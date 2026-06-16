Cambia la seguridad pública en Florida: el nuevo paquete de leyes firmadas por Ron DeSantis

El gobernador Ron DeSantis firmó cinco nuevos proyectos de ley relacionados con la seguridad pública y el apoyo a las fuerzas del orden en Florida. Durante un acto realizado en Winter Haven, el mandatario estuvo acompañado por la primera dama Casey DeSantis, el fiscal general James Uthmeier y representantes de agencias policiales estatales y locales.

Qué leyes firmó DeSantis en Florida

Durante el evento, DeSantis aseguró que las nuevas normas buscan fortalecer las herramientas de las agencias policiales y reforzar la lucha contra el crimen en el estado.

“Estos proyectos de ley refuerzan nuestro compromiso de hacer de Florida el estado más amigable con las fuerzas del orden y el peor estado para cometer delitos”, afirmó el gobernador en un mensaje en redes sociales. Las iniciativas promulgadas fueron las leyes SB 432, SB 1332, HB 429, SB 156 y SB 436.

Según la gobernación, las medidas firmadas abarcan diferentes áreas del sistema de justicia penal de Florida. Mientras algunas apuntan al combate contra nuevas sustancias vinculadas al narcotráfico y al accionar de pandillas, otras modifican el tratamiento legal de delincuentes reincidentes y refuerzan las penas para delitos cometidos contra agentes policiales.

Las cinco nuevas leyes firmadas por DeSantis

Los proyectos abarcan distintos aspectos, desde el combate al tráfico de drogas y las pandillas hasta el endurecimiento de las penas para delincuentes reincidentes y la protección de los agentes. En detalle:

SB 432 : establece sanciones penales para delitos relacionados con la xylazina (“tranq”) , una droga veterinaria asociada a la crisis de opioides en Estados Unidos. También endurece las penas para quienes comercialicen sustancias adictivas dirigidas a menores y jóvenes.

: establece para delitos relacionados con la , una asociada a la crisis de opioides en Estados Unidos. También endurece las penas para quienes comercialicen sustancias adictivas dirigidas a menores y jóvenes. SB 1332 : fortalece la Ley de Registro de Delincuentes Profesionales de Florida y amplía las herramientas de monitoreo para delincuentes reincidentes considerados de alto riesgo.

: fortalece la de Florida y amplía las herramientas de monitoreo para delincuentes reincidentes considerados de alto riesgo. HB 429 : actualiza la legislación estatal sobre pandillas criminales y amplía los criterios que pueden utilizar las autoridades para demostrar la participación de una persona en actividades vinculadas con organizaciones delictivas.

: actualiza la legislación estatal sobre y amplía los criterios que pueden utilizar las autoridades para demostrar la participación de una persona en actividades vinculadas con organizaciones delictivas. SB 156 , conocida como Ley del Oficial Jason Raynor , refuerza las protecciones legales para policías y endurece las sanciones contra quienes ataquen, lesionen o asesinen a miembros de las fuerzas del orden.

, conocida como , refuerza las protecciones legales para policías y endurece las sanciones contra quienes ataquen, lesionen o asesinen a miembros de las fuerzas del orden. SB 436: aumenta las consecuencias penales para determinados delincuentes violentos reincidentes. Entre otros cambios, permite agravar ciertos cargos cuando el acusado tiene antecedentes por resistirse con violencia a un agente policial.

Ron DeSantis firmó distintas leyes sobre la seguridad pública en Florida Imagen ilustrativa generada con IA

La seguridad pública, una de las prioridades de la agenda de DeSantis

Durante su gestión, DeSantis impulsó distintas medidas relacionadas con la seguridad pública, el fortalecimiento de las fuerzas del orden y el combate contra la delincuencia. El gobernador republicano defendió en reiteradas ocasiones políticas de respaldo a policías, alguaciles y organismos estatales encargados de hacer cumplir la ley.

Los funcionarios presentes en la nueva firma de proyectos de ley en Florida Facebook Governor Ron DeSantis

En el evento de presentación, participaron el comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés), Mark Glass, y representantes de agencias policiales locales.

Las cinco normas firmadas corresponden a proyectos impulsados por distintos legisladores durante la sesión legislativa estatal. Tras la promulgación del gobernador, pasarán a incorporarse al marco legal de Florida según los plazos de entrada en vigor establecidos en cada una de las normas.