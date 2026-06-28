Es oficial: dónde entregan comida gratis en Florida esta semana y en julio 2026
Habrá distribuciones de alimentos organizadas en distintos puntos del Estado del Sol
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Las personas que necesiten asistencia en Florida pueden acceder a las entregas de comida gratis esta semana, la última de junio, y durante el mes de julio. Sin necesidad de registrarse, se realizarán distribuciones de alimentos, productos frescos y viandas preparadas.
Dónde reparten alimentos en Florida esta semana y en julio 2026
All Faiths Food Bank y Second Harvest Food Bank of Central Florida, parte de la red nacional de distribución de Feeding America, son dos de las organizaciones con más presencia en la distribución de comidas en el Estado del Sol.
Durante esta semana, Feeding Tampa Bay también llevará a cabo repartos para las personas que los necesitan.
Creada en 1989, All Faiths Food Bank trabaja junto a organizaciones locales para acercar productos nutritivos a hogares con dificultades económicas.
Su estructura también contempla iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad alimentaria de largo plazo y brindar apoyo a niños, adultos mayores, veteranos y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
De acuerdo con la información publicada en el sitio web oficial, la entidad realizará repartos en las siguientes ubicaciones durante esta semana:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes 29 de junio
Celebration Church Orange Park, 512 Kingsley Ave, Orange Park, FL 32073
10 a 13 hs
Lunes 29 de junio
Orange Park Clothes Closet and Food Pantry, 1010 Fromhart Street, Jacksonville, FL 32073
9 a 12 hs
Lunes 29 de junio
Bethsaida SDA Church, 10185 NW 7th Ave, Miami, FL
14 a 15 hs
Martes 30 de junio
Curley’s House, 6025 NW 6th Ct, Miami, FL 33127
11 a 15 hs
Martes 30 de junio
Remar USA, 1871 NW 62nd St, Miami, FL
11 a 13 hs
Martes 30 de junio
Orange Park Clothes Closet and Food Pantry, 1010 Fromhart Street, Jacksonville, FL 32073
9 a 12 hs
Martes 30 de junio
Centro Comunitario AFE, 868 SE 12th St, Hialeah, FL
10 a 13 hs
Martes 30 de junio
Glory Temple Ministry FP, 7950 NW 22nd Ave, Miami, FL, de 11 a 14 hs
11 a 14 hs
Miércoles 1° de julio
First Inter. Haitian Church, 5832 NE 2nd Ave, Miami, FL 33137, de 13 a 14 hs
13 a 14 hs
Miércoles 1° de julio
Orange Park Clothes Closet and Food Pantry, 1010 Fromhart Street, Jacksonville, FL 32073
9 a 12 hs
Miércoles 1° de julio
Sunshine Community Group, 3990 West Flagler St, Miami, FL 33134, de 10 a 13 hs
10 a 13 hs
Jueves 2 de julio
Ephphatha Baptist Church, 157 NE 78th St, Miami, FL, de 15 a 17.30 hs
15 a 17.30 hs
Jueves 2 de julio
Salvation Army of Tampa, 1603 N Florida Ave, Tampa, FL 33602
8 a 8.30 hs, 12 a 12.30 hs y 17.30 a 18 hs
Jueves 2 de julio
Metropolitan Ministries, 2301 N Tampa Street, Tampa, FL 33602
9 a 17 hs
Jueves 2 de julio
Trinity Cafe, 2801 N. Nebraska Ave., Tampa, FL
11.30 a 12.30 hs
Viernes 3 de julio
St. Matthews Free Will Baptist Church, 6715 NW 2nd Ct, Miami, FL, de 12 a 14 hs
12 a 14 hs
Viernes 3 de julio
Glory Temple Ministry FP, 7950 NW 22nd Ave, Miami, FL
11 a 14 hs
Viernes 3 de julio
Salvation Army of Tampa, 1603 N Florida Ave, Tampa, FL 33602
8 a 8.30 hs, 12 a 12.30 hs y 17.30 a 18 hs
Viernes 3 de julio
Metropolitan Ministries, 2301 N Tampa Street, Tampa, FL 33602
9 a 17 hs
Viernes 3 de julio
Trinity Cafe, 2801 N. Nebraska Ave., Tampa, FL
11.30 a 12.30 hs
En el resto de julio, se realizarán distribuciones en las ubicaciones mencionadas de manera semanal.
También se organizarán repartos en las siguientes direcciones, de acuerdo con el cronograma oficial:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes
Kaye Prox Food Bank, 8401 W Hillsborough Ave, Tampa, FL 33615
12.30 a 13.15 hs
Lunes
St. Luke AME, 2709 N 25th St, Tampa, FL 33605, 8 a 11 hs
8 a 11 hs
Lunes
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603
8.30 a 17 hs
Lunes
Metropolitan Ministries, 2301 N Tampa Street, Tampa, FL 33602
9 a 17 hs
Martes
College Hill Mennonite, 3506 Machado St, Tampa, FL
11 a 16 hs
Martes
Forward Christian Center Inc., 10934 Lem Turner Road, Jacksonville, FL 32218
10 a 12 hs
Martes
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603
8.30 a 17 hs
Miércoles
Metropolitan Community Church of Tampa, 408 E Cayuga St, Tampa, FL 33603, miércoles de 11 a 14 hs
11 a 14 hs
Miércoles
Kaye Prox Food Bank, 8401 W Hillsborough Ave, Tampa, FL 33615
12.30 a 13.15 hs
Miércoles
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603
8.30 a 17 hs
Jueves
Beyond the Walls Outreach Ministries, 320 Dundas Drive, Jacksonville, FL 32218
11 a 14 hs
Jueves
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603
8.30 a 17 hs
Jueves
Trinity Cafe, 2801 N. Nebraska Ave., Tampa, FL
11.30 a 12.30 hs
Viernes
Tampa Deliverance Ministry, 2102 E Columbus Dr, Tampa, FL 33605
10 a 12 hs
Viernes
Kaye Prox Food Bank, 8401 W Hillsborough Ave, Tampa, FL 33615
14.30 a 15.30 hs
Viernes
EPIC Tampa, 4703 N Florida Ave, Tampa, FL 33603
8.30 a 17 hs
Las distribuciones de Second Harvest y Feeding Tampa Bay en Florida esta semana
Second Harvest Food Bank of Central Florida coordina una red integrada por más de 800 socios distribuidos en los condados de Brevard, Lake, Marion, Orange, Osceola, Seminole y Volusia.
