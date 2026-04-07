DeSantis firmó una ley que cambia las licencias en Florida: qué implica para los migrantes

El gobernador Ron DeSantis promulgó este 1° de abril la ley HB 991 en Florida, que refuerza la verificación del estatus de ciudadanía en las licencias de conducir. La medida busca apuntalar el sistema electoral y entrará en vigor plenamente el 1° de enero de 2027. Los residentes no deberán tramitar un nuevo documento de inmediato, ya que el cambio se aplicará de forma progresiva en cada renovación.

Cambios en las licencias en Florida durante 2026

Según el análisis legislativo del proyecto presentado por la representante Jenna Persons-Mulicka, el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Dhsmv, por sus siglas en inglés) emitirá sin costo una identificación de reemplazo si el titular actualiza su estatus legal al convertirse en ciudadano de EE.UU.

El gobernador Ron DeSantis promulgó la ley HB 991 que exigirá detallar si el titular es ciudadano estadounidense en las identificaciones estatales Freepik / AP

Esta disposición asegura que la base de datos estatal esté sincronizada con el registro de votantes.

“Salvaguardar el proceso electoral para mejorar la supervisión y prevenir la influencia ilícita ha sido una prioridad absoluta para mi administración desde mis primeros días en el cargo”, dijo DeSantis en su perfil de X tras realizar la firma en The Villages.

“Esta legislación fortalece la seguridad, la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral de Florida”, remarcó.

DeSantis hizo foco en la ley en su cuenta oficial de X X RondeSantis

Cambios en la identificación y el sistema electoral de Florida

La ley HB 991 agrega modificaciones en el Código Electoral de Florida y utilizará la licencia de conducir como uno de los mecanismos de verificación de elegibilidad.

La intención es que la ficha refleje quién tiene derecho a sufragar y quién no.

Las principales modificaciones incluyen:

Estatus visible: las nuevas licencias y tarjetas de identificación de Florida especificarán si el titular es ciudadano estadounidense.

las nuevas licencias y tarjetas de identificación de Florida especificarán si el titular es ciudadano estadounidense. Restricciones de identidad: se eliminan las tarjetas de crédito, carnet de estudiante y de asociaciones vecinales como documentos válidos para votar.

se eliminan las tarjetas de crédito, carnet de estudiante y de asociaciones vecinales como documentos válidos para votar. Juramento obligatorio: los solicitantes de registro de votantes deberán afirmar su ciudadanía bajo pena de perjurio.

los solicitantes de registro de votantes deberán afirmar su ciudadanía bajo pena de perjurio. Cruce de datos: el estado proveerá listas de votantes a tribunales federales y recibirá información sobre personas no elegibles por condenas o falta de ciudadanía.

Esta ley busca aportar mayor transparencia al proceso de calificación de candidatos.

“Exige que todos los candidatos en Florida revelen su doble ciudadanía y que los candidatos al Congreso revelen su actividad de compraventa de acciones. En Florida, siempre defenderemos la integridad electoral y exigiremos responsabilidades a quienes intenten subvertir nuestros procesos electorales”, sostuvo.

El gobernador Ron DeSantis promulgó la ley HB 991 X @RonDeSantis

Resultados para residentes y nuevos ciudadanos

Para los conductores actuales que ya renovaron su documento, no existe una obligación de acudir a las oficinas antes de la fecha de vencimiento de su licencia actual.

El cambio aparecerá automáticamente en la próxima renovación programada. Sin embargo, para quienes obtengan la ciudadanía estadounidense durante la vigencia de su carnet, el estado garantiza un reemplazo gratuito para reflejar su nuevo estatus legal.

La legislación también establece un plazo de prescripción de cinco años para delitos graves relacionados con el Código Electoral y endurece las sanciones para extranjeros que intenten participar en comicios estatales.

El cambio aparecerá automáticamente en la próxima renovación programada Canva

Además, los candidatos a cargos públicos ahora deberán revelar si poseen doble ciudadanía y declarar sus intenciones de negociar acciones en la bolsa si resultan electos.

“El proyecto de ley exige que el Dhsmv emita, sin costo alguno, una tarjeta nueva si un titular actualiza su estatus legal al convertirse en ciudadano”, detalla el texto oficial.