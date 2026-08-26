María Elvira Salazar, republicana en Florida: “Señor presidente, usted es un tipo inteligente, pero está jugando con fuego”

María Elvira Salazar analizó las consecuencias de las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump y lanzó una advertencia para el presidente de Estados Unidos. Además, la congresista republicana sostuvo que la actual administración debe modificar el enfoque de las deportaciones y concentrar los operativos en los inmigrantes con antecedentes penales.

María Elvira Salazar cuestiona las deportaciones de Trump y advierte por el voto latino

“Señor presidente, usted es un tipo inteligente, pero está jugando con fuego”, dijo Salazar en el podcast de The New Yorker Radio Hour. La congresista expresó su desacuerdo con las políticas de deportación masiva de la administración Trump.

Salazar expresó su desacuerdo con las políticas de deportación masiva de la administración Trump Facebook Rep. María Elvira Salazar

“Los republicanos que votaron por Trump, los independientes que votaron por Salazar y por Trump están diciendo: ‘Nosotros no votamos por esto. No queremos que se lleven a aquellos que no tienen antecedentes penales y están contribuyendo en la construcción, la hospitalidad, la agricultura, la manufactura o la salud’”, dijo la congresista.

Salazar aseguró que las medidas aplicadas durante 2025 alcanzaron a personas que llevan 20 años en EE.UU., tienen hijos estadounidenses y trabajan en actividades esenciales. Según su planteo, esa situación generó efectos tanto sociales como económicos.

“Es verdad que esas personas violaron la ley, por supuesto que lo hicieron, pero alguien dejó que se quedaran por 20 años”, señaló. “Estoy empezando a decirle: ‘Señor presidente, tiene que cambiar la forma en que actúa en lo que respecta a la inmigración. De lo contrario, no vamos a tener un Partido Republicano. Punto’”, agregó.

La legisladora, que representa al Distrito 27 de Florida, también vinculó la política migratoria con el comportamiento electoral de los hispanos. Recordó el respaldo que Trump obtuvo entre los votantes latinos en 2024 y sostuvo que las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ahora debilitan esa relación.

“Creo que esa parte de la aplicación de la ley fue equivocada y ha provocado que los hispanos huyan y dejen de considerar al Partido Republicano como su hogar”, aseguró la congresista. “Debido a las políticas de control, eso se ha desmoronado”, ratificó.

Salazar busca su reelección en las elecciones de noviembre Instagram de maelvirasalazar

Qué propone la Dignity Act de María Elvira Salazar frente a las deportaciones de Trump

Aunque mantiene una relación política cercana con Trump, Salazar impulsó una vía legislativa diferente a las deportaciones masivas. Su propuesta, conocida como Ley Dignity, plantea reforzar el control fronterizo y establecer una vía para obtener estatus legal y protección frente a la deportación para determinados inmigrantes indocumentados que lleven largo tiempo en EE.UU.

La congresista también respaldó una iniciativa para impulsar en la Cámara de Representantes el American Dream and Promise Act, un proyecto destinado a proteger a los llamados Dreamers y a determinados beneficiarios del TPS. Salazar fue una de las dos republicanas que firmaron la petición de descarga relacionada con ese proyecto.

La Dignity Act también fue presentada por Salazar ante el papa León XIV durante una reunión en el Vaticano. La legisladora sostuvo que el objetivo es combinar la aplicación de las leyes migratorias con el reconocimiento de la situación de las personas que llevan años de aportes en el país norteamericano.

“Una nación puede defender sus fronteras sin cerrar su corazón”, aseguró en un comunicado. “Podemos defender el estado de derecho, exigir responsabilidad y proteger a nuestro país, reconociendo al mismo tiempo la dignidad inherente de cada persona y la realidad de las familias que han vivido, trabajado, practicado su fe y construido sus vidas aquí durante años”, agregó.

La congresista María Elvira Salazar tuvo un encuentro en el Vaticano con el Papa León XIV para abordar la situación de la inmigración en Estados Unidos

María Elvira Salazar enfrentará a Eliott Rodriguez en Florida en las elecciones de noviembre

El planteo migratorio se produce mientras Salazar se prepara para competir nuevamente por su banca en la Cámara de Representantes. En las primarias republicanas del 18 de agosto obtuvo el 81,3% de los votos, frente al 18,7% conseguido por V. Michael Arias.

Con ese resultado, quedó como candidata republicana para las elecciones generales del 3 de noviembre. Allí enfrentará al demócrata Eliott Rodríguez, quien obtuvo el 53,5% en la primaria de su partido. El Distrito 27 de Florida, donde Salazar busca renovar su mandato, tiene una población hispana del 73%.