DeSantis firmó nuevas leyes en Florida: creará una licencia de conducir para reincidentes violentos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, avanzó con un nuevo paquete de medidas enfocadas en seguridad pública que endurecen las sanciones penales, refuerzan las herramientas de las fuerzas y establecen nuevas obligaciones para determinados delincuentes. Entre las iniciativas aprobadas se destaca una disposición que creará una licencia de conducir especial para personas catalogadas como reincidentes violentos, un cambio que comenzará a implementarse a partir del 1° de octubre de 2026 y que incorporará nuevos mecanismos de identificación.

Las cinco leyes de seguridad pública firmadas por Ron DeSantis en Florida

Las medidas fueron anunciadas el 16 de junio en Winter Haven y forman parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración estatal para fortalecer las políticas de seguridad.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

Según el comunicado oficial del gobernador, el paquete legislativo busca combatir el tráfico de sustancias peligrosas, desarticular organizaciones criminales, aumentar la supervisión sobre delincuentes habituales y otorgar mayores herramientas a los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

Las cinco iniciativas aprobadas son las siguientes:

SB 432: establece sanciones por tráfico de xilazina, conocida como “tranq”; endurece las penas para quienes promocionen sustancias peligrosas entre menores e incorpora la denominada “Ley de Meg”, destinada a combatir el uso indebido del óxido nitroso.

establece sanciones por tráfico de xilazina, conocida como “tranq”; endurece las penas para quienes promocionen sustancias peligrosas entre menores e incorpora la denominada “Ley de Meg”, destinada a combatir el uso indebido del óxido nitroso. SB 1332: fortalece la Ley de Registro de Delincuentes Habituales de Florida mediante la obligación de registrarse de forma presencial, aumenta los requisitos de reporte y mejora el intercambio de información entre las agencias de seguridad.

fortalece la Ley de Registro de Delincuentes Habituales de Florida mediante la obligación de registrarse de forma presencial, aumenta los requisitos de reporte y mejora el intercambio de información entre las agencias de seguridad. HB 429: actualiza la legislación estatal sobre pandillas criminales al reconocer las admisiones en línea, la actividad en redes sociales y otros indicadores contemporáneos para acreditar la pertenencia a estas organizaciones.

actualiza la legislación estatal sobre pandillas criminales al reconocer las admisiones en línea, la actividad en redes sociales y otros indicadores contemporáneos para acreditar la pertenencia a estas organizaciones. SB 156 (Ley del oficial Jason Raynor): incrementa la protección a los agentes policiales, endurece las sanciones por delitos violentos cometidos contra ellos y rinde homenaje al oficial Jason Raynor, asesinado mientras prestaba servicio en la comunidad de Daytona Beach.

incrementa la protección a los agentes policiales, endurece las sanciones por delitos violentos cometidos contra ellos y rinde homenaje al oficial Jason Raynor, asesinado mientras prestaba servicio en la comunidad de Daytona Beach. SB 436: aumenta las penas para reincidentes violentos, amplía las disposiciones sobre agravantes en delitos de agresión y fortalece las consecuencias para quienes vuelvan a atacar a miembros de las fuerzas de seguridad después de salir de prisión.

SB 1332 en Florida: qué marca tendrán las licencias de reincidentes violentos

La medida que más cambios administrativos introducirá es la SB 1332, una legislación que modificará el sistema de identificación de los denominados “career offenders”, una categoría que incluye a distintos tipos de delincuentes reincidentes considerados de alta peligrosidad.

El texto oficial de la iniciativa establece que, a partir del 1° de octubre de 2026, determinadas personas catalogadas como reincidentes habituales deberán portar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación con una marca distintiva. Entre los señalados se encuentran:

Reincidentes habituales de delitos graves violentos.

Criminales de carrera violentos.

Reincidentes de delitos graves violentos en tres oportunidades.

personas designadas como “prison releasee reoffenders”, una categoría aplicable a quienes cometen determinados delitos tras salir de prisión .

El cambio más visible será la incorporación de la inscripción “775.261, F.S.” en la parte frontal del documento emitido o renovado por el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Dhsmv, por sus siglas en inglés).

La normativa también alcanzará a quienes ya se encuentren bajo supervisión comunitaria y no estén encarcelados, quienes estarán obligados a obtener la nueva documentación.

Licencias marcadas en Florida: plazos y requisitos para reincidentes violentos

La legislación impondrá una serie de requisitos estrictos de cumplimiento. Los reincidentes que residan en la comunidad deberán presentarse personalmente en una oficina de licencias de conducir dentro de las 48 horas posteriores a su registro inicial ante la oficina del sheriff.

A partir del 1° de octubre de 2026, los "career offenders" deberán portar una licencia o tarjeta de identificación con la inscripción “775.261, F.S.” OCTAVIO JONES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Durante ese trámite, deberán:

Identificarse formalmente como reincidentes.

Presentar pruebas de su registro previo.

Obtener o renovar la licencia de conducir o la tarjeta de identificación con la marca obligatoria.

Actualizar anualmente el documento durante el mes de su nacimiento.

Los solicitantes deberán informar una dirección residencial permanente o temporal y no podrán utilizar apartados postales (P.O. Box) como domicilio oficial.

En los casos en que la residencia sea un vehículo motorizado, una casa móvil o una embarcación, tendrán que proporcionar datos específicos, entre ellos el número de identificación vehicular (VIN, por sus siglas en inglés), la matrícula, el registro correspondiente y una descripción física detallada.

El procedimiento también incluirá la toma de una fotografía y el pago de los costos asociados a la emisión del documento.

Cómo compartirán datos el Dhsmv, la FDLE y el Departamento de Correcciones

Según el texto legislativo, el Dhsmv deberá transferir las fotografías y la información recopilada al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Correcciones de Florida.

La ley firmada por DeSantis que entra en vigor en julio de 2026

Las imágenes obtenidas podrán utilizarse para fines de notificación pública relacionados con la presencia de estos individuos en la comunidad. El objetivo de esta coordinación es mejorar el seguimiento y facilitar la supervisión de quienes se encuentran bajo las disposiciones de la Ley de Registro de Reincidentes.

La legislación también contempla sanciones para quienes incumplan las nuevas obligaciones. Cualquier reincidente que no obtenga, mantenga o renueve la licencia o la tarjeta de identificación con la marca correspondiente incurrirá en un delito grave de tercer grado.