Entre ellos figuran iglesias, refugios, escuelas, centros para adultos mayores, comedores y programas móviles que acercan víveres a distintos barrios.
Además de suministrar productos básicos, la organización desarrolla iniciativas vinculadas con nutrición, capacitación laboral y acceso a beneficios públicos.
Según la institución, durante el último año logró proporcionar alimentos equivalentes a 82 millones de comidas en la región.
De acuerdo con su cronograma oficial, Second Harvest entregará alimentos gratis en las siguientes ubicaciones durante la semana:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes 29 de junio
4C Ivey Lane, 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811
8 a 16.30 hs
Lunes 29 de junio
If You Foundation, 1723 Bruton Blvd, FL, 32805
8 a 17 hs
Lunes 29 de junio
One Heart for Women and Children, 2040 N. Rio Grand Ave., FL, 32804
12 a 15 hs
Martes 30 de junio
Mt. Sinai Missionary Baptist Church, 5200 West South Street, FL, 32811, 10 a 12 hs
10 a 12 hs
Martes 30 de junio
Revelations II, 4305 Lennox Blvd, FL, 32811
10 a 14 hs
Martes 30 de junio
First Haitian Baptist Church, 4701 Lenox Blvd, FL, 32811
11 a 12 hs
Martes 30 de junio (solo con turno)
St. Andrew Catholic Church, 801 Hastings Street, FL, 32808
9 a 17 hs
Miércoles 1° de julio
4C Ivey Lane, 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811
8 a 16.30 hs
Miércoles 1° de julio
Haven of Hope Ministries, 1310 W. Colonial Dr. Suite 25, FL, 32804, 9.30 a 14 hs
9.30 a 14 hs
Miércoles 1° de julio
International Harvest, 2740 Old Winter Garden Rd, FL, 32805
15 a 16 hs
Jueves 2 de julio
One Heart for Women and Children, 2040 N. Rio Grand Ave., FL, 32804
12 a 15 hs
Jueves 2 de julio
4C Ivey Lane, 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811
8 a 16.30 hs
Jueves 2 de julio
If You Foundation, 1723 Bruton Blvd, FL, 32805
8 a 17 hs
Viernes 3 de julio
Beracah SDA Church, 1517 Mercy Drive, FL, 32808
12 a 13 hs
Viernes 3 de julio (solo con turno)
St. Andrew Catholic Church, 801 Hastings Street, FL, 32808
9 a 17 hs
Viernes 3 de julio
One Heart for Women and Children, 2040 N. Rio Grand Ave., FL, 32804
12 a 15 hs
Viernes 3 de julio
If You Foundation, 1723 Bruton Blvd, FL, 32805
8 a 17 hs
Por su parte, Feeding Tampa Bay organizará entregas en las siguientes direcciones durante esta semana:
|Día
|Dirección
|Horario
Martes 30 de junio
Cutting Edge Ministries, 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890
9.30 a 12 hs
Miércoles 1° de julio
Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground, 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603
8.30 a 10.30 hs
Miércoles 1° de julio
House of Refuge, Polk, 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853
14 a 15.30 hs
Jueves 2 de julio
HIGHLANDS | Hands for Homeless, 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825
9.30 a 11 hs
Jueves 2 de julio
PINELLAS | Clearwater First Church of Nazarene, 1875 Nursery Rd, Clearwater, FL 33764
17 a 19 hs
Viernes 3 de julio
Gulfview Grace Church, 6639 Hammock Rd, Port Richey, FL 34668, Pasco
8 a 10.30 hs
Las entidades participantes recomiendan comunicarse previamente con cada punto de atención para confirmar horarios, requisitos de acceso y disponibilidad de productos.
Asimismo, algunas jornadas requieren cita previa y otras funcionan hasta agotar existencias, por lo que es importante llegar temprano a cada lugar. Por último, es necesario saber que los cronogramas pueden registrar modificaciones puntuales en ciertas fechas.
Cómo localizar comidas gratuitas para niños en Florida durante el verano
Las familias que necesiten apoyo nutricional para menores durante el receso escolar pueden recurrir a Summer BreakSpot, una iniciativa que ofrece desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios sin costo para niños y adolescentes de hasta 18 años en distintos puntos del estado.
Para identificar un lugar cercano, es necesario ingresar al buscador oficial e introducir una dirección, una localidad o un código postal. Con estos datos, la plataforma exhibe las opciones disponibles en el área seleccionada por el usuario.
La iniciativa funciona a través de escuelas, bibliotecas, parques y espacios comunitarios habilitados para brindar este beneficio. Cada ubicación cuenta con sus propios días y franjas horarias de atención.
Quienes requieran orientación adicional pueden comunicarse con la línea 2-1-1, donde recibirán asistencia para identificar las alternativas más próximas según su lugar de residencia.