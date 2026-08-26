Ron DeSantis, gobernador de Florida: “Excluir del voto a los que no tienen derecho a votar es la finalidad de las leyes electorales”

A falta de menos de tres meses para las elecciones generales, Ron DeSantis, gobernador de Florida, defendió la implementación de controles de identidad en los comicios.

El mensaje de Ron DeSantis, gobernador de Florida, sobre el derecho a votar y las leyes electorales

En plena campaña para las elecciones de medio término de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, volvió al centro del debate la regulación de los comicios y las medidas impulsadas por el gobierno federal de Donald Trump.

En Florida, además de cargos federales y estatales, los votantes elegirán al sucesor de Ron DeSantis, quien se pronunció sobre las reglas electorales en una publicación realizada el lunes 24 de agosto.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se defendió las normas electorales que restringen la elegibilidad tras lo ocurrido en Nevada @RonDeSantis

“Excluir del voto a las personas que no tienen derecho a votar en primer lugar es, en cierto modo, el propósito de tener leyes electorales”, manifestó en un mensaje en X. El gobernador citó un video en el que el secretario de Estado de Nevada, Francisco Aguilar, se expresa sobre la exclusión de no ciudadanos de las listas de votantes elegibles.

Luego, una persona le respondió que “se trata de sentido común”, y agregó: “Eso es un lenguaje extranjero para la izquierda a este punto”.

Desde su cuenta, DeSantis criticó al Partido Demócrata y aseguró que su objetivo es interferir en los comicios. “El enfoque de la izquierda hacia la votación es eliminar reglas para que los no ciudadanos puedan votar. Es tan transparente”, escribió en X.

En su mensaje en X, DeSantis citó declaraciones del Secretario de Nevada sobre las elecciones y sostuvo que el propósito de las leyes es "excluir del voto a las personas que no son elegibles" @GovRonDeSantis

La discusión sobre el derecho a votar y las leyes electorales

El 1° de abril de este año, el gobierno estatal promulgó la Florida SAVE Act, que requiere que a partir del 1° de enero de 2027 los ciudadanos demuestren físicamente su ciudadanía estadounidense (mediante pasaporte, certificado de nacimiento o REAL ID) al registrarse para votar o actualizar sus datos, con el objetivo de “blindar” el sistema democrático de fraudes o votos ilegales de no ciudadanos.

Esta disposición cumple con las exigencias del presidente, quien impulsa una medida similar a nivel nacional.

Unos meses más tarde, en julio, la administración Trump afirmó inicialmente que había hasta 15.903 personas que no eran ciudadanos registradas para votar en Nevada, como parte de un supuesto conjunto de aproximadamente más de 250 mil no ciudadanos en cuatro estados: California, Nueva Jersey, Pensilvania y Nevada, según informó CBS News.

La estimación se basó en un análisis de bases de datos comerciales, según declaró un funcionario de la Casa Blanca.

No obstante, en una reunión con funcionarios electorales de Nevada realizada el 13 de agosto, miembros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reconocieron que habían identificado solamente 185 posibles no ciudadanos en los registros de Nevada, una cifra muy diferente de los casi 16.000 mencionados originalmente.

De acuerdo con CNN, más de 14.000 casos permanecen sin resolver, entre los que se incluyen 6200 que el departamento calificó como “coincidencias de mayor confianza”.

Posteriormente, en un comunicado, Aguilar cuestionó la versión de la administración Trump. “Semanas después de que el Presidente pronunciara un discurso nacional en horario estelar con afirmaciones generalizadas sobre los no ciudadanos y la seguridad de nuestras elecciones, miembros del DHS informaron a nuestra oficina que las cifras proporcionadas al público son preliminares y que no existe la suficiente certeza como para compartir el conjunto completo de datos con los funcionarios de Nevada”, indicó.

En esa línea, sostuvo que Nevada “no se arriesgará a privar del derecho al voto a los electores elegibles ni a arrebatarles su derecho constitucional a votar sin tener la máxima certeza de su inelegibilidad”.

En el mensaje citado por DeSantis, RNC Research recogió declaraciones de Aguilar sobre los supuestos no ciudadanos en los padrones en las que afirmaba que “lo que están tratando de hacer es excluir ciertas porciones de votantes de participar realmente”.

Las declaraciones de Byron Donalds, candidato a gobernador, sobre el socialismo en Florida

Cuándo son las elecciones en Florida y qué se vota

En el Estado del Sol, el próximo 3 de noviembre habrá comicios generales. Además del cargo de gobernador, se elegirán los representantes para los siguientes puestos:

Vicegobernador.

Ministro de Justicia.

Director financiero.

Comisionado de Agricultura.

Senador estatal (distritos pares).

Representante estatal (todos los distritos).

Fiscal del Estado (20º Circuito Judicial).

Defensor público (20º Circuito Judicial).

Senado de los Estados Unidos (uno de los dos escaños).

Representante en el Congreso (todos los distritos).

Con los resultados de las primarias celebradas el 18 de agosto, en las elecciones de noviembre se enfrentarán el congresista republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly por el cargo de gobernador.