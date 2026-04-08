Desde el 1 de julio: la ley HB 1471 firmada por DeSantis en Florida que genera rechazo en Tampa Bay

La ley HB 1471, firmada por Ron DeSantis, comenzará a aplicarse en Florida el 1° de julio. La norma creará nuevas reglas sobre organizaciones terroristas, fondos públicos, universidades y uso de leyes extranjeras o religiosas en tribunales.

Ley HB 1471 en Florida: claves sobre financiamiento y control estatal

La legislación, conocida como “Systems of Laws and Terrorist Organizations”, crea un marco estatal para identificar organizaciones terroristas nacionales o extranjeras.

Esa designación quedará en manos de autoridades de seguridad estatal, con validación del gobernador y su gabinete.

La ley fue aprobada y firmada por el gobernador Ron DeSantis el 6 de abril Facebook Governor Ron DeSantis

A partir de esa clasificación, la ley convierte en delito distintas formas de vínculo con esos grupos. Entre ellas, recibir entrenamiento de tipo militar, aportar recursos o personal, o incorporarse a una organización para actuar bajo su dirección.

También habilita la disolución administrativa de corporaciones vinculadas.

Otro de sus ejes es la prohibición del uso de fondos públicos para actividades que respalden a organizaciones incluidas en esa categoría. Esa restricción alcanza a agencias estatales, escuelas públicas, universidades y otras entidades financiadas con dinero público.

Desde su firma, la norma generó una discusión política y jurídica en el estado. El foco está puesto en dos puntos:

El nuevo poder del Ejecutivo para clasificar organizaciones como terroristas.

del Ejecutivo para clasificar organizaciones como terroristas. Las consecuencias que esa decisión puede tener sobre estudiantes, entidades civiles y comunidades religiosas.

En Tampa Bay, el rechazo se expresó con fuerza desde organizaciones de derechos civiles, entre ellas el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR-Florida).

También hubo cuestionamientos de referentes religiosos y activistas que advierten por posibles efectos sobre la libertad de expresión y el debido proceso.

“Es una legislación peligrosa y draconiana que corre el riesgo de convertir a Florida en un estado policial de facto”, dijo la directora ejecutiva interina de CAIR-Florida, Hiba Rahim, en un comunicado.

“Al otorgar al gabinete del gobernador nuevos poderes para designar a sus oponentes políticos como terroristas sin el debido proceso y utilizando pruebas secretas, esta normativa desafía los principios básicos de justicia”, señaló.

La ley prohíbe que los tribunales apliquen "leyes religiosas" o "leyes extranjeras", mencionando específicamente la ley Sharia Facebook Governor Ron DeSantis

Impacto de la HB 1471 en universidades de Florida: expulsiones, becas y visas

La HB 1471 también impacta en la educación superior pública. Según el texto, cualquier estudiante que sea determinado como promotor de una organización terrorista designada deberá ser expulsado de forma inmediata de su institución.

Además, ese alumno perdería acceso a becas, exenciones de matrícula y otros beneficios estatales. En ciertos casos, incluso podría quedar sujeto a tarifas de matrícula para no residentes, lo que elevaría el costo de sus estudios.

Las universidades, a su vez, tendrían que reportar ante las autoridades federales la situación de estudiantes con visa que queden alcanzados por estas disposiciones.

Restricciones a leyes religiosas en Florida

Otro apartado de la norma limita la aplicación de leyes religiosas o extranjeras en tribunales estatales si estas contradicen derechos protegidos por la Constitución de EE.UU. o la de Florida. En esa definición, la ley menciona de forma expresa a la sharía.

Según el texto legislativo, el objetivo es impedir que decisiones judiciales o contractuales se basen en normas ajenas al marco constitucional estadounidense. Sus detractores, en cambio, afirman que ese lenguaje apunta de forma directa a la comunidad musulmana.

Desde Tampa Bay, CAIR-Florida denunció que la referencia a la ley islámica instala sospechas sobre una fe en particular y puede afectar asuntos civiles privados, como herencias, acuerdos familiares o decisiones personales que no violen ninguna garantía constitucional.

Fuertes críticas hacia las recientes propuestas legislativas del gobernador de Florida

“Estas leyes crean un estado policial y, una vez que comiencen a usarse, la gente se dará cuenta de lo peligrosas que son”, dijo Rahim durante una conferencia de prensa tras la firma de Ron DeSantis.

“No se limitarán a los grupos que están siendo señalados y discutidos ahora. Y la historia nos muestra que cuando se abusa de leyes como esta, vendrá el arrepentimiento, pero solo después del daño”, agregó.

Cuándo entra en vigor la nueva ley firmada por DeSantis

Aunque la firma de Ron DeSantis ya convirtió la HB 1471 en ley, su aplicación está fijada para el 1° de julio.

Hasta entonces, organizaciones civiles, abogados y universidades revisan el alcance de cada disposición y sus posibles efectos prácticos.