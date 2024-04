Como en Texas: anuncian una ley para la deportación de inmigrantes ilegales en Florida

Escuchar

En sintonía con otros estados como Texas y Iowa, un senador de Florida anticipó que presentará en esa jurisdicción un proyecto de ley para endurecer la política migratoria local. El objetivo de la normativa es permitirle a las autoridades arrestar y deportar a inmigrantes ilegales en Estados Unidos.

El impulsor es el senador Blaise Ingoglia, quien, en diálogo con el medio local The Floridian, destacó la iniciativa legislativa del gobierno de Greg Abbott en Texas que, por ahora, permanece suspendida por un fallo de un tribunal federal de apelaciones. “Creo que Florida debería adoptar y aprobar la misma ley que Texas”, sostuvo el expresidente del Partido Republicano local, que adelantó que la introducirá para su debate en la sesión legislativa de 2025.

El impulsor del proyecto de ley es el senador republicano Blaise Ingoglia Instagram @blaiseingoglia

Crisis fronteriza: los gobernadores republicanos vs. Joe Biden

La oleada de estados republicanos que intentan endurecer sus sanciones para prevenir la inmigración ilegal se da como respuesta a lo que los dirigentes del Grand Old Party consideran como una política migratoria demasiado laxa y deficiente por parte de la administración demócrata del presidente Joe Biden.

“Esta ley permite a los funcionarios de Texas hacer básicamente el trabajo que el gobierno federal no está haciendo, en términos de arrestar a inmigrantes ilegales y luego simplemente enviarlos de regreso por la frontera. Es imprescindible que Florida haga eso”, enfatizó Ingoglia.

Sin embargo, para los detractores de estos proyectos, este tipo de iniciativas estatales colisionan con la competencia exclusiva del gobierno nacional en asuntos de inmigración. No obstante, en una reciente entrevista con Televisa Univision, Biden admitió que no tiene capacidad de respuesta para manejar la crisis migratoria en el límite con México y dijo no estar seguro de tener el poder legal para disponer una acción ejecutiva para cerrar totalmente las fronteras y rechazar el ingreso de migrantes. “Lo estamos examinando“, sostuvo.

Un tribunal federal de apelaciones suspendió por tiempo indefinido la ley SB4 de Texas Facebook Greg Abbott

Respecto a esas declaraciones, el senador Ingoglia opinó: “Creo que Joe Biden está empezando a darse cuenta, aunque después de cuatro años, de que no puede continuar con el status quo y que sus políticas, en última instancia, le han fallado al pueblo estadounidense, porque cada estado, cada comunidad, cada ciudad ahora es un estado fronterizo”.

En esa línea, consideró que las palabras del presidente demócrata son “un reconocimiento tácito de que sus políticas son absolutamente equivocadas y que las políticas de Donald Trump eran correctas”.

Qué dice la ley SB4 de Texas, que inspira el proyecto de ley del Partido Republicano en Florida

La ley SB4 de Texas tipifica como delito menor el cruce ilegal del Río Grande desde México a EE.UU. y como delito grave la reincidencia de esa misma acción. A su vez, la legislación firmada por el gobernador Abbott permite a las fuerzas de seguridad locales arrestar a toda persona sospechosa de ser inmigrante ilegal.

Además, establece que, una vez finalizada la condena del indocumentado, la policía debe garantizar su transporte a un pase fronterizo para hacer efectiva su deportación. Sin embargo, los cargos pueden retirarse por completo si el migrante acepta regresar a su país.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, en franca confrontación discursiva y legal con el presidente demócrata Joe Biden @govabbott

Aunque en un primer momento hubo un fallo inicial favorable de la Corte Suprema de Estados Unidos, la normativa estuvo vigente apenas durante unas pocas horas, ya que luego el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito suspendió su implementación. Por el momento, no hay una fecha estimada de cuándo llegará la próxima determinación respecto de esta controversial legislación.