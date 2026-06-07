Comida gratis en Florida para esta semana del 8 al 12 de junio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos

Las jornadas de comida gratis continúan esta semana en distintos puntos de Florida mediante programas coordinados por organizaciones comunitarias y bancos de alimentos. Las entregas incluyen productos de despensa, frutas, verduras y otros insumos destinados a personas y familias que necesitan apoyo.

Dónde entregan comida gratis y bolsas de alimentos en Florida

Entre las entidades que encabezan estas iniciativas se encuentran Farm Share, una organización sin fines de lucro, All Faiths Food Bank y Second Harvest Food Bank, que trabajan junto a iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales para ampliar el acceso a alimentos en diferentes regiones del estado.

Farm Share es una organización sin fines de lucro que realiza distribuciones de alimentos gratuitos en todo el estado de Florida Página/Farmshare.org

El lunes 8 las entregas estarán disponibles en:

Jacksonville 215 North Ocean Street 9 a 12 hs Jacksonville 900 West Adams Street 9 a 16 hs Jacksonville 611 East Adams Street 12 a 13 hs Jacksonville 234 West State Street 16.30 a 17 hs Miami 1907 NW 38th St 9.30 a 11.30 hs Orlando 416 West Colonial Drive 9 a 16 hs Winter Garden 1010 S. Dillard St. 10 a 13 hs Tampa 2301 N Tampa Street 9 a 17 hs Sarasota 1872 18th St. 10.30 a 11.30 hs Venice 121 Warfield Ave. 9 a 12 hs Venice 1051 Albee Farm Rd 9.30 a 12.30 hs

Las distribuciones del martes 9 tendrán lugar en:

Jacksonville 1924 North Laura Street 13 a 16 hs Miami 1901 SW 1st St 10 a 16 hs Hialeah 868 SE 12th St 10 a 13 hs Orlando 5200 West South Street 10 a 12 hs Sarasota 1494 Dr. MLK Way 10 a 12 hs Sarasota 5700 Palmer Blvd. 10.30 a 11.30 hs Sarasota 1781 Dr. MLK Way 12 a 14.30 hs y 16 a 19.30 hs Sarasota 1947 31st St. 16 a 18 hs Venice 2395 Shamrock Dr. 8 a 11 hs Venice 4365 State Rd 776 9 a 10.30 hs North Port 4940 Pan American Blvd. 9 a 12.30 hs North Port 4330 S Biscayne Dr. 11 a 13 hs

El miércoles 10 los puntos serán:

Miami 342 SW 7th Ave 9 a 12 hs Miami 3990 West Flagler St 10 a 13 hs Jacksonville 507 N Washington St 13 a 15 hs Orlando 3467 Parkway Center Ct. Desde las 14 hs Kissimmee 5515 W Irlo Bronson Hwy 19 a 21 hs Sarasota 1790 21st St. 9.30 a 10.30 hs Sarasota 2506 Gulf Gate Dr. 15 a 18 hs Sarasota 2105 Worrington St. 17 a 18 hs Sarasota 3930 17th St. 15.30 a 18.30 hs Venice 2350 Scenic Dr 7.30 a 8.30 hs North Port 4940 Pan American Blvd. 14.30 a 17.30 hs

Las entregas del jueves 11 serán en:

Miami ​11350 SW 216th St 9 a 12 hs Jacksonville 1301 N Myrtle Ave 12 a 14 hs Hialeah 110 Eucalyptus Dr. 11 a 13 hs Sarasota 1781 Dr. MLK Way 7 a 10 hs y 11.30 a 14.30 hs Sarasota 2050 Oak St. 9 a 11 hs Sarasota 1680 18th St. 14.30 a 15.30 hs Sarasota 7750 S Beneva Rd 17 a 18.30 hs Venice 1900 Center Rd. 17 a 18.30 hs

Para finalizar, el viernes 12 de junio las entregas serán en:

Miami 5361 NW 22nd Ave 9 a 12 hs Miami 6715 NW 2nd Ct 12 a 14 hs West Palm Beach 1350 Clubhouse Dr 9 a 12 hs Florida City 1055 NW 6th Ave 10 a 13 hs Jacksonville 925 Spearing Street 10 a 12 hs Sarasota 5614 Richardson Rd. 10.30 a 12.30 hs Sarasota 3773 Wilkinson Rd. 13 a 15 hs North Port 4940 Pan American Blvd. 7.30 a 12.30 hs

Además de las entregas programadas, las instituciones disponen de herramientas para localizar centros cercanos mediante dirección o código postal. También ofrecen orientación sobre programas de asistencia pública y otros servicios de apoyo.

Los residentes pueden localizar más de 35 puntos de distribución que ofrecen desde productos frescos hasta cajas de víveres en ciudades como Miami, Orlando y Jacksonville Página/Farmshare.org

Qué requisitos y trámites existen para recibir ayuda alimentaria

Recibir ayuda alimentaria a través de las distribuciones de Farm Share no requiere de trámites complejos ni de cumplir con criterios de elegibilidad específicos, más allá de la necesidad personal.

Es necesario completar un proceso de registro por única vez. Se puede realizar el trámite en persona en el sitio de distribución o mediante una solicitud de prerregistro en línea si no puede acudir personalmente.

Tras completar el formulario digital, un miembro del personal se comunicará con el solicitante en un plazo de uno a dos días hábiles para finalizar el proceso y asignarle un número de identificación (ID).

Una vez registrado, recibirá una tarjeta de identificación de cliente que deberá presentar en cada visita. Solo se emite una tarjeta por hogar.

Las familias pueden recibir únicamente una porción de alimentos por hogar en cada distribución. Existe la opción de autorizar a alguien ajeno al hogar para recoger los alimentos por medio de un formulario de autodeclaración.

Summer BreakSpot: comidas gratis para menores de 18 años

Durante el receso escolar funcionará Summer BreakSpot, un programa destinado a niños y adolescentes de hasta 18 años. La iniciativa ofrece:

Desayunos

Almuerzos

Cenas

Refrigerios

Las entregas se realizarán en escuelas, bibliotecas, parques y otros espacios comunitarios sin necesidad de inscripción previa. Las familias pueden identificar el punto de atención más cercano a través de las herramientas de localización disponibles o mediante la línea telefónica 2-1-1.

Además, varias instituciones brindan asistencia para tramitar beneficios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), orientado al acceso a alimentos para hogares con ingresos limitados.

Farm Share: el beneficio para agricultores y familias necesitadas

De acuerdo con la organización, los agricultores tiran el 40% o más de cada cosecha porque las frutas y verduras que comercializan están ligeramente deformadas, descoloridas, manchadas o son demasiado grandes o pequeñas para el empaque estándar del supermercado. Esto hace que comida perfecta para consumirse sea desperdiciada por no cumplir los estándares comerciales.

Ante esto, Farm Share vio la oportunidad de colaborar con cientos de agricultores de Florida y del país para recibir esas frutas y verduras y distribuirlas gratuitamente a personas que lo necesiten.

De acuerdo con la agrupación, la iniciativa “beneficia a todas las partes”. Los agricultores reciben una deducción fiscal de hasta dos veces el costo de los productos vendidos, mientras que los beneficiarios del programa reciben frutas, verduras y proteínas saludables y nutritivas que de otra manera no podrían obtener debido a la falta de ingresos o las limitaciones de acceso geográfico.