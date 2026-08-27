DeSantis contra las cámaras que leen las placas de los vehículos en Florida: “Están fuera de control”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuestionó el uso de lectores de matrículas y pidió mayores controles sobre estos sistemas de vigilancia. Sus declaraciones se conocieron mientras el sheriff de Pasco County, Chris Nocco, anunció que terminará el 30 de septiembre un acuerdo para utilizar estos dispositivos en derechos de paso del condado.

Qué dijo DeSantis sobre los lectores de matrículas en Florida

Durante una conferencia de prensa en Florida International University, en Miami, DeSantis aseguró que las fuerzas de seguridad necesitan herramientas para investigar delitos, pero manifestó preocupación por el alcance de la tecnología y por el uso que puede hacerse de los datos recopilados. “Creo que estas cámaras, los lectores de matrículas, están fuera de control”, afirmó, según FOX 13 News.

El mandatario también diferenció entre utilizar estos sistemas para investigar delitos y emplearlos para seguir los movimientos de personas que no están vinculadas con una investigación. “Perseguir a los delincuentes, perfecto. Pero vigilar los movimientos de los floridanos comunes y cómo se utilizan esos datos es otra cuestión”, sostuvo.

DeSantis planteó que la Legislatura de Florida podría tener que establecer nuevas reglas para supervisar el uso de estos dispositivos. También señaló que analiza las restricciones adoptadas en New Hampshire como posible referencia.

Pasco County terminará un acuerdo sobre los lectores de matrículas

El convenio había sido aprobado por unanimidad por la Junta de Comisionados del Condado el 10 de diciembre de 2024. Nocco explicó en una carta dirigida a los comisionados que, después de las reuniones del 11 y el 25 de agosto, una mayoría de la junta dejó de respaldar el acuerdo.

El sheriff advirtió que retirar los dispositivos instalados bajo ese convenio podría dificultar la investigación de delitos y la localización de personas desaparecidas o en peligro, incluidos niños, adultos y víctimas de trata de personas.

“La falta de apoyo de la mayoría de la Junta de Comisionados del Condado a este acuerdo afectará la resolución de delitos y nuestra capacidad para localizar a niños y adultos desaparecidos o en peligro, incluidas las víctimas de trata de personas”, escribió. También sostuvo que el cambio ejercerá una mayor presión sobre los recursos de su oficina.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuestionó el uso de lectores de matrículas Imagen ilustrativa generada con IA

Qué pasará con los datos de las matrículas en Florida

El cronograma oficial de conservación de registros de Florida permite retener los datos obtenidos mediante lectores automatizados de matrículas durante un máximo de tres años, salvo que deban conservarse bajo otra categoría de registros. En Pasco County, el departamento limita ese período a 30 días, según explicó Nocco.

La legislación estatal establece que el Departamento de Estado de Florida (DOS, por sus siglas en inglés), en consulta con el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, debe fijar un período máximo de conservación para las imágenes y los datos generados por estos sistemas.

En el condado, las búsquedas también están restringidas a delitos graves y determinados delitos menores y deben estar vinculadas con una llamada de servicio o un número de caso. Además, los agentes deben dejar constancia del motivo por el que accedieron a la información, de acuerdo con Nocco.

El sheriff defendió estas reglas como un mecanismo destinado a equilibrar las necesidades de las investigaciones con la protección de la privacidad. “Estas políticas y procedimientos fueron muy rigurosos y fueron mucho más allá de lo que exigía la ley estatal y de lo que aplican las jurisdicciones vecinas”, aseveró.

El funcionario agregó que ninguna de las preocupaciones planteadas durante las reuniones se había producido en Pasco County y sostuvo que las reglas del departamento habían protegido la privacidad de la comunidad.

De Santis pidió mayores controles sobre estos sistemas de vigilancia. (AP Foto/David Goldman) David Goldman - AP

Los lectores de matrículas seguirán en otras zonas de Pasco County

De acuerdo con Fox 13 News, la finalización del convenio no significa que desaparezcan todos los lectores de matrículas de Pasco County.

Nocco explicó que existen más dispositivos instalados por entidades privadas que por la oficina del sheriff. Entre ellos figuran sistemas colocados en propiedades privadas por asociaciones de propietarios, comercios y otras organizaciones. También hay cámaras ubicadas en derechos de paso estatales bajo la jurisdicción del Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés).

La decisión del sheriff alcanza al acuerdo específico respaldado por la Junta de Comisionados y no supone el retiro de todos los sistemas de lectura automática de matrículas que funcionan en el condado.