Dónde ver el Mundial gratis en Florida: transmisiones y pantallas gigantes en Miami

El Mundial 2026 ya se vive en las calles de Florida. Para celebras los próximos partidos, el suroeste del estado cuenta con diversas opciones oficiales y eventos comunitarios masivos para todos los fanáticos.

Dónde ver el Mundial 2026 gratis en el suroeste de Miami

En Miami, el primer partido se disputó el 15 de junio entre Arabia Saudí y Uruguay en el Hard Rock Stadium. La presencia de los partidos en la ciudad se va a extender hasta el 18 de julio, cuando se celebre el partido por el tercer puesto.

El primer partido fue el 15 de junio entre Arabia Saudí y Uruguay tuvo lugar en el Hard Rock Stadium RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Durante este período, los aficionados con entrada pueden disfrutar de diversos beneficios. Uno de ellos es el FIFA Fan Festival, que se va a organizar en Bayfront Park, el centro de Miami (301 Biscayne Blvd.).

Los portones abren 60 minutos antes del primer partido y cierran 90 minutos después de la última transmisión.

Thousands Of Fans. Incredible Energy. Pure Miami.From The Absolute Explosion Of Miami Bloco’s Sa

La dinámica estará presente desde el 13 de junio hasta el 5 de julio y va a contar con pantallas gigantes para la transmisión de partidos en vivo, experiencias interactivas de fútbol, comida de diversas culturas y presentaciones de artistas y DJs.

Logística e Información Importante para el Fan Festival

Para asistir a las transmisiones masivas en Bayfront Park, es necesario seguir estas normas de seguridad, según consignó su sitio web:

Política de bolsos: solo se permiten bolsos transparentes de un tamaño máximo de 12″ x 6″ x 12″.

solo se permiten de un tamaño máximo de 12″ x 6″ x 12″. Artículos prohibidos: no se permite el ingreso de comida o bebidas externas, excepto una botella de agua sellada de hasta 500ml por persona. Tampoco se permiten paraguas , sillas, hieleras ni drones.

no se permite el ingreso de comida o bebidas externas, excepto una de hasta 500ml por persona. Tampoco se permiten , sillas, hieleras ni drones. Transporte: se recomienda encarecidamente el uso de transporte público (Metromover, Metrorail o Brightline) debido al alto tráfico esperado en el centro de la ciudad.

se recomienda encarecidamente el uso de (Metromover, Metrorail o Brightline) debido al alto tráfico esperado en el centro de la ciudad. Clima: el evento se realiza bajo lluvia o sol; si se espera mal tiempo, se debe llevar un poncho o chaqueta impermeable ya que los paraguas están prohibidos.

El espacio del FIFA Fan Festival cuenta con pantallas gigantes para la transmisión de partidos en vivo y experiencias interactivas de fútbol Instagram/@fwc26miami

Con relación a las condiciones meteorológicas, si hay condiciones adversas, los asistentes deben seguir las instrucciones del personal del evento y los servicios de emergencia.

Otros eventos gratuitos en Miami

Además del festival oficial, existen otras opciones gratuitas y temáticas en el sur de Florida:

Condado de Broward : se anunció que el condado va a organizar cuatro fiestas gratuitas para ver el Mundial y otros eventos adicionales.

: se anunció que el condado va a organizar cuatro fiestas gratuitas para ver el Mundial y otros eventos adicionales. Festival en Hollywood: el 27 de junio, de mediodía a medianoche, habrá un festival callejero gratuito en honor al partido Colombia vs. Portugal en Tardes Caleñas (2025 Hollywood Blvd.).

Cómo funciona el shuttle gratis en Miami durante el Mundial 2026

Desde Miami también se ofrece un servicio de transporte gratuito en cuatro centros confirmados y en el estadio. De acuerdo con el sitio web oficial del beneficio, el shuttle está disponible de manera exclusiva para los poseedores de entradas verificadas por orden de llegada.

El servicio de transporte gratuito de ida y vuelta está confirmado en cuatro centros de transporte y en el estadio Captura de video Miami-Dade

Las ubicaciones desde las que salen los servicios son: