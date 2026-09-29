Desde el 1° de octubre: la regla clave para conductores de Florida sobre la licencia

El 1° de octubre entra en vigor en Florida un paquete legislativo que cambia la forma en que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) comunica sanciones sobre la licencia de conducir. La reforma también modifica el reporte de accidentes y el uso de marcos en las placas.

Las nuevas reglas claves para los conductores de Florida sobre la licencia

Según el escrito de la SB 488 publicado por el Comité de Transporte del Senado de Florida, el Flhsmv podrá usar el correo electrónico en más trámites y circunstancias.

en más trámites y circunstancias. El departamento podrá enviar avisos de suspensión o revocación por correo, si el conductor lo autoriza.

de suspensión o revocación por correo, si el conductor lo autoriza. La notificación se considerará completa 20 días después del envío , o 15 días en ciertos casos.

, o 15 días en ciertos casos. De acuerdo con el Senado de Florida, la SB 490 exime de registros públicos los correos que recolecte el departamento.

El Flhsmv podrá usar el correo electrónico en lugar del Servicio Postal en más trámites y circunstancias Imagen ilustrativa generada con IA

Qué se sabe sobre el nuevo marco para placas y veteranos

Según el resumen del proyecto publicado por el Senado de Florida , los marcos o bordes decorativos no están prohibidos si no tapan el número de la placa ni la calcomanía de validación.

, si no tapan el número de la placa ni la calcomanía de validación. Ocultar esos elementos a sabiendas sigue siendo un delito menor de segundo grado.

De acuerdo con el Senado de Florida, un veterano con discapacidad podrá conservar la designación alfanumérica de su placa “DV” al reexpedirla, renovarla o transferirla.

Los marcos o bordes decorativos no están prohibidos si no tapan el número de la placa ni la calcomanía de validación Imagen ilustrativa generada con IA

El reporte de accidentes en Florida

El umbral de daños para reportar un choque a la policía sube de US$500 a US$2000.

Los choques con lesiones o muertes se deben reportar de inmediato, sin cambios.

A quiénes les llegan los correos sobre la licencia de conducir

Los avisos por correo les llegarán solo a quienes den su autorización. Quienes la otorguen deberán revisar su bandeja de entrada con frecuencia, ya que el plazo comienza a correr aunque no abran el mensaje.

Desde octubre, un choque con daños estimados por debajo de US$2000 ya no exige reporte inmediato a la policía. Si hay heridos o muertos, sí se debe reportar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.