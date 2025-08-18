El dardo de Ron DeSantis contra Gavin Newsom y las políticas santuario en California: “Son letales”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuestionó las políticas santuario de California y lanzó un mensaje directo contra su homólogo Gavin Newsom, tras un caso que involucra a un inmigrante sin papeles con licencia californiana acusado de homicidio vehicular en el Estado del Sol.

El mensaje de DeSantis y la crítica a California

La polémica se desató después de que el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLSHMV, por sus siglas en inglés) informara sobre el arresto de Harjinder Singh, un inmigrante indio que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2018 y obtuvo una licencia de conducir comercial en California.

El gobernador de Florida calificó como “letales” las medidas que permiten otorgar licencias de conducir a personas sin estatus legal X (@GovRonDeSantis)

En su cuenta de X (antes Twitter), el gobernador de Florida replicó el comunicado oficial y arremetió contra las políticas santuario, a las cuales calificó como “letales”. “Extranjero indocumentado con licencia CDL emitida por California. Ni siquiera habla inglés. Hay que responsabilizar al extranjero ilegal, pero también a los demás actores implicados”.

El comentario de DeSantis remarca la postura republicana, usualmente opuesta a la de los grandes distritos demócratas, contra los estados que permiten beneficios a inmigrantes sin estatus legal. En este caso, apuntada de manera directa a la administración de Newsom, uno de los líderes azules con más protagonismo nacional.

Homicidio vehicular: el caso Harjinder Singh en Florida

El 12 de agosto, los Patrulleros Estatales de Florida acudieron a un siniestro vial en la autopista de peaje del condado de St. Lucie. El accidente involucró a una minivan y un camión semirremolque.

De acuerdo con la investigación del FLSHMV, el conductor del camión, llamado Harjinder Singh, intentó realizar un giro en “U” en un lugar no autorizado, lo que provocó la colisión fatal en la que murieron los tres ocupantes de la minivan.

Un inmigrante indio causó un siniestro vial en Florida que provocó tres muertes

Los oficiales obtuvieron una orden de arresto por tres cargos de homicidio vehicular contra Singh. Además, con asistencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), determinaron que el conductor del camión:

Había cruzado ilegalmente la frontera con México en 2018

con México en 2018 Recibió una licencia de conducir comercial en California

Con base en el programa 287 (g) del ICE, que otorga a las autoridades estatales competencias federales en materia migratoria, se emitió una orden de detención.

Las declaraciones oficiales sobre el siniestro vial en Florida

El director ejecutivo del FLSHMV, Dave Kerner, expresó: “Las acciones tomadas por el acusado mientras operaba un camión semirremolque comercial son tanto impactantes como criminales. Tres personas perdieron la vida como resultado de su imprudencia, y un sinnúmero de amigos y familiares experimentarán para siempre el dolor de su pérdida”.

“Harjinder Singh está bajo custodia por cargos estatales de homicidio vehicular y violaciones migratorias. Ya no podrá poner en riesgo la vida de floridanos y visitantes. Al concluir sus cargos estatales, será deportado”, agregó el funcionario en un comunicado oficial.

El siniestro en la autopista de St. Lucie dejó tres víctimas fatales y reavivó la tensión política entre republicanos y demócratas X (@MarioNawfal)

Las nuevas leyes de inmigración impulsadas por Ron DeSantis

De forma coherente con la declaración del gobernador, Florida atraviesa un año marcado por profundos cambios en sus leyes migratorias, con un paquete de nuevas normas impulsado por DeSantis y alineado con las políticas del presidente Donald Trump que apunta a reforzar el control sobre las entradas irregulares al país norteamericano.

Entre ellas se encuentra la Senate Bill 2-C (SB 2-C). Esta legislación impulsada por el mandatario estatal republicano amplía la coordinación entre autoridades estatales y locales con el ICE y suma restricciones para extranjeros indocumentados.

A diferencia de lo que ocurre en California, una de estas limitaciones es la prohibición de licencias e identificaciones para indocumentados. Además, los permisos de manejo emitidos por otros estados exclusivamente para ellos pierden validez en Florida.