Con información del FBI: red en California, Florida y Nueva York ganaba millones robando datos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció cargos contra 30 personas por una operación de fraude financiero y las acusó de obtener beneficios millonarios mediante el robo de información reservada de despachos legales corporativos. Los documentos judiciales señalan que la estructura operó durante aproximadamente 10 años y alcanzó conexiones en California, Florida, Nueva York y Nueva Jersey.

La red de fraude que operó durante una década

La investigación, encabezada por el FBI y fiscales federales de Massachusetts, reveló que el grupo utilizó datos confidenciales relacionados con fusiones y adquisiciones de grandes empresas para comprar acciones antes de los anuncios públicos.

La policía logró el arresto de los implicados de Florida, California y Nueva York Pexels

Según la acusación, Nicolo Nourafchan, abogado corporativo con licencia, y otros participantes accedieron a sistemas internos de firmas legales y revisaron documentos de adquisiciones empresariales que no formaban parte de su trabajo. Algunos integrantes de la red distribuían los datos entre inversionistas y operadores bursátiles para dificultar el rastreo por parte de reguladores y agencias federales.

El esquema habría utilizado información de casi 30 acuerdos de fusiones y adquisiciones de compañías públicas, incluidos algunos de los más grandes de la última década.

Cómo evadía la ley la red que operaba en Florida, California y Nueva York

Los documentos judiciales también describen métodos utilizados para evitar vigilancia federal. Los acusados presuntamente emplearon teléfonos desechables, aplicaciones cifradas y conversaciones con lenguaje codificado.

La red obtuvo millones de dólares en Florida, California y Nueva York Pexels

En algunos encuentros, los involucrados apagaban sus dispositivos electrónicos o los dejaban en otro sitio antes de discutir operaciones financieras. La investigación menciona referencias en clave sobre “vuelos” y “hospitales” para hablar en secreto sobre acuerdos corporativos y movimientos bursátiles.

El 6 de mayo de 2026, el DOJ desveló cargos contra 30 personas; 19 fueron arrestadas ese día en distintas ciudades, como Los Ángeles, Fort Lauderdale y Nueva York. Otros dos acusados permanecen prófugos y las autoridades consideran que se encuentran en Rusia e Israel.

¿Quiénes son los acusados?

Entre los acusados mencionados por el DOJ aparecen:

Pedram Fejal, de 39 años, de Brooklyn, Nueva York.

Brian Fensterszaub, de 45 años, de Hollywood, Florida.

Mark Fensterszaub, de 47 años, de Hollywood, Florida.

Simon Fensterszaub, de 50 años, de Fort Lauderdale, Florida.

Ilya Gavrilov, de 56 años, de Rusia.

Baruch Igal Hatanian, de 39 años, de Fort Lauderdale, Florida.

Yisroel Horowitz, de 50 años, de Hollywood, Florida.

God Izraelov, de 46 años, de Israel.

David Moradi, de 35 años, de Brooklyn, Nueva York.

Nicolo Nourafchan, de 43 años, de Los Ángeles, California.

David Ostrov, de 49 años, de Clifton, Nueva Jersey.

Yechiel Salzberg, de 51 años, de Far Rockaway, Nueva York.

Abe Shilian, de 35 años, de Brooklyn, Nueva York.

Gavryel Silverstein, de 43 años, de Hollywood, Florida.

Joseph Suskind, de 39 años, de Sunny Isles, Florida.

Robert Yadgarov, de 45 años, de Long Beach, Nueva York.

Lorenzo Nourafchan, de 38 años, de Los Ángeles, California.

Nowel Milik, de 52 años, de Brea, California.

Nicholas Rudela, de 30 años, de Covina, California.

David Makary, de 35 años, de Covina, California.

Stjepan Vinski, de 30 años, de Glendora, California.

En algunos encuentros, los involucrados apagaban sus dispositivos electrónicos o los dejaban en otro sitio antes de discutir operaciones financieras FBI / Freepik

La Fiscalía Federal de Massachusetts informó que los cargos incluyen conspiración para cometer fraude bursátil, lavado de dinero, obstrucción de justicia y declaraciones falsas ante autoridades federales. Según el cargo, las penas máximas pueden llegar hasta 25 años de prisión y multas que pueden superar varios millones de dólares, de acuerdo con las ganancias obtenidas en las operaciones ilegales.