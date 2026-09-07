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Oficial: American Airlines anuncia que elimina el pago de tasas a pasajeros que vuelan desde el Aeropuerto de Miami

La aerolínea informó la noticia tras los retrasos y cancelaciones por el accidente de un avión de carga de Amazon

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No se permite cambiar la ciudad de origen o destino original, a menos que se modifique por alguno de los siguientes aeropuertos alternativos de Florida como Fort Lauderdale (FLL), Fort Myers (RSW), Key West (EYW),
No se permite cambiar la ciudad de origen o destino original, a menos que se modifique por alguno de los siguientes aeropuertos alternativos de Florida como Fort Lauderdale (FLL), Fort Myers (RSW), Key West (EYW), Cliff Owen - FR170079 AP

American Airlines emitió una alerta de viaje que exonera del pago de tarifas por cambio de vuelo a los pasajeros que viajen en un vuelo hacia, desde o a través del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). Esto ocurre en el marco de los retrasos y cancelaciones de vuelos tras el accidente de un avión de carga de Amazon.

Qué se sabe del anuncio de American Airlines que beneficia a pasajeros que viajan desde Miami

La aerolínea confirmó la alerta horas después del accidente en el MIA. En un breve punteo, American explica las condiciones para no pagar tarifas extras por cambio de vuelo:

  • Ruta elegible: viajar en un vuelo hacia, desde o a través de Miami (MIA).
  • Aerolínea y tarifa: el vuelo debe ser operado por American Airlines y aplica para cualquier clase de tarifa, incluyendo la económica básica (Basic Economy).
  • Fechas de compra: el boleto original debe haberse comprado a más tardar el 6 de septiembre de este año.
  • Fechas de viaje originales: estar programado para viajar entre el 6 y el 8 de septiembre de este año.
  • Nueva fecha de viaje: el viaje reprogramado se debe poder realizar entre el 6 y el 12 de septiembre de 2026.

“Estamos trabajando sin descanso para brindarle la mejor atención durante su travesía. Si su vuelo se ve afectado, nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico y mediante notificaciones en la aplicación”, destaca la aerolínea.

Noticia en desarrollo.

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