Give a Little Louder, 3900 S Hiawassee Road 15 a 16.30 hs Despensa Viernes 31 de julio St. Anthony Coptic Orthodox, 1185 North Wymore Road 17 a 18 hs Despensa Viernes 31 de julio South Orlando S.D.A. Church, 1112 West Oakridge Road 9 a 12 hs Despensa Viernes 31 de julio Potters House/Iglesia Casa del Alfarero, 7051 Pershing Ave Desde las 15 hs Despensa Viernes 31 de julio Andres Gautier Ministries, 2126 Spillman Drive 14 a 15 hs Despensa Sábado 1° de agosto ICNA, 701 South Kirkman Road 10 a 13 hs Despensa Sábado 1° de agosto The Ark of Jesus Christ Ministries, 820 South Park Ave 10 a 12 hs Despensa Sábado 1° de agosto Higher Call International, 555 Markham Woods Road 7.30 a 10 hs Despensa Sábado 1° de agosto All Saints Lutheran Church, 12601 Balcombe Road Desde las 9 hs hasta agotar existencias. Despensa Sábado 1° de agosto Iglesia Misionera Roca Inconmovible, 941 Longdale Avenue 8 a 9 hs Despensa Domingo 2 de agosto Free Church, 3600 McNeil Road 12.45 a 14.30 hs Despensa

Cómo solicitar una cita en las despensas de Florida que requieren reserva

Ocho establecimientos incluidos en el calendario solicitan una reserva previa para acceder a la asistencia alimentaria. Los turnos se gestionan por teléfono mediante los siguientes contactos:

St. Luke AME, Tampa: llamar al 813-248-6753.

llamar al 813-248-6753. Salvation Army–NE Florida Area Command, Jacksonville: comunicarse al 904-356-8641.

comunicarse al 904-356-8641. St. Marys Episcopal Church and Outreach, Jacksonville: llamar al 904-354-5075.

llamar al 904-354-5075. Jewish Family Services, Orlando: comunicarse al 407-644-7593 y seleccionar la opción 0.

comunicarse al 407-644-7593 y seleccionar la opción 0. Loaves and Fishes, Orlando: llamar al 407-886-6005.

llamar al 407-886-6005. Catholic Charities of Central Florida, Orlando: comunicarse al 407-658-1818.

comunicarse al 407-658-1818. St. Andrew Catholic Church, Orlando: llamar al 321-319-0063 y dejar un mensaje con los datos personales. La organización devuelve la comunicación para programar el turno.

llamar al 321-319-0063 y dejar un mensaje con los datos personales. La organización devuelve la comunicación para programar el turno. Iglesia Presbiteriana El Redentor, Orlando: comunicarse al 407-359-0082 y dejar un mensaje. El establecimiento devuelve la llamada para asignar la cita.

Qué organizaciones ofrecen comida gratis en Florida

Cuatro entidades respaldan las entregas programadas para la última semana de julio y el primer fin de semana de agosto: Feeding Florida, Second Harvest Food Bank of Central Florida, Feeding Tampa Bay y Feeding Northeast Florida

Feeding Florida es la asociación estatal de nueve bancos de alimentos que trabajan en los 67 condados. La red reúne a más de 2400 organizaciones comunitarias, entre iglesias, escuelas, centros de salud y entidades sin fines de lucro, y asiste a 2,9 millones de residentes con inseguridad alimentaria.

Por su parte, Second Harvest Food Bank of Central Florida distribuye productos mediante más de 800 socios en Brevard, Lake, Marion, Orange, Osceola, Seminole y Volusia. También realiza jornadas móviles y entregas a domicilio.

En el caso de Feeding Tampa Bay, la organización presta asistencia en 10 condados del centro-oeste. Sus servicios incluyen alimentos, recursos de salud, apoyo financiero, capacitación laboral y programas para familias con niños.

Por último, Feeding Northeast Florida trabaja en Alachua, Baker, Bradford, Clay, Duval, Flagler, Gilchrist, Levy, Nassau, Putnam, St. Johns y Union. La entidad rescata alimentos de comercios, fabricantes y granjas y atiende a más de 97.000 comidas diarias.

Los horarios y la disponibilidad pueden cambiar. Se recomienda llamar a cada establecimiento antes de concurrir, especialmente en las sedes que requieren cita o entregan alimentos hasta agotar existencias.