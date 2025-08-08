Es oficial: el listado actualizado de ciudades santuario que protegen migrantes en EE.UU., según el Departamento de Justicia
El gobierno federal especificó cuáles son las jurisdicciones que, según sus criterios, obstaculizan la cooperación con el ICE, luego de una lista errónea difundida en mayo
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó este martes el listado oficial en el que identificó a unas tres docenas de estados, ciudades y condados como “jurisdicciones santuario”. Esta denominación se les adjudica a los distritos que protegen a los migrantes en situación irregular y evitan colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El nuevo anuncio del DOJ se difundió dos meses después de que el gobierno federal eliminara silenciosamente una lista mucho más extensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que incluía a muchas localidades que sí apoyan las políticas migratorias estrictas de la administración Donald Trump.
El listado anterior, plagado de errores tipográficos, fue recibido con resistencia desde todo el espectro político, con funcionarios que se aseguraban no entender por qué sus jurisdicciones habían sido incluidas en esa nómina, de acuerdo a Associtad Press. A pesar de la controversia, la administración federal nunca explicó completamente los errores de ese primer anuncio.
Aunque no hay una definición clara de las jurisdicciones santuario, el término generalmente se aplica a gobiernos estatales y locales que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. En ese sentido, la nueva lista está compuesta abrumadoramente por territorios demócratas, encabezada por estados como Nueva York y California.
La nueva lista oficial de las jurisdicciones santuario del Departamento de Justicia
En esta ocasión, el DOJ separó el listado en estados, ciudades y condados que califica como jurisdicciones santuario. En tanto, aclaró que “esta lista no es exhaustiva" y que “se actualizará a medida que las autoridades federales reúnan más información”.
Estados santuario
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Distrito de Columbia
- Illinois
- Minnesota
- Nevada
- Nueva York
- Oregon
- Rhode Island
- Vermont
- Washington
Condados santuario
- Condado de Baltimore, Maryland
- Condado de Cook, Illinois
- Condado de San Diego, California
- Condado de San Francisco, California
Ciudades santuario
- Albuquerque, Nuevo México
- Berkeley, California
- Boston, Massachusetts
- Chicago, Illinois
- Denver, Colorado
- East Lansing, Michigan
- Hoboken, Nueva Jersey
- Jersey City, Nueva Jersey
- Los Ángeles, California
- Nueva Orleans, Luisiana
- Ciudad de Nueva York, Nueva York
- Newark, Nueva Jersey
- Paterson, Nueva Jersey
- Filadelfia, Pensilvania
- Portland, Oregón
- Rochester, Nueva York
- Seattle, Washington
- Ciudad de San Francisco, California
La ofensiva de Trump contra las ciudades santuario
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las ciudades santuario fueron las principales apuntadas por el plan de detenciones y deportaciones masivas del republicano.
Sin embargo, según el zar fronterizo Tom Homan, el ensañamiento en estas jurisdicciones no tiene que ver con que "sea una ciudad o un estado demócrata, sino porque se sabe que ahí está el problema”.
De acuerdo a las declaraciones del asesor migratorio a principios de julio pasado, las autoridades federales consideran que estas jurisdicciones requieren especial atención del ICE porque “se lanzan amenazas a la seguridad pública a las calles todos los días“.
Las acciones legales de la administración Trump contra las ciudades santuario
En los últimos meses, el DOJ presentó varias demandas hacia jurisdicciones santuario con el objetivo de obligarlas a cumplir la ley federal. Por ejemplo, en mayo pasado, las autoridades federales litigaron contra cuatro ciudades de Nueva Jersey.
En esa misma línea, se destacan las demandas contra:
- Los Ángeles
- Nueva York
- Chicago
- Denver
- Rochester
Estas presiones han tenido efecto en algunos casos: Craig Greenberg, el alcalde de Louisville, Kentucky, accedió a revocar sus políticas santuario de esta índole luego de recibir una carta oficial que amenazaba con iniciar acciones legales.
Por su parte, la fiscal general Pamela Bondi advirtió en el anuncio que el DOJ “seguirá presentando demandas contra las jurisdicciones santuario y trabajará en estrecha colaboración con el DHS para erradicar estas políticas dañinas en todo EE.UU.”.
