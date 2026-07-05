Comida gratis en Dallas, Houston y San Antonio: dónde entregan alimentos frescos esta semana del 6 al 10 de julio 2026

Durante esta semana, del 6 al 10 de julio, las personas que atraviesan dificultades económicas en Texas podrán acceder a alimentos frescos y comida gratis. Las distribuciones, realizadas por organizaciones independientes y grupos comunitarios, se llevarán a cabo en Dallas, Houston y San Antonio, y es importante conocer el cronograma.

Dónde entregan alimentos frescos y comida gratis esta semana del 6 al 10 de julio en Dallas

Uno de los grupos sin fines de lucro más reconocidos dedicados a la entrega de comida gratis es el North Texas Food Bank (NTFB). Los miembros trabajan para reducir la inseguridad alimentaria en el norte de Texas mediante el acceso a alimentos nutritivos.

Según la entidad, su área de cobertura abarca 12 condados y más de 9200 millas cuadradas (23.828 kilómetros cuadrados).

El North Texas Food Bank reparte alimentos y comida gratis en un área de cobertura que abarca 12 condados North Texas Food Bank

Durante el año fiscal 2025 distribuyó 116 millones de comidas y más de 45 millones de libras (20,4 millones de kilogramos) de productos frescos.

La organización señala que unas 744 mil personas no tienen acceso a la comida en la región y que su misión es cerrar la brecha del hambre mediante programas de asistencia.

Día Dirección Horario Lunes 6 Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - 2601 Singleton Blvd, Dallas 9 hs Martes 7 Northway Christian Church - 7202 W. Northwest Hwy, Dallas 11.30 hs Miércoles 8 The Mondello Living - 2000 Highland Rd., Dallas 9 hs Miércoles 8 St. Patrick Catholic Church - 9643 Ferndale Rd., Dallas 12.30 hs Jueves 9 Our Lady of Perpetual Help - 2517 Anson Rd., Dallas 9 hs Jueves 9 Porfolio Riverstation Apartments - 220 Stoneport Dr., Dallas 13 hs Viernes 10 Christ Apostolic Church Vineyard - 14000 Preston Rd, Dallas 9 hs Viernes 10 Strong Arms COGIC - 135 Pemberton Hill, Dallas 9 hs Viernes 10 Iglesia Episcopal San Francisco de Asís - 11540 Ferguson Rd., Dallas 9 hs Viernes 10 Cardinal Farrell CCD Education - 4550 W. Davis, Dallas 9 hs Viernes 10 KB Polk Recreational Center - 6801 Roper St., Dallas 9 hs

La NTFB está asociada actualmente con Catholic Charities Dallas (CDC), que es una organización benéfica establecida formalmente en 1941 y constituida de manera independiente de la Diócesis Católica de Dallas en 1997.

La entidad presta servicios en nueve condados del norte de Texas y durante el último año atendió a más de 212 mil personas y familias mediante cerca de 40 programas.

Entre sus iniciativas se encuentran despensas de alimentos, asistencia para personas sin hogar y distintos programas de apoyo comunitario.

Comida gratis en Houston en la semana del 6 al 10 de julio 2026

En Houston, la organización Houston Food Bank funciona como punto de atención y distribución dentro de la red local de bancos de alimentos afiliados a la red nacional Feeding America.

