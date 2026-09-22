“Dame el dinero”: un Mercedes Benz blanco y una pista anónima llevaron al FBI al autor de un robo a un banco en Florida

Un hombre de Tallahassee, Florida, se declaró culpable de robar US$3190 en una sucursal de Regions Bank, en un caso que fue reconstruido mediante un vehículo identificado, testimonios y una pista anónima.

Testigos y una pista anónima ayudaron al FBI a resolver un robo bancario en Florida

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Florida informó en un comunicado que James Dalton Bryant, de 54 años, admitió un cargo de robo bancario. El caso fue investigado por la policía de Tallahassee y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El robo ocurrió el 22 de junio de 2026, pocos minutos después de que abriera el banco. Según los documentos judiciales, un hombre se acercó a una cajera con una nota que exigía dinero, recibió aproximadamente US$3190 y se retiró.

Los investigadores determinaron que el sospechoso había llegado como pasajero en un Mercedes Benz sedán blanco y escapó en el mismo vehículo. La identificación del auto condujo a sus propietarios, pero la pesquisa concluyó que no conocían el robo ni habían participado en él.

Vista de la sucursal de Regions Bank que sufrió el robo Captura de Gogole

Cómo fue la investigación

La secuencia investigativa informada tuvo cuatro elementos principales:

Vehículo detectado: los detectives identificaron el Mercedes usado para llegar y salir del banco. Los dueños del automóvil fueron entrevistados y no quedaron vinculados con el robo.

los detectives identificaron el Mercedes usado para llegar y salir del banco. Los dueños del automóvil fueron entrevistados y no quedaron vinculados con el robo. Información pública: testigos y una pista anónima enviada a Crime Solvers ayudaron a ubicar al sospechoso.

testigos y una pista anónima enviada a Crime Solvers ayudaron a ubicar al sospechoso. Evidencia final: parte del dinero robado fue hallada cuando Bryant fue detenido y luego confesó el hecho.

El comunicado no precisa qué dato entregó la persona informante ni si recibirá una recompensa, por lo que esos aspectos no deben darse por hechos.

Bryant enfrenta hasta 20 años de prisión. La sentencia fue programada para el 10 de diciembre de 2026 ante el juez federal Robert L. Hinkle, pero el máximo legal no permite anticipar la pena concreta que impondrá la corte.

El fiscal federal del distrito, John P. Heekin, declaró: “Este caso ejemplifica la excelente labor de investigación del Departamento de Policía de Tallahassee para identificar, localizar y detener a delincuentes violentos, como este acusado”.

La noticia en pocas líneas

¿Qué admitió James Dalton Bryant? Un cargo federal por el robo de aproximadamente US$3190 en una sucursal bancaria de Tallahassee

Un cargo federal por el robo de aproximadamente US$3190 en una sucursal bancaria de Tallahassee ¿Cómo lo ubicaron? La pesquisa combinó la identificación de un Mercedes, testimonios y una pista anónima enviada a Crime Solvers

La pesquisa combinó la identificación de un Mercedes, testimonios y una pista anónima enviada a Crime Solvers ¿Los dueños del vehículo participaron? No, según los investigadores, que los entrevistaron y determinaron que desconocían el robo

No, según los investigadores, que los entrevistaron y determinaron que desconocían el robo ¿Cuándo será sentenciado? La audiencia fue fijada para el 10 de diciembre de 2026 y la pena máxima prevista es de 20 años

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.