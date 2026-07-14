Confirmado: la embajada de Colombia pide respuestas al DHS sobre la muerte de un colombiano en un operativo del ICE

La muerte de un ciudadano colombiano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) generó una reacción diplomática y abrió una investigación en Estados Unidos. El episodio ocurrió en la ciudad de Biddeford, en Maine, y derivó en un reclamo formal de la Embajada de Colombia ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Operativo del ICE y muerte en Maine: Joan Sebastian Guerrero no era el objetivo

Según información difundida por Maine Morning Star, Joan Sebastian Guerrero tenía 26 años y falleció tras recibir disparos durante un operativo dirigido contra otra persona que tenía una orden final de deportación.

De acuerdo con la versión preliminar divulgada por la Fiscalía General estatal, un agente federal abrió fuego cuando el ciudadano colombiano supuestamente intentó escapar con un vehículo que se desplazó en dirección al agente, según la versión oficial.

El organismo confirmó que el efectivo involucrado fue apartado temporalmente de sus tareas mientras se desarrollan las averiguaciones correspondientes, una medida habitual en incidentes con uso letal de la fuerza.

La oficina también informó en redes sociales que participan en las diligencias distintas agencias federales, además de los departamentos policiales de Biddeford y Saco.

El reclamo oficial de la embajada de Colombia al DHS por asesinato de migrante en tiroteo del ICE Instagram Embajada de Colombia

Organizaciones de Maine cuestionan la versión del ICE sobre la muerte de Joan Sebastian Guerrero

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC, por sus siglas en inglés) y Presente! Maine identificaron al fallecido como un ciudadano colombiano que contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos y poseía un número de Seguro Social.

Ambas agrupaciones pusieron en duda la versión oficial y reclamaron una revisión independiente de los hechos. Además, testigos citados por Univisión señalaron que el automóvil siguió desplazándose después de los disparos. También circularon imágenes que mostrarían impactos de bala en el parabrisas.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos busca obtener detalles sobre el procedimiento, las circunstancias que llevaron al uso de la fuerza y el avance de las pesquisas.

La embajada de Colombia en EE.UU. inició reclamos formales Wikimedia Commons

Angus King revela qué le informó el DHS sobre el migrante colombiano muerto en Biddeford

Uno de los pronunciamientos más relevantes fue el del senador independiente Angus King, quien reveló en el comunicado oficial que mantuvo una conversación con el secretario del DHS, Markwayne Mullin.

Según relató el legislador, el funcionario le indicó que el colombiano habría “utilizado el vehículo como un arma” antes de recibir los disparos. Aun así, King insistió en la necesidad de una revisión “completa, justa y transparente”.

FILE - A U.S. Immigration and Customs Enforcement agent is seen in Park Ridge, Ill., Sept. 19, 2025. (AP Photo/Erin Hooley, File) Erin Hooley - AP

El senador también manifestó preocupación porque los agentes federales involucrados no llevaban cámaras corporales. “No tenemos evidencia en video de lo ocurrido”, afirmó al referirse a la ausencia de registros audiovisuales del procedimiento.

Asimismo, pidió que las autoridades estatales y locales permanezcan involucradas en el proceso y no queden al margen de una investigación que será liderada por el FBI debido a que se trató de una operación federal.

El FBI y Maine investigan el episodio mientras crecen las protestas contra el ICE

Mientras avanzan las diligencias, cientos de personas se movilizaron en Biddeford para reclamar respuestas y exigir rendición de cuentas. La senadora republicana Susan Collins también solicitó una revisión completa e imparcial que permita determinar exactamente qué sucedió durante la intervención. “El FBI está investigando”, aseguró en su cuenta en X.

La senadora Collins dijo que la investigación sobre la muerte del migrante colombiano está en marcha X @SenatorCollins

Por ahora, las circunstancias que derivaron en la muerte de Joan Sebastian Guerrero siguen bajo análisis. Tanto el gobierno de Colombia como organizaciones defensoras de derechos civiles esperan que las conclusiones permitan esclarecer si el uso de la fuerza estuvo justificado y establecer eventuales responsabilidades.