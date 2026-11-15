El debate que toma fuerza en un condado latino de Florida: dejar al ICE fuera de cualquier acuerdo para detener inmigrantes

La concejal de Doral Maureen Porras pidió que la ciudad del condado de Miami-Dade revise el acuerdo 287(g) que firmó su Policía con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero su propuesta no figura en la agenda del Concejo del 18 de noviembre.

Qué dice el acuerdo de Doral con ICE y qué ha hecho la Policía local

El Concejo aprobó el convenio por unanimidad en abril de 2025, con el voto de Porras.

El programa 287(g) permite que ICE delegue ciertas funciones de control migratorio en agentes locales.

La concejal busca una discusión pública y la ciudad espera una opinión del fiscal general de Florida sobre si puede salir de un acuerdo ya vigente.

Qué dice el acuerdo de Doral con ICE y qué ha hecho la Policía local Fotomontaje realizado con IA

La resolución de abril de 2025 autorizó al administrador municipal a firmar el convenio. En esa votación, el abogado de la ciudad dijo que el Concejo no tenía alternativa, de acuerdo con CNN.

El memorando de Porras indica que la Policía de Doral no ha recibido entrenamiento ni ha participado en operaciones con ICE bajo el convenio. El jefe policial, Matthew Castillo, dijo a WSVN que no hay agentes capacitados.

Porras reconoció que eliminar el acuerdo no impediría los operativos de ICE en la ciudad.

Por qué el tema vuelve a Doral y qué límites legales señala el abogado municipal

Doral tiene una gran población de origen venezolano, cercana al 40% según Axios. En los últimos cuatro meses se vieron agentes de ICE en distintas zonas, y comerciantes describen empleados que no van a trabajar y clientes que evitan los negocios.

Un grupo entregó una petición con firmas de 170 familias para terminar el acuerdo.

Qué dice el acuerdo de Doral con ICE y qué ha hecho la Policía local Fotomontaje realizado con IA

Donald Trump ganó en Doral por 23 puntos en 2024, y el republicano Byron Donalds perdió allí por cuatro este mes, el mayor viraje contra los republicanos en Miami-Dade. Porras, que se reeligió por 12 votos tras un recuento, según Telemundo 51, no recibió el respaldo de Fraga.

Cobiella no recomendó incluir la propuesta en la agenda. Advirtió que incluso discutir la rescisión podría exponer a la ciudad y a los concejales a medidas bajo la ley estatal, y citó acciones del fiscal general contra Key West, Fort Myers, Orlando, el condado de Orange y Tampa.

El Herald reportó además que un juez desestimó por prematura una demanda contra South Miami, de modo que no quedó resuelto si un municipio puede retirarse sin violar la ley estatal.

Cobiella sostiene que Porras incumplió un plazo del 4 de noviembre del código municipal para temas con efecto fiscal.

Porras responde que la carta orgánica permite presentar temas hasta siete días antes y evalúa una acción legal.

Qué sigue para el acuerdo de Doral con ICE tras el pedido de la concejal

Porras intentará presentar una moción para tratar el asunto en noviembre y, si no lo logra, buscará llevarlo al Concejo en diciembre.

La Ley de Transparencia de Florida impide que los concejales lo debatan entre sí fuera de una reunión pública, por lo que necesitan un punto en la agenda.

En Florida, durante la semana del regreso a clases, muchas familias prefieren evitar enviar a sus hijos a la escuela por temor a controles del ICE Imagen ilustrativa generada con IA

El memorando de Porras sostiene que la ley estatal no obliga a los municipios a firmar estos acuerdos, aunque admite que el estado trata distinto la terminación de uno vigente.

La alcaldesa Fraga dijo que hay espacio para discutir, pero con base en asesoría legal y en las consecuencias de cada decisión. La opinión del fiscal general que pidió su despacho sigue pendiente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.