Arranca el Mundial 2026 en Miami: cinco beneficios para hinchas con entrada, del shuttle gratis al Fan Fest

A días del comienzo del Mundial 2026, la ciudad de Miami, en Florida, ya se prepara para recibir a los fanáticos con partidos en el Hard Rock Stadium. Allí, las personas que cuenten con entradas podrán disfrutar de distintos beneficios, que incluyen el shuttle (transporte) gratis y acceso general al Fan Fest.

Mundial 2026: los cinco beneficios para hinchas con entrada en Miami

El próximo 11 de junio, la Copa del Mundo empezará en el Estadio Ciudad de México y luego se trasladará a Estados Unidos y Canadá.

En Miami, el primer partido tendrá lugar el día 15, en el Hard Rock Stadium, y el evento se extenderá hasta el 18 de julio, cuando se realizará el enfrentamiento por el tercer puesto.

El primer partido del Mundial 2026 en Miami se jugará el 15 de junio Tony Gutierrez - AP

En este período, los aficionados con entrada pueden disfrutar de varios beneficios:

Shuttle gratis : el día del partido, las personas tienen acceso al Miami Game Day Express , un servicio gratuito de ida y vuelta al estadio desde cuatro puntos de transporte de la ciudad. El traslado es directo, sin transbordos, y opera antes y después de cada encuentro.

: el día del partido, las personas tienen acceso al , un desde cuatro puntos de transporte de la ciudad. El traslado es directo, sin transbordos, y opera antes y después de cada encuentro. Fan Fest : será el principal punto de encuentro de aficionados durante 23 días y en la ciudad se realizará en Bayfront Park , frente a la Bahía de Biscayne. Los hinchas con entrada pueden ingresar de forma gratuita .

: será el principal punto de encuentro de aficionados durante 23 días y en la ciudad se realizará en , frente a la Bahía de Biscayne. Los hinchas con entrada pueden . FIFA Fan ID gratuito : la identificación exclusiva de aficionado estará disponible en los estadios para los poseedores de entradas en todas las sedes de la Copa Mundial. Esto permite obtener productos oficiales exclusivos y personalizados, un recuerdo de la experiencia de cada usuario en el torneo y otros beneficios.

: la identificación exclusiva de aficionado para los poseedores de entradas en todas las sedes de la Copa Mundial. Esto permite obtener productos oficiales exclusivos y personalizados, un recuerdo de la experiencia de cada usuario en el torneo y otros beneficios. Experiencias y activaciones exclusivas previas al partido : en el estadio, según indicó la FIFA, este año habrá entretenimiento en vivo, sorteos y experiencias para aficionados.

: en el estadio, según indicó la FIFA, este año habrá y experiencias para aficionados. Programación cultural y gastronómica de nivel internacional: el Fan Fest este año contará con escenarios de entretenimiento, actuaciones culturales, DJs, música en vivo y una oferta de comidas inspirada en las comunidades y culturas que representan a los países participantes.

Cómo funciona el shuttle gratis en Miami durante el Mundial 2026

El Miami Game Day Express ofrece un servicio de transporte gratuito de ida y vuelta entre cuatro centros de transporte confirmados y el estadio. De acuerdo con el sitio web oficial, el shuttle está disponible exclusivamente para los poseedores de entradas verificadas por orden de llegada.

Las ubicaciones desde las que salen los servicios son:

Dr. Martin Luther King, Jr. Plaza Metrorail Station Metrorail

Golden Glades Multimodal Transit Station / Tri-Rail

Aventura Brightline Station

Seminole Hard Rock Hotel & Casino

El shuttle de Miami sale desde cuatro paradas establecidas hacia el estadio designado Captura de video Miami-Dade

Además de los centros de transporte confirmados, las autoridades recomiendan considerar los siguientes factores para utilizar el shuttle:

El personal del estadio comenzará a escanear las entradas y permitirá que los titulares comiencen a abordar los autobuses en cada uno de los centros oficiales cuatro horas antes de cada partido.

El primer autobús de enlace de Miami Game Day Express con pasajeros sale de cada uno de los cuatro centros de transporte tres horas y media antes del inicio del enfrentamiento.

Las entradas serán escaneadas y validadas de nuevo en el perímetro de seguridad del estadio antes de que se permita la entrada a los aficionados.

El servicio de regreso comienza inmediatamente después del pitido final.

El anuncio sobre el Fan Festival para el Mundial 2026 en EE.UU.

Qué partidos del Mundial 2026 se disputarán en Miami

La página web de la FIFA indica que en el Hard Rock Stadium, con capacidad para 65.000 espectadores, se llevarán a cabo siete partidos de la Copa del Mundo:

Fase de grupos

Lunes, 15 de junio: Arabia Saudí vs. Uruguay – Grupo H

Arabia Saudí vs. Uruguay – Grupo H Domingo, 21 de junio : Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H

: Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H Miércoles, 24 de junio : Escocia vs. Brasil – Grupo C

: Escocia vs. Brasil – Grupo C Sábado, 27 de junio: Colombia vs. Portugal – Grupo K

Dieciseisavos de final

Viernes, 3 de julio: 1º Grupo J v 2º Grupo H

Cuartos de final

Sábado, 11 de julio: Ganador Partido 91 vs. Ganador Partido 92

Partido por el tercer puesto