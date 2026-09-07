El avión de Amazon que se accidentó en Miami tenía 32 años y lo reconvirtieron en carguero en 2015

Un avión de carga de Amazon, operado por la aerolínea 21 Air, se despistó en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, el domingo, en un accidente aéreo en el que murieron cinco personas. Los informes posteriores revelaron que el Boeing 767 originalmente construido hace 32 años para transportar pasajeros había sido reconvertido en carguero en 2015, y desde entonces operaba para el servicio Prime de la compañía de Jeff Bezos.

El accidente del avión de Amazon en Miami dejó cinco fallecidos

Luego de aterrizar el domingo 6 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) cerca de las 14 hs, el avión de Amazon se salió de la pista a través de una carretera utilizada por trabajadores de almacenes y otros comercios que funcionan en el recinto.

El informe preliminar indica que el avión de Amazon aterrizó a las 14 hs y se salió de la pista CHANDAN KHANNA/AFP

Según los registros de vuelo, la aeronave administrada por 21 Air, con sede en Carolina del Norte, se construyó originalmente para el transporte de pasajeros y operó para diversas aerolíneas durante más de dos décadas. En 2015, se llevó a cabo una conversión para transformarlo en carguero y comenzar a operar para el servicio Prime Air de Amazon, informó Chicago Sun-Times.

En el vuelo procedente de San Juan, Puerto Rico, la tripulación requerida constaba únicamente del piloto y el copiloto. Sin embargo, cinco personas murieron y otras cinco terminaron heridas, de las cuales tres permanecen en estado crítico, como consecuencia del impacto de la aeronave contra varios vehículos.

El rescate del piloto y copiloto del avión de Amazon en Miami

El impacto desencadenó un incendio en el compartimento del motor que generó una columna de humo negro. En la operación de rescate, cerca de 200 bomberos acudieron a la escena para combatir el fuego con espuma especializada y controlar una fuga de combustible que persistía horas después.

Asimismo, al menos dos personas quedaron atrapadas en vehículos que fueron impactados por el avión y el piloto y el copiloto permanecieron encerrados dentro de la aeronave tras el accidente, detalló el jefe de bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah, citado por Reuters.

Un avión de carga de Amazon se despistó en el aeropuerto internacional de Miami: heridos y vuelos suspendidos

Como consecuencia de la colisión, en la que la aeronave terminó apoyada sobre el fuselaje, cerca de dos camiones de carga, el aeropuerto suspendió todos los vuelos. Sin embargo, las autoridades decidieron reanudarlos el domingo por la noche.

La investigación en curso sobre el avión de Amazon que se accidentó en Miami

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) ya envió un equipo de investigadores bajo el liderazgo de su presidenta, Jennifer Homendy. Aunque la causa exacta sigue bajo revisión, al momento del aterrizaje se registraban tormentas y ráfagas de viento de hasta 30 millas por hora (48 kilómetros por hora) en la zona.

La NTSB investiga el accidente provocado por el avión de Amazon en el Aeropuerto de Miami, en Florida CHANDAN KHANNA/AFP

En diálogo con Chicago Sun-Times, varios expertos en seguridad aérea sugirieron que el avión pudo haber experimentado problemas durante la aproximación. Mary Schiavo, piloto y exinspectora general del Departamento de Transporte (USDT, por sus siglas en inglés), señaló que los videos del aterrizaje muestran al avión “flotando” sobre la pista por un tiempo inusualmente largo en lugar de forzar el tren de aterrizaje principal contra el suelo, según Reuters.

El siniestro también puso bajo escrutinio la infraestructura del MIA. En su análisis, Schiavo advirtió que esta terminal aeroportuaria no cuenta con sistemas de parada de emergencia al final de la pista. Esta tecnología fue instalada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en más de 120 pistas de distintos aeropuertos del país norteamericano, y se le atribuye haber salvado al menos 497 vidas.