Día Dirección Horario Lunes 6 Houston PREP, 1 Main Street, Houston, TX (almuerzo) 11.30 a 13 hs Lunes 6 Wesley Community Center (Lorraine Campus), 1235 Lorraine St, Houston, TX (solo con cita) 8.30 a 11.30 hs Lunes 6 Allies In Hope (Fannin Campus), 2328 Fannin St, Houston, TX 10 a 16 hs Lunes 6 Victory Family Rescue Mission, 222 Royder St, Houston, TX 10 a 14 hs Martes 7 St. Joseph Catholic Church, 1505 Kane St, Houston, TX 77007 9 a 13 hs Martes 7 Impact Houston Church of Christ - Resource Center, 1704 Weber St, Houston, TX 77007 8.30 a 10.30 hs Martes 7 Houston PREP, 1 Main Street, Houston, TX (almuerzo) 11.30 a 13 hs Martes 7 Wesley Community Center (Lorraine Campus), 1235 Lorraine St, Houston, TX (solo con cita) 8.30 a 15.30 hs Martes 7 Allies In Hope (Fannin Campus), 2328 Fannin St, Houston, TX 10 a 16 hs Miércoles 8 HISD Brock Sunrise Center, 1417 Houston Avenue, Houston, TX 77007 9 a 12 hs Miércoles 8 Wesley Community Center (Lorraine Campus), 1235 Lorraine St, Houston, TX (solo con cita) 8.30 a 15.30 hs Miércoles 8 Allies In Hope (Fannin Campus), 2328 Fannin St, Houston, TX 10 a 16 hs Jueves 9 St. Joseph Catholic Church, 1505 Kane St, Houston, TX 77007 9 a 13 hs Jueves 9 Houston PREP, 1 Main Street, Houston, TX (almuerzo) 11.30 a 13 hs Jueves 9 Wesley Community Center (Lorraine Campus), 1235 Lorraine St, Houston, TX (solo con cita) 8.30 a 15.30 hs Viernes 10 Allies In Hope (Fannin Campus), 2328 Fannin St, Houston, TX 10 a 16 hs Viernes 10 Wesley Community Center (Lorraine Campus), 1235 Lorraine St, Houston, TX (solo con cita) 8.30 a 11.30 hs

El North Texas Food Bank ofrece cajas mensuales de alimentos para adultos mayores de bajos ingresos

Dónde entregan alimentos frescos y comida gratis esta semana del 6 al 10 de julio en San Antonio

La organización San Antonio Food Bank distribuye alimentos gratis en la región y, según su página, atiende a 100 mil personas por semana en una de las áreas de servicio más extensas del suroeste de Texas.

En la zona, que abarca 29 condados, aproximadamente 375.710 personas sufren inseguridad alimentaria. Para la semana del 6 al 10 de julio, los repartos organizados comienzan el miércoles, con opciones hasta el viernes.

Día Dirección Horario Lunes 6 No hay distribución. No hay distribución. Martes 7 No hay distribución. No hay distribución. Miércoles 8 SAFB Curbside Pantry, 5200 Enrique M. Barrera Pkwy Entrance #4, San Antonio, TX 78227 9 a 12 hs Miércoles 8 YMCA Harvey, 3122 Roosevelt Ave, San Antonio, TX 78214 9 a 11 hs Jueves 9 Mt. Gilead Baptist Church, 1319 E Crockett St., San Antonio, TX 78202 9 a 10 hs Viernes 10 Igniting the Harvest, 2311 Castroville Rd, San Antonio, TX 78237 11 a 12 hs

North Texas Food Bank: requisitos para recibir cajas de alimentos para adultos mayores

Otro beneficio disponible a través del NTFB es el Programa Suplementario de Alimentos Básicos (CSFP, por sus siglas en inglés), una iniciativa destinada a adultos mayores de bajos ingresos.

En Texas, NTFB también dispone del Programa Suplementario de Alimentos Básicos para quienes lo necesitan North Texas Food Bank

Mediante este plan, conocido localmente como Personas y Nutrición (PAN, por sus siglas en inglés), los participantes que cumplan con los requisitos pueden recibir una caja mensual con alimentos no perecederos suministrados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). La asistencia está disponible para residentes de los siguientes condados:

Dallas

Collin

Ellis

Hunt

Kaufman

Fannin

Delta

Hopkins

Lamar

Grayson

Rockwall

Navarro

Para acceder, los solicitantes deben:

Tener 60 años o más.

Residir en uno de los 12 condados atendidos por el programa.

Cumplir con los límites de ingresos establecidos por las autoridades.

Según el NTFB, cada beneficiario puede recibir una caja con aproximadamente 35 libras (15,9 kilogramos) de alimentos una vez al mes. La inscripción debe realizarse en uno de los centros de distribución autorizados. Los interesados deberán presentar un documento de identificación válido y proporcionar información sobre los ingresos brutos mensuales de su hogar.

En caso de que una persona mayor no pueda trasladarse hasta un punto de entrega, el programa permite designar a un representante autorizado para completar la inscripción o retirar la caja de alimentos mediante un formulario.