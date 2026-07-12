Comida gratis en Florida desde el 13 de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos
Distintos grupos sin fines de lucro organizan repartos de alimentos en diversas ubicaciones y horarios
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En Florida, las personas que necesitan asistencia podrán acceder a comida gratis a través de las distribuciones programadas por distintas organizaciones. Desde el 13 de julio, se realizarán jornadas en varias ubicaciones, con repartos de alimentos frescos y viandas preparadas.
Lugares y horarios de reparto de alimentos en Florida desde el 13 de julio
A lo largo del estado, dos de las organizaciones más importantes de distribución de comida corresponden a All Faiths Food Bank y Second Harvest Food Bank of Central Florida. Como parte de la red nacional de distribución de Feeding America, estos grupos organizan repartos en ubicaciones fijas y móviles.
Creada en 1989, All Faiths Food Bank trabaja junto a organizaciones locales para acercar productos nutritivos a hogares con dificultades económicas. La estructura del grupo también contempla campañas destinadas a fortalecer la seguridad alimentaria de largo plazo y brindar apoyo a niños, adultos mayores, veteranos y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Según la información publicada en el sitio web oficial, la entidad realizará repartos en las siguientes ubicaciones durante esta semana:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes 13
Haitian Evangelical Baptist Church (Sprout Up), 344 W Mowry Dr, Homestead, FL
14 a 16 hs
Lunes 13
BEAM- Beaches Emergency Assistance Ministry, 850 6th Avenue S; Ste 400, Jacksonville Beach, FL 32250
9 a 16 hs
Lunes 13
Mission House, 800 Shetter Avenue, Jacksonville Beach, FL
12 a 13 hs y de 18 a 19 hs
Martes 14
Beth-el of the Nazarene, 2800 SW 102nd Ave, Miami, FL
13 a 14.30 hs
Martes 14
True Deliverance Church, 18300 SW 109th Ave, Cutler Bay, FL 33157
10 a 12.30 hs
Martes 14
Bridge to Hope, 10844 SW 188th St, Cutler Bay, FL 33157 (solo con cita)
9.30 a 12 hs
Martes 14
Mission House, 800 Shetter Avenue, Jacksonville Beach, FL
12 a 13 hs y de 18 a 19 hs
Miércoles 15
Perrine - Emmanuel Apostolic Church, 16809 SW 100th Ave, Miami, FL
14 a 17 hs
Miércoles 15
Neighborhood Alliance Foundation, 15260 SW 280 St, Homestead, FL
13 a 16 hs
Miércoles 15
Homestead Housing Authority Redlands (Sprout Up), 29355 S Dixie Hwy, Homestead, FL
17 a 19 hs
Miércoles 15
BEAM- Beaches Emergency Assistance Ministry, 850 6th Avenue S; Ste 400, Jacksonville Beach, FL 32250
9 a 16 hs
Jueves 16
Homestead Housing Authority South Dade (Sprout Up), 31220 SW 134th Ave, Homestead, FL
15 a 17 hs
Jueves 16
Beth-el of the Nazarene, 2800 SW 102nd Ave, Miami, FL
13 a 14.30 hs
Jueves 16
Bridge to Hope, 10844 SW 188th St, Cutler Bay, FL 33157 (solo con cita)
9.30 a 12 hs
Viernes 17
Beth-el of the Nazarene, 2800 SW 102nd Ave, Miami, FL
13 a 14.30 hs
Viernes 17
BEAM- Beaches Emergency Assistance Ministry, 850 6th Avenue S; Ste 400, Jacksonville Beach, FL 32250
9 a 16 hs
Viernes 17
Mission House, 800 Shetter Avenue, Jacksonville Beach, FL
12 a 13 hs y de 18 a 19 hs
En el resto de julio, se realizarán distribuciones en las ubicaciones mencionadas de manera semanal. También se organizarán repartos en las siguientes direcciones, de acuerdo con el cronograma oficial:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes
Kaye Prox Food Bank, 8401 W Hillsborough Ave, Tampa, FL 33615
12.30 a 13.15 hs
Lunes
St. Luke AME, 2709 N 25th St, Tampa, FL 33605, 8 a 11 hs
8 a 11 hs
Lunes
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603
8.30 a 17 hs
Lunes
Metropolitan Ministries, 2301 N Tampa Street, Tampa, FL 33602
9 a 17 hs
Martes
College Hill Mennonite, 3506 Machado St, Tampa, FL
11 a 16 hs
Martes
Forward Christian Center Inc., 10934 Lem Turner Road, Jacksonville, FL 32218
10 a 12 hs
Martes
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603
8.30 a 17 hs
Miércoles
Metropolitan Community Church of Tampa, 408 E Cayuga St, Tampa, FL 33603, miércoles de 11 a 14 hs
11 a 14 hs
Miércoles
Kaye Prox Food Bank, 8401 W Hillsborough Ave, Tampa, FL 33615
12.30 a 13.15 hs
Miércoles
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603
8.30 a 17 hs
Jueves
Beyond the Walls Outreach Ministries, 320 Dundas Drive, Jacksonville, FL 32218
11 a 14 hs
Jueves
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603
8.30 a 17 hs
Jueves
Trinity Cafe, 2801 N. Nebraska Ave., Tampa, FL
11.30 a 12.30 hs
Viernes
Tampa Deliverance Ministry, 2102 E Columbus Dr, Tampa, FL 33605
10 a 12 hs
Viernes
Kaye Prox Food Bank, 8401 W Hillsborough Ave, Tampa, FL 33615
14.30 a 15.30 hs
Viernes
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603
8.30 a 17 hs
Las distribuciones de Second Harvest y Feeding Tampa Bay en Florida esta semana desde el 13 de julio
Por su parte, Second Harvest Food Bank of Central Florida coordina una red integrada por más de 800 socios distribuidos en los condados de Brevard, Lake, Marion, Orange, Osceola, Seminole y Volusia. Entre ellos figuran iglesias, refugios, escuelas, centros para adultos mayores, comedores y programas móviles que acercan víveres a distintos barrios.
