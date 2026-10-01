Es oficial: nuevas licencias de conducir en Florida y cambios en placas especiales que ya entran en vigor en octubre 2026

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) comenzó la emisión de una nueva licencia de conducir y tarjeta de identificación con elementos históricos del estado. Además, entra en vigor una ley que autoriza nuevas placas especiales en el estado.

Cómo son las nuevas licencias de conducir en Florida

La credencial actualizada , que se comenzó a emitir este 30 de septiembre, incluye características visuales representativas de la historia y la geografía de la región.

, que se comenzó a emitir este 30 de septiembre, incluye características visuales representativas de la historia y la geografía de la región. El nuevo formato sustituye el diseño anterior e incorpora nuevas medidas de seguridad contra el fraude, como datos redundantes y tinta ultravioleta.

Así se ve el nuevo diseño de la licencia de conducir en Florida FLHSMV

Según un comunicado oficial, el anverso de la tarjeta exhibe el Castillo de San Marcos de San Agustín como imagen principal de fondo. Asimismo, la letra “O” de la palabra “Florida” adopta la forma de una naranja y la esquina inferior izquierda muestra la figura de un manatí.

La estrella del sistema REAL ID en la esquina superior derecha integra la silueta de un caimán.

De igual forma, la parte frontal también incorpora la leyenda ‘Temporary Non-Domiciled’ en determinadas licencias de conducir comerciales y permisos de aprendizaje.

En el reverso, la credencial rinde homenaje a la Costa Espacial con una ilustración del transbordador Discovery. Además, la tarjeta incluye la inscripción del lema histórico: “Déjennos en paz”, presente en la primera bandera no oficial entregada al primer gobernador del estado.

A su vez, para diferenciar cada documento, el diseño incorpora cuatro colores de encabezado que identifican la categoría de la credencial:

Encabezado verde : licencia de conducir no comercial estándar.

: licencia de conducir no comercial estándar. Encabezado azul : licencia de conducir comercial para transporte pesado.

: licencia de conducir comercial para transporte pesado. Encabezado rojo : tarjeta de identificación.

: tarjeta de identificación. Encabezado naranja: permiso de aprendizaje para conductores principiantes.

Los cuatro encabezados de las nuevas licencias e identificaciones en Florida FLHSMV

Las nuevas placas especiales que autoriza una ley en Florida

Además del nuevo diseño en licencias de conducir, también se aproxima una novedad sobre las plazas especiales. El 1° de octubre entra en vigor la ley CS/SB 246, que autoriza al Flhsmv a crear nuevas placas de matrícula especializadas para diversas instituciones y organizaciones.

Además, la legislación establece nuevos requisitos de presentación financiera para las entidades solicitantes y ajusta las reglas de recopilación y distribución de los fondos generados.

En cuanto a los cambios regulatorios, las organizaciones vinculadas a las placas aprobadas deben presentar una proyección financiera de cinco años al departamento dentro de los 60 días posteriores a su creación. Si el organismo no entrega dicho informe en el plazo establecido, la matrícula pierde su autorización.

Desde el 1° de octubre, una ley autoriza nuevas placas especiales para instituciones en Florida Imagen ilustrativa generada con IA

Respecto a las placas existentes, la ley elimina las restricciones sobre quiénes pueden recibir la matrícula de la Fraternal Order of Police para ampliar su elegibilidad de compra.

Asimismo, la norma redirige los ingresos de esa placa hacia la fundación sin fines de lucro Florida State Lodge Fraternal Order of Police Memorial Foundation, Inc.

Las nuevas placas de matrícula autorizadas por la legislación son:

Ultimate Fighting Championship (UFC)

Miami Northwestern Alumni Association

Christopher Columbus High School

United States Naval Academy

United States Military Academy

Miami Dade College

Florida Film Legacy

St. Petersburg College

Endless Summer (diseño para motocicletas)

Las designaciones y los símbolos incorporados en la nueva licencia de conducir

Las nuevas licencias de conducir y tarjetas de identificación contienen una serie de designaciones especiales que indican condiciones médicas, licencias deportivas o estatus específicos de sus portadores. Ellas son:

Sordo o discapacitado auditivo : muestra un símbolo de oído cancelado para indicar problemas de audición en el titular.

: muestra un símbolo de oído cancelado para indicar problemas de audición en el titular. Discapacidad del desarrollo : incorpora una letra D mayúscula para identificar la condición médica del ciudadano.

: incorpora una letra D mayúscula para identificar la condición médica del ciudadano. Navegante vitalicio de la FWC : exhibe un ancla como aval de seguridad náutica otorgado por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre.

: exhibe un ancla como aval de seguridad náutica otorgado por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre. Licencias vitalicias de la FWC : incluyen símbolos específicos para la caza de por vida, la pesca en agua dulce y la pesca en agua salada.

: incluyen símbolos específicos para la caza de por vida, la pesca en agua dulce y la pesca en agua salada. Deportista de por vida de la FWC : muestra el emblema de cañas y armas cruzadas para los titulares de credenciales deportivas permanentes.

: muestra el emblema de cañas y armas cruzadas para los titulares de credenciales deportivas permanentes. Insulinodependiente : añade la inscripción “INSULIN DEP” en la tarjeta del paciente.

: añade la inscripción “INSULIN DEP” en la tarjeta del paciente. Donante de órganos : incluye un corazón rojo con la palabra Donor para certificar la voluntad del titular.

: incluye un corazón rojo con la palabra Donor para certificar la voluntad del titular. Veterano : incorpora la palabra “Veteran” en tono azul para acreditar el servicio en las Fuerzas Armadas.

: incorpora la palabra “Veteran” en tono azul para acreditar el servicio en las Fuerzas Armadas. Sanciones y registros especiales: muestra identificadores específicos para depredadores sexuales, delincuentes sexuales y conductores con historial de faltas graves.

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Cómo obtener la nueva licencia de conducir en Florida

Los residentes de Florida no necesitan reemplazar su licencia de conducir o documento de identidad de manera inmediata.

Todas las credenciales actuales mantienen su validez legal hasta la fecha de vencimiento y saldrán de circulación de forma gradual.

legal hasta la fecha de vencimiento y saldrán de circulación de forma gradual. La obligación de renovación aplica únicamente para las personas con documentos vencidos o para quienes requieren actualizar datos personales como el nombre o el domicilio.

o para quienes requieren actualizar datos personales como el nombre o el domicilio. Los ciudadanos pueden realizar la solicitud presencial en todos los centros de servicio del Departamento desde este 30 de septiembre de 2026.

Para los trámites a distancia, la plataforma digital MyDMVPortal habilitará la opción de renovación en línea a principios del mes de noviembre.

El organismo estatal recomienda verificar la documentación requerida en el sitio web oficial antes de acudir a las oficinas presenciales.