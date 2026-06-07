Comida gratis en Florida para esta semana del 8 al 12 de junio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos
Miles de familias podrán acceder a productos frescos sin costo debido a que los bancos de alimentos y organizaciones comunitarias mantienen operativos en decenas de centros
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Las jornadas de comida gratis continúan esta semana en distintos puntos de Florida mediante programas coordinados por organizaciones comunitarias y bancos de alimentos. Las entregas incluyen productos de despensa, frutas, verduras y otros insumos destinados a personas y familias que necesitan apoyo.
Dónde entregan comida gratis y bolsas de alimentos en Florida
Entre las entidades que encabezan estas iniciativas se encuentran Farm Share, una organización sin fines de lucro, All Faiths Food Bank y Second Harvest Food Bank, que trabajan junto a iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales para ampliar el acceso a alimentos en diferentes regiones del estado.
El lunes 8 las entregas estarán disponibles en:
Jacksonville
215 North Ocean Street
9 a 12 hs
Jacksonville
900 West Adams Street
9 a 16 hs
Jacksonville
611 East Adams Street
12 a 13 hs
Jacksonville
234 West State Street
16.30 a 17 hs
Miami
1907 NW 38th St
9.30 a 11.30 hs
Orlando
416 West Colonial Drive
9 a 16 hs
Winter Garden
1010 S. Dillard St.
10 a 13 hs
Tampa
2301 N Tampa Street
9 a 17 hs
Sarasota
1872 18th St.
10.30 a 11.30 hs
Venice
121 Warfield Ave.
9 a 12 hs
Venice
1051 Albee Farm Rd
9.30 a 12.30 hs
Las distribuciones del martes 9 tendrán lugar en:
Jacksonville
1924 North Laura Street
13 a 16 hs
Miami
1901 SW 1st St
10 a 16 hs
Hialeah
868 SE 12th St
10 a 13 hs
Orlando
5200 West South Street
10 a 12 hs
Sarasota
1494 Dr. MLK Way
10 a 12 hs
Sarasota
5700 Palmer Blvd.
10.30 a 11.30 hs
Sarasota
1781 Dr. MLK Way
12 a 14.30 hs y 16 a 19.30 hs
Sarasota
1947 31st St.
16 a 18 hs
Venice
2395 Shamrock Dr.
8 a 11 hs
Venice
4365 State Rd 776
9 a 10.30 hs
North Port
4940 Pan American Blvd.
9 a 12.30 hs
North Port
4330 S Biscayne Dr.
11 a 13 hs
El miércoles 10 los puntos serán:
Miami
342 SW 7th Ave
9 a 12 hs
Miami
3990 West Flagler St
10 a 13 hs
Jacksonville
507 N Washington St
13 a 15 hs
Orlando
3467 Parkway Center Ct.
Desde las 14 hs
Kissimmee
5515 W Irlo Bronson Hwy
19 a 21 hs
Sarasota
1790 21st St.
9.30 a 10.30 hs
Sarasota
2506 Gulf Gate Dr.
15 a 18 hs
Sarasota
2105 Worrington St.
17 a 18 hs
Sarasota
3930 17th St.
15.30 a 18.30 hs
Venice
2350 Scenic Dr
7.30 a 8.30 hs
North Port
4940 Pan American Blvd.
14.30 a 17.30 hs
Las entregas del jueves 11 serán en:
Miami
11350 SW 216th St
9 a 12 hs
Jacksonville
1301 N Myrtle Ave
12 a 14 hs
Hialeah
110 Eucalyptus Dr.
11 a 13 hs
Sarasota
1781 Dr. MLK Way
7 a 10 hs y 11.30 a 14.30 hs
Sarasota
2050 Oak St.
9 a 11 hs
Sarasota
1680 18th St.
14.30 a 15.30 hs
Sarasota
7750 S Beneva Rd
17 a 18.30 hs
Venice
1900 Center Rd.
17 a 18.30 hs
Para finalizar, el viernes 12 de junio las entregas serán en:
Miami
5361 NW 22nd Ave
9 a 12 hs
Miami
6715 NW 2nd Ct
12 a 14 hs
West Palm Beach
1350 Clubhouse Dr
9 a 12 hs
Florida City
1055 NW 6th Ave
10 a 13 hs
Jacksonville
925 Spearing Street
10 a 12 hs
Sarasota
5614 Richardson Rd.
10.30 a 12.30 hs
Sarasota
3773 Wilkinson Rd.
13 a 15 hs
North Port
4940 Pan American Blvd.
7.30 a 12.30 hs
Además de las entregas programadas, las instituciones disponen de herramientas para localizar centros cercanos mediante dirección o código postal. También ofrecen orientación sobre programas de asistencia pública y otros servicios de apoyo.
Qué requisitos y trámites existen para recibir ayuda alimentaria
Recibir ayuda alimentaria a través de las distribuciones de Farm Share no requiere de trámites complejos ni de cumplir con criterios de elegibilidad específicos, más allá de la necesidad personal.
Es necesario completar un proceso de registro por única vez. Se puede realizar el trámite en persona en el sitio de distribución o mediante una solicitud de prerregistro en línea si no puede acudir personalmente.
Tras completar el formulario digital, un miembro del personal se comunicará con el solicitante en un plazo de uno a dos días hábiles para finalizar el proceso y asignarle un número de identificación (ID).
Una vez registrado, recibirá una tarjeta de identificación de cliente que deberá presentar en cada visita. Solo se emite una tarjeta por hogar.
Las familias pueden recibir únicamente una porción de alimentos por hogar en cada distribución. Existe la opción de autorizar a alguien ajeno al hogar para recoger los alimentos por medio de un formulario de autodeclaración.
Summer BreakSpot: comidas gratis para menores de 18 años
Durante el receso escolar funcionará Summer BreakSpot, un programa destinado a niños y adolescentes de hasta 18 años. La iniciativa ofrece:
- Desayunos
- Almuerzos
- Cenas
- Refrigerios
Las entregas se realizarán en escuelas, bibliotecas, parques y otros espacios comunitarios sin necesidad de inscripción previa. Las familias pueden identificar el punto de atención más cercano a través de las herramientas de localización disponibles o mediante la línea telefónica 2-1-1.
Además, varias instituciones brindan asistencia para tramitar beneficios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), orientado al acceso a alimentos para hogares con ingresos limitados.
Farm Share: el beneficio para agricultores y familias necesitadas
De acuerdo con la organización, los agricultores tiran el 40% o más de cada cosecha porque las frutas y verduras que comercializan están ligeramente deformadas, descoloridas, manchadas o son demasiado grandes o pequeñas para el empaque estándar del supermercado. Esto hace que comida perfecta para consumirse sea desperdiciada por no cumplir los estándares comerciales.
Ante esto, Farm Share vio la oportunidad de colaborar con cientos de agricultores de Florida y del país para recibir esas frutas y verduras y distribuirlas gratuitamente a personas que lo necesiten.
De acuerdo con la agrupación, la iniciativa “beneficia a todas las partes”. Los agricultores reciben una deducción fiscal de hasta dos veces el costo de los productos vendidos, mientras que los beneficiarios del programa reciben frutas, verduras y proteínas saludables y nutritivas que de otra manera no podrían obtener debido a la falta de ingresos o las limitaciones de acceso geográfico.
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