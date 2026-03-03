“Estado policial”: alertan en Florida por dos leyes que podría pasar Ron DeSantis antes de dejar su mandato

El gobernador Ron DeSantis en Florida podría dejar en vigor dos iniciativas de ley que generan fuertes críticas desde organismos de derechos humanos. Una de las propuestas daría poder a ciertos funcionarios policiales para designar como “grupo terrorista” a organizaciones que no sean de su agrado, mientras que la otra crearía una división que espiaría a determinados grupos e individuos.

Qué propone la ley HB 1471 sobre organizaciones terroristas en Florida

La agenda del último año de DeSantis recibe actualmente duros cuestionamientos por parte de diversas organizaciones. Una de las propuestas legislativas que más críticas atrae corresponde a la HB 1471, conocida también como “Sistemas Jurídicos y Organizaciones Terroristas”.

Esta norma establece que una persona comete un delito específico si se convierte voluntariamente en miembro de una organización terrorista doméstica y actúa bajo la dirección o el control del grupo con una intención determinada.

El proyecto otorga nuevas facultades para identificar y registrar grupos terroristas:

Autoridad : el Jefe de Seguridad Nacional estaría habilitado para designar a una organización como terrorista , ya sea doméstica o extranjera.

: el estaría habilitado para , ya sea doméstica o extranjera. Proceso de Aprobación: antes de realizar una designación, el jefe debería notificar por escrito al Gobernador y al Gabinete. Estos últimos decidirían si aprobar o rechazar la designación mediante un voto de mayoría.

En caso de aprobarse, las agencias estatales, subdivisiones políticas y distritos de escuelas públicas tendrían prohibido gastar fondos públicos para apoyar a organizaciones designadas como terroristas. Además, los estudiantes que promuevan a una organización terrorista doméstica o extranjera serían expulsados de inmediato.

El 26 de febrero de 2026, el proyecto fue aprobado por el Comité Judicial y añadido al Calendario de Orden Especial para el 3 de marzo. Si es sancionado por la Cámara y firmado por el gobernador, entraría en vigor el 1° de julio.

Qué establece la ley HB 945 sobre contrainteligencia en Florida

La otra propuesta que evalúan los legisladores y DeSantis podría firmar antes de ceder su cargo corresponde a la HB 945. La medida requeriría que el Departamento de Aplicación de la Ley estatal (FDLE, por sus siglas en inglés) establezca y administre una Unidad de Contrainteligencia y Contraterrorismo.

Las dos leyes que podría pasar Ron DeSantis antes de dejar su cargo en Florida aún no fueron aprobadas Freepik

La legislación detalla los siguientes aspectos sobre el funcionamiento del grupo:

La tarea sería centralizar los esfuerzos de Florida en la detección y prevención de actividades de inteligencia extranjera y amenazas terroristas , bajo la supervisión del FDLE.

, bajo la supervisión del FDLE. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta estatal contra estas amenazas mediante una estructura formalizada dentro del FDLE.

Lo que preocupa a muchos críticos es que la definición de amenazas terroristas incluye a “una persona cuyas acciones u opiniones demostradas son una amenaza o son contrarias a los intereses de este estado y de Estados Unidos”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes. De ser aprobado, está programado para ser efectivo a partir del 1° de julio de 2026.

Críticas a las dos leyes que podría pasar Ron DeSantis antes de dejar su mandato

Frente a la aprobación preliminar de la HB 1471, las críticas no se hicieron esperar. Jonathan Webber, director de políticas del Southern Poverty Law Center, advirtió que “viola principios constitucionales fundamentales” y cuestionó su legalidad.

“Permite que una organización sea catalogada como organización terrorista nacional sin que el grupo, sus líderes o sus miembros tengan una condena penal previa. Eso constituye un castigo antes del debido proceso”, analizó, citado por WUSF.

El gobernador Ron DeSantis podría firmar los dos proyectos de ley antes de 2027; de hacerlo, entrarían en vigor el 1° de julio Associated Press

Amina Spahic, portavoz de Florida For All, criticó contundentemente a DeSantis por el trasfondo de las propuestas. “Así es como se construye un estado policial”, declaró.

El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés) de Florida insta a votar “no” sobre la iniciativa parlamentaria. Según su advertencia, esta podría utilizarse contra las escuelas islámicas y las organizaciones musulmanas.

Durante una audiencia del comité, la demócrata de la Cámara de San Petersburgo Michele Rayner criticó la HB 945: “la preocupación es que no veo en este proyecto de ley vallas para asegurar cómo se ve la supervisión judicial”.