DeSantis lo anunció: qué es SentiLink, la tecnología que Florida usará para detectar fraude en Medicaid

Ron DeSantis, gobernador de Florida, anunció una iniciativa de integridad de Medicaid para reforzar la supervisión del programa y prevenir fraudes antes de que se pierdan fondos públicos. Como parte del plan, la Agencia para la Administración de la Atención de la Salud (AHCA, por sus siglas en inglés) lanzará una prueba piloto con SentiLink, una empresa especializada en detección de fraude de identidad.

Cómo usará Florida SentiLink para detectar fraude de identidad

La oficina del gobernador DeSantis indicó el viernes 12 de junio que la alianza con SentiLink busca reforzar el control de los proveedores de servicios y detectar esquemas fraudulentos antes de que se produzca una pérdida de fondos públicos. Según el comunicado oficial, la tecnología permitirá identificar casos de robo de identidad, identidades sintéticas y estructuras ocultas de propiedad utilizadas en fraudes.

La empresa SentiLink se especializa en impedir fraudes de identidad SentiLink

DeSantis anunció esta alianza en un evento en West Palm Beach, en el que declaró: “Hoy anunciamos medidas contundentes para fortalecer la integridad del programa Medicaid en Florida y combatir el fraude”. Según la oficina del gobernador, las estafas en este sector representan una preocupación a nivel nacional.

En su sitio oficial, SentiLink se define como una empresa que combina tecnología y experiencia para ayudar a prevenir el fraude de identidad.

La compañía señala que sus soluciones son utilizadas por bancos, cooperativas de crédito, empresas de telecomunicaciones y organizaciones gubernamentales para detectar riesgos desde el momento de la solicitud.

Protección a la población y a las finanzas de Florida

La secretaria de la AHCA, Shevaun Harris, destacó que el programa de salud está destinado a atender a los grupos vulnerables de Florida. “El programa Medicaid tiene como objetivo satisfacer las necesidades de atención médica de las mujeres embarazadas, los niños y las personas mayores”, señaló.

La funcionaria sostuvo que el desvío de dinero mediante actividades fraudulentas reduce los recursos disponibles para las personas que dependen de esta asistencia. Por ello, señaló que el estado trabaja para garantizar que los floridanos elegibles reciban atención y para “frenar la explotación del sistema”.

El gobernador calificó el esquema actual como costoso, ineficiente y perjudicial para los contribuyentes

Distintas categorías de riesgo y validación de los proveedores en Florida

Adicionalmente, como parte de las medidas impulsadas por la AHCA, se estableció una moratoria para el registro de proveedores en categorías consideradas de alto riesgo. La medida afecta a los proveedores de equipos médicos duraderos y a los proveedores de atención diurna para adultos.

La suspensión permanecerá vigente mientras la agencia refuerza los procesos de revisión y la supervisión de los integrantes del sistema. Además, el plan contempla una revisión de todos los proveedores que actualmente operan en Florida. Los profesionales y empresas que prestan servicios de salud dentro del programa deberán revalidar sus credenciales y su identidad ante las autoridades.

Aquellos que no cumplan con este requisito o que no reúnan las condiciones exigidas por el programa serán excluidos del registro de proveedores.

La administración DeSantis puso una pausa temporal en el ingreso de nuevas solicitudes para ciertas categorías de proveedores consideradas de alto riesgo @flgovrondesantis

La AHCA incorporará nuevas herramientas para supervisar los procesos de facturación en el Estado del Sol. Además, la agencia trabaja con socios en todo el estado para apoyar las investigaciones y las acciones de cumplimiento de la ley.