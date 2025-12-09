Las organizaciones que Ron DeSantis declaró como terroristas en Florida: “Nos vemos en la corte”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró como “organizaciones terroristas" a la Hermandad Musulmana y al Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés). Ahora, una de estas instituciones redobló la apuesta y emitió un comunicado donde apuntó contra el líder republicano. “Nos vemos en la corte”, advirtió la entidad.

CAIR responde a DeSantis tras ser catalogado como organización terrorista en Florida

Ante la decisión de DeSantis, CAIR y su filial CAIR-Florida presentaron un comunicado en conjunto para repudiar la decisión del mandatario floridense. Como respuesta, la organización lo acusó de priorizar el hecho de “servir al gobierno israelí sobre el pueblo de Florida”.

La CAIR, organización musulmana de Estados Unidos, fue designada como "terrorista" por Ron DeSantis cair.com

“Organizó su primera reunión oficial de gabinete en Israel. Desvió millones de dólares de los contribuyentes floridanos a los bonos del gobierno israelí. Amenazó con cerrar la sección de Estudiantes por la Justicia en Palestina de todas las universidades de Florida, pero se retractó cuando CAIR lo demandó en un tribunal federal”, expresó en el mensaje.

En ese sentido, remarcó que el objetivo de la institución es promover “la libertad de expresión, la libertad religiosa y la justicia para todos, incluido el pueblo palestino”.

Por último, la organización reconoció sus pretensiones. “Esperamos derrotar la última maniobra de ‘Israel Primero’ del gobernador DeSantis en un tribunal de justicia, donde los hechos importan y las teorías conspirativas carecen de peso”, manifestó.

Por qué DeSantis declaró a dos organizaciones como terroristas en Florida

En una orden ejecutiva que compartió en su cuenta de X, DeSantis pidió a las agencias del Estado del Sol que tomen medidas legales para impedir que la Hermandad Musulmana y el CAIR cometan actividades ilegales. Entre las acciones a tomar, se encuentra la negación de privilegios o recursos a cualquier persona que brinde apoyo material a ambas entidades.

Esto quiere decir que, a su vez, los grupos o personas que hayan brindado asistencia tanto a CAIR como a los Hermanos Musulmanes no recibirán contratos, fondos ni beneficios estatales.

El mensaje de Ron DeSantis en su cuenta de X, donde compartió la orden ejecutiva X @GovRonDeSantis

El documento denuncia que ambas instituciones mantienen vínculos con Hamás, Hezbolá y otros grupos palestinos que van en contra de Israel.

De acuerdo con NBC Miami, el CAIR es la organización de derechos musulmanes más grande de Estados Unidos y fue designada como co-conspiradora un caso de financiamiento del terrorismo que involucraba a la Holy Land Foundation.

La Hermandad Musulmana, por su parte, fue fundada en Egipto hace casi un siglo y cuenta con sedes en muchos países de todo el mundo. Muchos gobiernos críticos, incluidos los autocráticos del Medio Oriente, la consideran una amenaza.

No solo DeSantis: Abbott también designó como terroristas al CAIR y la Hermandad Musulmana en Texas

A mediados de noviembre, Greg Abbott, gobernador de Texas, también proclamó al CAIR y la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas. Sus argumentos fueron los mismos que esgrimió DeSantis.

El CAIR también recayó sobre el gobernador de Texas, Greg Abbott Archivo

En ese marco, en el comunicado citado, el CAIR no dudó en mencionar al mandatario de la Estrella Solitaria. “Al igual que Greg Abbott en Texas, Ron DeSantis es un político que prioriza a Israel y busca difamar y silenciar a los estadounidenses”, acusó.

La organización aseguró que ambos gobernadores buscan perjudicar “especialmente a los musulmanes estadounidenses, que critican el apoyo de Estados Unidos a los crímenes de guerra de Israel”.