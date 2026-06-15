Firmada por DeSantis: la ley HB 561 de Florida entra en vigor el 1° de julio e impacta en los docentes

La HB 561, promulgada por el gobernador Ron DeSantis, entrará en vigor el 1° de julio en Florida. La legislación aprobada por la Legislatura estatal actualiza las reglas para la formación de maestros, amplía las vías para obtener autorizaciones temporales de enseñanza, modifica los procedimientos para recuperar credenciales expiradas y asigna nuevas funciones al Florida Center for Teaching Excellence.

Qué cambia para los maestros en Florida con la ley HB 561 firmada por DeSantis

La ley introduce cambios en los institutos de preparación docente aprobados por el estado. A partir de su entrada en vigor, estas entidades podrán permitir que los aspirantes comiencen y completen materias iniciales mientras gestionan la declaración de elegibilidad correspondiente al área en la que pretenden acreditarse.

La medida alcanza a programas basados en competencias para personas con títulos universitarios fuera del campo educativo Magnific

De esta manera, los candidatos podrán avanzar en parte de su trayecto académico antes de finalizar ese proceso administrativo. La disposición se aplica a los programas de certificación basados en competencias dirigidos a personas con títulos universitarios en áreas distintas a la educación.

La nueva vía para obtener un certificado temporal de enseñanza

La normativa amplía las condiciones bajo las cuales el Departamento de Educación de Florida (FDOE, por sus siglas en inglés) puede conceder una certificación temporal. Entre los cambios más relevantes figura la incorporación de una nueva categoría para personas que cumplieron los requisitos generales establecidos por el estado y tuvieron una credencial profesional previa que perdió vigencia.

El texto también mantiene la obligación de informar electrónicamente a los titulares de estas autorizaciones al menos un año antes de su vencimiento. Esa comunicación deberá incluir la fecha límite y las distintas opciones disponibles para alcanzar una acreditación profesional permanente.

Cómo recuperar un certificado profesional vencido en Florida

La HB 561 modifica el mecanismo de restitución de certificados profesionales expirados. Uno de los principales ajustes establece que las áreas de cobertura y los avales que poseía el titular al momento del vencimiento volverán a activarse junto con la recuperación de la credencial. Para acceder a ese proceso será necesario:

Presentar una solicitud de restitución.

Cumplir las condiciones generales de certificación previstas por la legislación estatal.

Acreditar seis créditos universitarios obtenidos durante los cinco años previos o 120 puntos de capacitación en servicio, o una combinación de ambos.

La medida impide usar puntos de capacitación en servicio ya aplicados para obtener o renovar el certificado que luego expiró.

El Departamento de Educación de Florida podrá otorgar certificaciones temporales a personas que tuvieron credenciales profesionales vencidas Magnific

Qué funciones tendrá el Florida Center for Teaching Excellence

La legislación amplía las responsabilidades asignadas a este organismo estatal. El centro deberá trabajar junto con el David C. Anchin Center for the Advancement of Teaching, de la Universidad del Sur de Florida, para desarrollar programas de perfeccionamiento profesional basados en evidencia. Entre sus nuevas tareas se encuentran:

Crear oportunidades de actualización alineadas con los estándares estatales para educadores.

Diseñar iniciativas de entrenamiento vinculadas con materiales educativos aprobados por Florida.

Elaborar modelos de prácticas profesionales para futuros maestros.

Coordinar acciones con distritos escolares y otros actores del sistema educativo.

Impulsar una red estatal de mentores y líderes pedagógicos.

Realizar estudios y difundir resultados sobre estrategias de enseñanza de alto impacto.

Asimismo, deberá informar al FDOE sobre la finalización de actividades de aprendizaje profesional realizadas por personas que no trabajen en instituciones con sistemas aprobados de capacitación.

¿Qué beneficios tendrán los educadores que necesiten renovar o recuperar sus credenciales con la HB 561?

La HB 561 incorpora medidas destinadas a facilitar esos trámites. El Florida Center for Teaching Excellence estará obligado a presentar un sistema de aprendizaje profesional para su aprobación estatal y a ofrecerlo sin costo a quienes busquen renovar o restablecer sus acreditaciones.

Además, deberá remitir directamente al FDOE los puntos de capacitación obtenidos por esos profesionales mediante dicha plataforma. El esquema también exige que el organismo proporcione información sobre los sistemas de desarrollo profesional de los distritos escolares que permiten acceder a entrenamientos a personas que no forman parte de sus plantillas laborales.