El nuevo plan de DeSantis para Medicaid en Florida: cambia la verificación de identidad

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció un paquete de medidas para reforzar la integridad de Medicaid y evitar fraudes. La iniciativa incorpora nuevas herramientas de verificación de identidad, limita el ingreso de determinados prestadores y exige una revisión de credenciales para todos los participantes activos del programa.

DeSantis propuso un cambio de esquema para Medicaid en Florida

Durante una conferencia en West Palm Beach junto a la secretaria de la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud de Florida (AHCA, por sus siglas en inglés), Shevaun Harris, DeSantis afirmó que el estado quiere reemplazar el sistema de “pay and chase” (pagar reclamos primero e investigarlos años después).

El gobernador calificó el esquema actual como costoso, ineficiente y perjudicial para los contribuyentes

El republicano sostuvo que ese mecanismo es “costoso”, “ineficiente” y perjudica a los contribuyentes. Por ese motivo, señaló que la prioridad será detectar anomalías antes de que se autoricen pagos: “Queremos adoptar un enfoque proactivo para evitar que esos dólares se pierdan antes de que ocurra”.

La nueva tecnología que utilizará Florida para detectar fraudes

Uno de los cambios más importantes será la asociación entre la AHCA y SentiLink, una empresa especializada en detección de fraude de identidad. DeSantis indicó que la plataforma permitirá identificar “identidades robadas”, “identidades sintéticas” y otras señales de alerta.

Según comentó, la herramienta se utilizará tanto para evaluar a quienes soliciten incorporarse a Medicaid como para monitorear a prestadores ya registrados. Más tarde, en una publicación en X, el gobernador destacó que la tecnología ayudará a detectar actividades sospechosas “incluso antes de que los actores maliciosos puedan explotar el programa”.

Florida impondrá restricciones temporales a sectores considerados de alto riesgo de fraude X de Ron DeSantis

Qué proveedores de Medicaid quedarán alcanzados por las nuevas restricciones en Florida

Como parte del plan, la agencia estatal impuso moratorias de inscripción para algunas categorías consideradas especialmente vulnerables al fraude. La medida alcanza a proveedores de equipos médicos duraderos y centros de cuidado diurno para adultos, entre otros sectores identificados como de alto riesgo.

Una investigación reciente detectó entidades creadas para obtener fondos de Medicaid de forma fraudulenta Fotomontaje realizado con IA (Medicaid)

DeSantis afirmó que la suspensión temporal permitirá aplicar controles más estrictos, incorporar análisis avanzados y garantizar una supervisión adecuada antes de autorizar nuevas incorporaciones.

La revalidación obligatoria para todos los prestadores de Medicaid

Otra de las iniciativas anunciadas consiste en una revisión integral de todos los proveedores activos de Medicaid en Florida. Harris informó que cada participante deberá volver a verificar sus credenciales y confirmar su identidad como parte de un proceso estatal que se desarrollará durante los próximos 12 a 24 meses.

La funcionaria dijo que quienes no respondan a los requerimientos o no cumplan con las exigencias del programa serán removidos del sistema. Además, la revisión incluirá:

Monitoreo en tiempo real.

Acceso a bases de datos externas.

Controles reforzados de antecedentes.

Herramientas de inteligencia de identidad.

Análisis de facturación para identificar posibles irregularidades.

El caso reciente que encendió las alarmas en Palm Beach

Durante la presentación, Harris reveló que una investigación reciente permitió detectar más de una docena de entidades que se presentaban como proveedores de Medicaid, pero que en realidad habían sido creadas para “robar al estado” y aprovecharse de un programa destinado a personas vulnerables.

La secretaria explicó que los investigadores encontraron direcciones compartidas entre organizaciones aparentemente independientes, estructuras societarias que “no resistían el análisis” y ausencia de evidencia sobre atención real a pacientes.

Según Harris, estos hallazgos demuestran la necesidad de reforzar los controles. La funcionaria destacó que la agencia ya recuperó o evitó pérdidas por más de US$136 millones y advirtió que quienes intenten ocultarse detrás de empresas ficticias o credenciales falsas encontrarán un sistema con “más herramientas, más investigadores y más determinación que nunca”.

Actualmente, Medicaid brinda cobertura a cerca de cuatro millones de personas en Florida, una cifra que, según el mandatario, “refuerza la importancia de proteger los recursos destinados a los beneficiarios del programa”.