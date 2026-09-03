El desafío de un debate en español entre María Elvira Salazar y Elliot Rodríguez que todavía no prospera

María Elvira Salazar, candidata republicana por el distrito congresional 27 de Florida, rechazó participar en tres debates televisados (dos en inglés y uno en español) de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. Su contrincante demócrata, Eliott Rodríguez, quien la retó de forma pública a debatir, cuestionó su ausencia.

Qué se sabe de la ausencia de María Elvira Salazar en los debates

Según Florida Politics, Rodríguez le pidió a la republicana asistir a tres debates organizados por CBS Miami, WPLG Local 10 y Telemundo 51 en octubre.

María Elvira Salazar habría sido retada por Elliott Rodríguez a participar de tres debates coordinados por CBS Miami, WPLG Local 10 y Telemundo 51 en octubre Instagram/@maelvirasalazar

El demócrata fijó como fecha límite de respuesta el pasado 1° de septiembre. Pasado ese plazo, Rodríguez la cuestionó en redes sociales.

(1) Eliott Rodríguez En X Dos Debates En Inglés. Uno En Español. Tres Oportunidades Para Que María Elvira Salazar Defienda Su Historial, Y Las Ha Rechazado Todas. Los Votantes Merecen Respuestas. Eliott Rodrí

“Dos debates en inglés. Uno en español. Tres oportunidades para que María Elvira Salazar defienda su trayectoria, y las ha rechazado todas. Los votantes merecen respuestas. ¿Por qué no lo está María Elvira Salazar?“, dijo en su cuenta de X.

En respuesta a su ausencia, la consultora republicana Ana Carbonell le comunicó a Political Cortadito que Salazar no veía ninguna razón para compartir escenario con Rodríguez.

“Ella va a llevar su mensaje a los votantes”, dijo Carbonell en una breve conversación telefónica con el medio. “Tiene una sólida trayectoria que puede llevar directamente a los votantes”.

El historia de María Elvira Salazar en los debate electorales

Salazar ha cambiado su postura sobre los debates a lo largo de sus campañas electorales. En 2020, participó de forma activa en estos eventos dado que, en ese momento, trataba de derrocar a la entonces congresista demócrata, Donna Shalala.

Maria Salazar participó en todos los debates durante las elecciones generales de 2020 Facebook Rep. María Elvira Salazar

En 2022, frente a Annette Taddeo, y en el ciclo pasado ante Lucía Báez-Geller), la congresista no participó en los debates bajo el argumento de que sus votantes “sabían lo que defendía”.

De cara a las elecciones primarias 2026, rechazó las solicitudes de debate de la exfiscal Robin Peguero y, el pasado 1° de septiembre, desistió de participar en una entrevista coordinada por la Junta Editorial del Miami Herald al destacar que “tendría sentido si todos los candidatos eran medidos con la misma vara”.

María Elvira Salazar desistió de participar en una entrevista coordinada por The Miami Herald tras afirmar que "todos los candidatos se deben evaluar con la misma vara" X/@MaElviraSalazar

“Los lectores del Herald merecen una respuesta clara”, advirtió en su cuenta de X.

La carrera de María Elvira Salazar de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre

La republicana con ascendencia cubana se impuso en las primarias del 18 de agosto con 29.225 votos (81,3%) sobre los 6701 (18,7%) conseguidos por su rival, V. Michael Arias, según consignó The New York Times.

Luego de conocer el resultado, celebró su triunfo con un mensaje en su cuenta de X. “¡Es un honor ser una vez más su candidata republicana al Congreso por el Distrito 27 de Florida! Gracias a los republicanos de nuestro distrito por elegir resultados por encima de la retórica, una voz independiente por encima de los jefes de partido y la libertad por encima del socialismo".