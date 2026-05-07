Con información del FBI: red en California, Florida y Nueva York ganaba millones robando datos
La investigación federal reveló un esquema internacional de fraude bursátil basado en información confidencial sobre fusiones y adquisiciones corporativas; hay 30 acusados
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció cargos contra 30 personas por una operación de fraude financiero y las acusó de obtener beneficios millonarios mediante el robo de información reservada de despachos legales corporativos. Los documentos judiciales señalan que la estructura operó durante aproximadamente 10 años y alcanzó conexiones en California, Florida, Nueva York y Nueva Jersey.
La red de fraude que operó durante una década
La investigación, encabezada por el FBI y fiscales federales de Massachusetts, reveló que el grupo utilizó datos confidenciales relacionados con fusiones y adquisiciones de grandes empresas para comprar acciones antes de los anuncios públicos.
Según la acusación, Nicolo Nourafchan, abogado corporativo con licencia, y otros participantes accedieron a sistemas internos de firmas legales y revisaron documentos de adquisiciones empresariales que no formaban parte de su trabajo. Algunos integrantes de la red distribuían los datos entre inversionistas y operadores bursátiles para dificultar el rastreo por parte de reguladores y agencias federales.
El esquema habría utilizado información de casi 30 acuerdos de fusiones y adquisiciones de compañías públicas, incluidos algunos de los más grandes de la última década.
Cómo evadía la ley la red que operaba en Florida, California y Nueva York
Los documentos judiciales también describen métodos utilizados para evitar vigilancia federal. Los acusados presuntamente emplearon teléfonos desechables, aplicaciones cifradas y conversaciones con lenguaje codificado.
En algunos encuentros, los involucrados apagaban sus dispositivos electrónicos o los dejaban en otro sitio antes de discutir operaciones financieras. La investigación menciona referencias en clave sobre “vuelos” y “hospitales” para hablar en secreto sobre acuerdos corporativos y movimientos bursátiles.
El 6 de mayo de 2026, el DOJ desveló cargos contra 30 personas; 19 fueron arrestadas ese día en distintas ciudades, como Los Ángeles, Fort Lauderdale y Nueva York. Otros dos acusados permanecen prófugos y las autoridades consideran que se encuentran en Rusia e Israel.
¿Quiénes son los acusados?
Entre los acusados mencionados por el DOJ aparecen:
- Pedram Fejal, de 39 años, de Brooklyn, Nueva York.
- Brian Fensterszaub, de 45 años, de Hollywood, Florida.
- Mark Fensterszaub, de 47 años, de Hollywood, Florida.
- Simon Fensterszaub, de 50 años, de Fort Lauderdale, Florida.
- Ilya Gavrilov, de 56 años, de Rusia.
- Baruch Igal Hatanian, de 39 años, de Fort Lauderdale, Florida.
- Yisroel Horowitz, de 50 años, de Hollywood, Florida.
- God Izraelov, de 46 años, de Israel.
- David Moradi, de 35 años, de Brooklyn, Nueva York.
- Nicolo Nourafchan, de 43 años, de Los Ángeles, California.
- David Ostrov, de 49 años, de Clifton, Nueva Jersey.
- Yechiel Salzberg, de 51 años, de Far Rockaway, Nueva York.
- Abe Shilian, de 35 años, de Brooklyn, Nueva York.
- Gavryel Silverstein, de 43 años, de Hollywood, Florida.
- Joseph Suskind, de 39 años, de Sunny Isles, Florida.
- Robert Yadgarov, de 45 años, de Long Beach, Nueva York.
- Lorenzo Nourafchan, de 38 años, de Los Ángeles, California.
- Nowel Milik, de 52 años, de Brea, California.
- Nicholas Rudela, de 30 años, de Covina, California.
- David Makary, de 35 años, de Covina, California.
- Stjepan Vinski, de 30 años, de Glendora, California.
La Fiscalía Federal de Massachusetts informó que los cargos incluyen conspiración para cometer fraude bursátil, lavado de dinero, obstrucción de justicia y declaraciones falsas ante autoridades federales. Según el cargo, las penas máximas pueden llegar hasta 25 años de prisión y multas que pueden superar varios millones de dólares, de acuerdo con las ganancias obtenidas en las operaciones ilegales.
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