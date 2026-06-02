Es oficial: cómo Nueva York logró mantener el SNAP para más de 200.000 personas que ya no eran elegibles

Ante la entrada en vigor de nuevos requisitos laborales para aplicar al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), la administración del alcalde Zohran Mamdani desarrolló una estrategia para proteger ciertos beneficios en Nueva York. Así, consiguió mantener la participación de 200.000 personas que estaban en riesgo de quedar fuera de la ayuda federal.

Cómo Nueva York logró proteger los beneficios SNAP de 223.000 personas

El año pasado, con la ley “One Big Beautiful Bill”, cuyo nombre oficial es H.R.1, la administración del presidente Donald Trump endureció los requisitos laborales para participar del programa SNAP, que brinda asistencia alimentaria. Esta medida puso en riesgo los beneficios para cientos de miles de personas en Nueva York, así como en otras partes de Estados Unidos.

La sanción de la ley H.R.1 endureció las condiciones de elegibilidad para participar del programa SNAP en Nueva York Freepik

A través de un comunicado, la Oficina de Mamdani informó que logró ayudar a 223 mil neoyorquinos a mantener el acceso al programa mediante una iniciativa enfocada principalmente en la divulgación.

“Los requisitos laborales para recibir cupones de alimentos no crean empleos, crean hambre. Si el gobierno federal quisiera ayudar a la gente a encontrar trabajo, invertiría en programas de empleo público y garantizaría un salario digno. En cambio, castiga a personas que ya luchan por sobrevivir”, declaró el alcalde.

Según el comunicado, la administración logró reducir en un 65% el número de neoyorquinos en riesgo de perder sus cupones de alimentos. Además, agregó que sin su intervención los residentes habrían perdido aproximadamente 823 millones de dólares en asistencia anual.

Para lograr conservar la asistencia, la ciudad dirigió un esfuerzo coordinado entre múltiples agencias, como el Departamento de Servicios Sociales (DSS, por sus siglas en inglés), NYC Health + Hospitals y CUNY, para ayudar a los residentes a:

Documentar exenciones médicas o de cuidadores.

médicas o de cuidadores. Conectarse con oportunidades educativas y de capacitación laboral que cumplan con los requisitos federales.

laboral que cumplan con los requisitos federales. Cumplir con las nuevas reglas mediante el voluntariado en organizaciones aprobadas.

Pese a los esfuerzos de la administración, aún hay 40.000 personas en Nueva York en riesgo de perder los beneficios de SNAP Freepik

Nueva York advierte que 40.000 personas aún podrían perder SNAP este mes

A pesar del progreso, la administración de Mamdani advirtió que aún hay 40.000 neoyorquinos en riesgo de perder sus beneficios este mes.

Para documentar las exenciones médicas y evitar la pérdida de los beneficios de SNAP bajo los nuevos requisitos federales, los residentes cuentan con las siguientes opciones y recursos proporcionados por la ciudad:

Línea de asistencia telefónica: la principal vía de ayuda es llamar al número 718-SNAP-NOW (718-762-7669) . Este recurso está disponible para quienes crean que pueden calificar para una exención o necesiten ayuda con los nuevos trámites.

la principal vía de ayuda es llamar al número . Este recurso está disponible para quienes crean que pueden calificar para una exención o necesiten ayuda con los nuevos trámites. Plataformas digitales: se puede obtener información adicional y gestionar el caso a través de la aplicación ACCESS HRA o visitando el sitio web oficial.

se puede obtener información adicional y gestionar el caso a través de la aplicación o visitando el sitio web oficial. Apoyo de la red de salud pública: el DSS trabaja con NYC Health + Hospitals (H+H) y el Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH, por sus siglas en inglés) para ayudar a los residentes a identificar y documentar sus exenciones médicas.

el DSS trabaja con y el Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH, por sus siglas en inglés) para ayudar a los residentes a identificar y documentar sus exenciones médicas. Identificación automática por datos: la Oficina de Análisis de Datos implementó una iniciativa de intercambio de datos con NYC Health + Hospitals para identificar automáticamente a los beneficiarios de SNAP que califican para exenciones médicas, permitiéndoles conservar sus beneficios sin interrupciones.

Cuáles son los requisitos federales para mantener SNAP en Nueva York

La entrada en vigor de las nuevas condiciones de elegibilidad el 1° de marzo dejó a muchas personas en riesgo de perder sus beneficios.

En esa fecha, según la información oficial de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades de Nueva York (OTDA, por sus siglas en inglés), comenzaron a regir las siguientes pautas para residentes de entre 18 y 64 años: