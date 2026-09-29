Desde el 1° de octubre: la regla clave para conductores de Florida sobre la licencia
El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados podrá notificar por correo electrónico la cancelación o suspensión del carnet de conducir
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El 1° de octubre entra en vigor en Florida un paquete legislativo que cambia la forma en que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) comunica sanciones sobre la licencia de conducir. La reforma también modifica el reporte de accidentes y el uso de marcos en las placas.
Las nuevas reglas claves para los conductores de Florida sobre la licencia
- Según el escrito de la SB 488 publicado por el Comité de Transporte del Senado de Florida, el Flhsmv podrá usar el correo electrónico en más trámites y circunstancias.
- El departamento podrá enviar avisos de suspensión o revocación por correo, si el conductor lo autoriza.
- La notificación se considerará completa 20 días después del envío, o 15 días en ciertos casos.
- De acuerdo con el Senado de Florida, la SB 490 exime de registros públicos los correos que recolecte el departamento.
Qué se sabe sobre el nuevo marco para placas y veteranos
- Según el resumen del proyecto publicado por el Senado de Florida, los marcos o bordes decorativos no están prohibidos si no tapan el número de la placa ni la calcomanía de validación.
- Ocultar esos elementos a sabiendas sigue siendo un delito menor de segundo grado.
- De acuerdo con el Senado de Florida, un veterano con discapacidad podrá conservar la designación alfanumérica de su placa “DV” al reexpedirla, renovarla o transferirla.
El reporte de accidentes en Florida
- El umbral de daños para reportar un choque a la policía sube de US$500 a US$2000.
- Los choques con lesiones o muertes se deben reportar de inmediato, sin cambios.
A quiénes les llegan los correos sobre la licencia de conducir
Los avisos por correo les llegarán solo a quienes den su autorización. Quienes la otorguen deberán revisar su bandeja de entrada con frecuencia, ya que el plazo comienza a correr aunque no abran el mensaje.
Desde octubre, un choque con daños estimados por debajo de US$2000 ya no exige reporte inmediato a la policía. Si hay heridos o muertos, sí se debe reportar.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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