Además de suministrar productos básicos, la organización desarrolla iniciativas vinculadas con nutrición, capacitación laboral y acceso a beneficios públicos. Según la institución, durante el último año logró proporcionar alimentos equivalentes a 82 millones de comidas en la región.
Este será su calendario de entregas de alimentos en Florida desde el 13 de julio:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes 13
4C Ivey Lane, 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811
8 a 16.30 hs
Lunes 13
One Heart for Women and Children, 2040 N. Rio Grand Ave., FL, 32804
12 a 15 hs
Lunes 13
4C Pine Hills, 2804 Belco Drive, FL, 32808
9 a 16 hs
Martes 14
Mt. Sinai Missionary Baptist Church, 5200 West South Street, FL, 32811
10 a 12 hs
Martes 14
Revelations II, 4305 Lennox Blvd, FL, 32811
10 a 14 hs
Martes 14
First Haitian Baptist Church, 4701 Lenox Blvd, FL, 32811
11 a 12 hs
Martes 14
St. Andrew Catholic Church, 801 Hastings Street, FL, 32808 (solo con turno)
9 a 17 hs
Miércoles 15
International Harvest, 2740 Old Winter Garden Rd, FL, 32805
15 a 16 hs
Miércoles 15
4C Ivey Lane, 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811
8 a 16.30 hs
Miércoles 15
Pine Hills Community Church, 1305 North Pine Hills Road, FL, 32808
10 a 12 hs
Jueves 16
Washington Park Church, 4454 Conley St., FL, 32811
11.30 a 12.45 hs
Jueves 16
4C Ivey Lane, 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811
8 a 16.30 hs
Jueves 16
El Bethel Temple of Jesus at Orlando, 3000 Bruton Blvd, FL, 32805
15.30 a 16.30 hs
Viernes 17
Beracah SDA Church, 1517 Mercy Drive, FL, 32808
12 a 13 hs
Viernes 17
National Tabernacle, 1100 Bethune Dr., FL, 32805
12 a 14 hs (hasta agotar inventario)
Viernes 17
One Heart for Women and Children, 2040 N. Rio Grand Ave., FL, 32804
12 a 15 hs
Viernes 17
4C Pine Hills, 2804 Belco Drive, FL, 32808
9 a 16 hs
Otra organización que organizará entregas esta semana corresponde a Feeding Tampa Bay. De acuerdo con su cronograma, tendrán lugar en las siguientes ubicaciones:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes 13
HARDEE | CFHC Wauchula, 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873
9 a 11 hs
Martes 14
HARDEE | Cutting Edge Ministries, 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890
9.30 a 12 hs
Martes 14
POLK | Blessings and Hope Food Pantry, 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803
11 a 13 hs
Miércoles 15
No habrá entregas
Jueves 16
HIGHLANDS | Hands for Homeless, 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825
9.30 a 11 hs
Viernes 17
PASCO | Gulfview Grace Church, 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668
8 a 10.30 hs
Viernes 17
PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist, 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712
12 a 13.30 hs
Viernes 17
POLK | Mulberry Community Service Center, 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860
14 a 15.30 hs
Las organizaciones participantes recomiendan a los solicitantes comunicarse previamente con cada punto de atención para confirmar horarios, requisitos de acceso y disponibilidad de productos, ya que pueden variar.
Además, algunas jornadas requieren cita previa y otras funcionan hasta agotar existencias, por lo que es importante llegar temprano a cada lugar. Por último, es necesario tener en cuenta que los cronogramas pueden registrar modificaciones puntuales en ciertas fechas.
Cómo encontrar comidas gratuitas para niños en Florida durante el verano
Las familias que necesiten apoyo nutricional para menores durante el receso escolar pueden recurrir a Summer BreakSpot, una iniciativa que ofrece desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios sin costo para niños y adolescentes de hasta 18 años en distintos puntos del estado.
Para identificar un lugar cercano, se debe ingresar al buscador oficial e introducir una dirección, una localidad o un código postal. Con estos datos, la plataforma exhibe las opciones disponibles en el área seleccionada por el usuario.
La iniciativa funciona a través de escuelas, bibliotecas, parques y espacios comunitarios habilitados para brindar este beneficio. Cada ubicación cuenta con sus propios días y horarios de atención.
Quienes requieran orientación adicional pueden comunicarse con la línea 2-1-1, donde recibirán asistencia para identificar las alternativas más próximas según su lugar de residencia.
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