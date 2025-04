Quién es Rafael Pineyro, el concejal venezolano de Doral que se alinea con las políticas antimigración de Trump

En Doral, donde más del 70% de los habitantes son inmigrantes y la comunidad venezolana tiene una fuerte presencia, la reciente aprobación de una resolución que habilita a las autoridades locales a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) generó un intenso debate. En el centro de la escena se encuentra Rafael Pineyro, el único concejal de origen venezolano que respaldó esta medida.

Un joven migrante que se convirtió en funcionario local: quién es Rafael Pineyro

Rafael Pineyro nació en Caracas, Venezuela, y emigró a Estados Unidos junto a su familia cuando tenía 15 años. Al llegar al sur de Florida, cursó sus estudios secundarios en la escuela Miami Coral Park Senior High School, donde se destacó por su rendimiento académico y fue beneficiado con la beca “Take Stock”. Este apoyo incluyó el acompañamiento de un mentor voluntario que lo orientó hacia el liderazgo comunitario y la formación profesional, según el portal oficial del Concejo de la Ciudad.

Antes de ser concejal, Pineyro trabajó con víctimas de trata, violencia doméstica y personas con discapacidades instagram.com/councilmanpineyro

Su recorrido académico incluyó:

Un título de Técnico en Artes del Miami Dade College.

Una licenciatura en Administración Pública por la Florida International University.

Una maestría en Psicología otorgada por la Lipscomb University.

A lo largo de su trayectoria laboral, Pineyro desempeñó diversos roles dentro de la administración pública. Durante cinco años trabajó en el Departamento de Parques y Recreación del condado de Miami-Dade, desde donde promovió actividades culturales, educativas y deportivas para residentes de todas las edades. Más adelante, se trasladó a Tennessee para colaborar con un juez del condado de Williamson, donde prestó asistencia a familias involucradas en casos de adicciones y conflictos juveniles.

Un historial de compromiso social con múltiples causas: Pineyro y sus propuestas para Doral

El perfil de Pineyro, tal como lo presenta el portal oficial del Concejo de la Ciudad de Doral, se construyó sobre una constante participación en temas sociales. Sus acciones abarcaron desde el combate a la violencia doméstica hasta el apoyo a víctimas de trata de personas. También se vinculó con organizaciones que trabajan en áreas como empleo, inmigración, salud mental y acceso a la vivienda.

Otro de los ejes de su labor se centró en las personas con discapacidades. En específico, Pineyro abogó por los derechos de niños y adultos con necesidades especiales, al hacer énfasis en la protección de estos grupos tras cumplir los 18 años. Según su propio testimonio, este compromiso permanece intacto en su agenda como funcionario.

Su llegada al ámbito político en Doral tuvo lugar en 2014, cuando fue nombrado jefe de gabinete del entonces alcalde, Luigi Boria. Desde ese cargo, ejerció influencia en la administración local y en el desarrollo urbano de la ciudad.

Resolución N.° 25 aprobada: Doral podría firmar acuerdo con ICE bajo programa 287(g) ICE

La resolución que habilita a Doral a colaborar con el ICE

El 16 de abril de 2025, el Concejo Municipal de Doral sancionó la Resolución N.º 25, un texto que autoriza al gobierno local a firmar un memorando de entendimiento con el ICE, dentro del marco del programa federal 287(g). Este acuerdo permitiría a los agentes de policía locales colaborar con tareas de inmigración, delegadas por el gobierno federal.

La resolución de Doral permite que:

El administrador municipal inicie negociaciones formales con el ICE.

Se establezca un marco de cooperación entre la Policía local y la agencia federal.

Las actividades de colaboración se limiten al cumplimiento estricto de la ley, con el aval del abogado municipal.

Aunque el memorando definitivo aún no se firmó, la aprobación de la ordenanza ya genera preocupación entre los inmigrantes de la ciudad.

El respaldo de Pineyro al acuerdo: ¿críticas dentro de la comunidad venezolana?

Rafael Pineyro se convirtió en una de las figuras más visibles detrás de esta medida. Como concejal de origen venezolano, su apoyo a la resolución llamó la atención entre quienes consideran que pone en riesgo a los mismos ciudadanos a quienes dice defender. Sin embargo, en declaraciones a medios como VPItv, el funcionario rechazó estas acusaciones.

Pineyro defendió su postura: "La comunidad venezolana está mayormente en regla, usar el tema con fines políticos es vergonzoso"

En ese sentido, expresó: “Para mí, ciertamente es un mix de emociones, porque soy el único concejal que ha traído propuestas, resoluciones en pro de la protección de los venezolanos acá en Estados Unidos, en pro de soluciones del tema de nuestra comunidad".

“La comunidad venezolana está legal en su mayoría, ya sea por el TPS u otros mecanismos. Utilizar a los venezolanos como una herramienta política es vergonzoso”, afirmó Pineyro. Además, denunció que ciertos líderes comunitarios emplean el tema migratorio con fines partidarios: “No tenemos que usar a nuestra comunidad como conejillo de Indias para esto. El debate va más allá de una nacionalidad, hay más de 15 millones de personas en situación irregular en todo el país”.

Consultado por El Nuevo Herald, Pineyro aseguró que la intención de la ordenanza no es discriminar por cuestiones físicas. “Estamos obligados a cumplir con las leyes federales y estatales, pero el objetivo no es atacar a las personas por su apariencia. Nuestro enfoque se centra en la aplicación de la ley, no en la discriminación racial”, manifestó.

No es la primera vez que Pineyro se alinea con políticas cercanas al presidente Donald Trump. Dos meses atrás, presentó una resolución en la que instaba al mandatario a buscar una solución migratoria para los venezolanos respetuosos de la ley, luego de que se eliminaran ciertas protecciones bajo el TPS.

“La idea es explicarle a la administración qué es realmente la comunidad venezolana. No se trata del Tren de Aragua, no somos el Tren de Aragua, yo no soy el Tren de Aragua y la gente de aquí no es el Tren de Aragua”, aclaró entonces, en referencia a la pandilla de origen venezolano.