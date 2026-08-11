El gobierno de Florida lo hizo oficial: “US$24 millones para apoyar la aplicación de las leyes de inmigración”

El gobierno de Florida oficializó una asignación de más de US$24 millones para apoyar la aplicación de las leyes de inmigración. Los recursos apuntan a fortalecer el trabajo de policías y oficinas de sheriff junto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Florida destina más de US$24 millones al control migratorio y la cooperación con el ICE

Según informó el Departamento de Servicios Financieros de Florida, el director financiero estatal, Blaise Ingoglia, otorgó los recursos el 21 de julio a dependencias policiales y oficinas de sheriff. El dinero apunta a ampliar las capacidades de las fuerzas de seguridad que participan de tareas vinculadas con el cumplimiento de normas de inmigración.

Las oficinas de sheriff de Osceola y Orange recibieron las dos partidas más altas dentro de la distribución anunciada en Florida myfloridacfo.com

La Junta Estatal de Control de Inmigración canaliza los recursos destinados a reembolsar actividades de aplicación de esas normas. La sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a las fuerzas estatales y locales a asociarse con el ICE y el esquema también contempla bonos para los agentes capacitados bajo ese acuerdo.

Qué agencias de Florida recibieron los US$24 millones para operativos migratorios

Las partidas anunciadas alcanzaron a ocho organismos y gobiernos locales. Osceola y Orange recibieron los montos más altos de la distribución:

Oficina del Sheriff del condado de Osceola: US$11.044.909.

US$11.044.909. Oficina del Sheriff del condado de Orange: US$10.881.072.

US$10.881.072. Oficina del Sheriff del condado de Lake: US$1.244.737.

US$1.244.737. Oficina del Sheriff del condado de Sumter: US$531.678.

US$531.678. Junta de Comisionados del condado de Osceola: US$223.878.

US$223.878. Departamento de Policía de Fruitland Park: US$59.800.

US$59.800. Departamento de Policía de St. Cloud: US$38.000.

US$38.000. Departamento de Policía de Clermont: US$16.471.

Los fondos para policías se vinculan con gastos derivados de actividades de control migratorio y con la participación de agentes bajo el programa 287(g).

Qué permite el programa 287(g) del ICE a policías y sheriffs de Florida

The Floridian publicó el 22 de julio que la asignación coincide con el acuerdo 287(g) vigente en Florida. El medio señaló que el gobernador Ron DeSantis firmó en febrero de 2025 el convenio estatal para trabajar con el ICE y con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en funciones federales de inmigración.

Ese programa federal 287(g) permite que autoridades estatales y locales colaboren con la agencia federal. El comunicado oficial también precisó que las dependencias pueden recibir reembolsos por las tareas de aplicación y que los oficiales capacitados bajo el acuerdo pueden acceder a bonos.

Ingoglia sostuvo que Florida mantiene su respaldo a las fuerzas de seguridad y que las agencias necesitan herramientas para cumplir sus tareas de forma efectiva. El funcionario también agradeció a los agentes policiales estatales por su trabajo.

Qué dijeron los sheriffs de Florida sobre los nuevos fondos para inmigración

El sheriff del condado de Lake, Peyton C. Grinnell, vinculó los fondos con la misión de retirar de su jurisdicción a extranjeros en situación irregular con antecedentes criminales. El sheriff del condado de Sumter, Patrick Breeden, también relacionó la partida con la seguridad pública y con la capacidad de remover de las calles a personas incluidas en esa categoría.

Los agentes capacitados bajo el acuerdo 287(g) pueden recibir bonos, además de los reembolsos previstos para las dependencias locales myfloridacfo.com

Por su parte, el sheriff del condado de Osceola, Chris Blackmon, destacó el apoyo de la Junta Estatal de Control de Inmigración para sostener el trabajo de sus agentes. El subjefe del condado de Orange, Carlos Torres, agradeció la coordinación estatal y ubicó la seguridad de los residentes como una prioridad.