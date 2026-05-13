Adiós Alligator Alcatraz: qué se sabe del cierre del polémico centro de detención de migrantes en Florida

Florida se prepara para cerrar “Alligator Alcatraz”, uno de los centros de detención migrante más controvertidos de los últimos años. El desmantelamiento del complejo instalado en los Everglades y convertido en símbolo de la política migratoria impulsada por el gobernador Ron DeSantis, comenzará en las próximas semanas, según indicaron funcionarios y personas vinculadas a la operación del lugar.

Florida inicia el cierre de Alligator Alcatraz y trasladará detenidos en junio

De acuerdo con información publicada por The New York Times, responsables del centro informaron el martes por la tarde a empresas proveedoras que la instalación será clausurada. Según las fuentes citadas por el periódico, los detenidos comenzarían a ser trasladados antes del inicio de junio, mientras que el desmantelamiento del predio se desarrollaría progresivamente durante las semanas posteriores.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, mostró la Alligator Alcatraz (X/@AGJamesUthmeier)

Aunque la medida todavía no fue anunciada oficialmente de manera pública, distintas fuentes cercanas a la operación aseguraron que la decisión ya está tomada. El complejo fue inaugurado el verano boreal pasado en los Everglades y desde entonces se convirtió en uno de los proyectos migratorios más visibles del estado de Florida.

El lugar estaba administrado por la División de Manejo de Emergencias de Florida y funcionaba de manera separada de muchos otros centros federales de detención migratoria. Según datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) citados por The New York Times, el establecimiento albergaba alrededor de 1400 detenidos hasta el mes pasado.

Denuncias por condiciones inhumanas marcaron la historia de Alligator Alcatraz en Florida

Desde su inauguración, “Alligator Alcatraz” quedó envuelto en fuertes controversias. Familiares de detenidos, abogados defensores y organizaciones de derechos migratorios denunciaron reiteradamente supuestas condiciones insalubres e inhumanas dentro del complejo, según The New York Times.

La prisión fue eje de controversias y denuncias de familiares y representantes legales GIORGIO VIERA - AFP

Las críticas apuntaban especialmente al aislamiento geográfico del centro, ubicado en una extensa zona pantanosa entre Miami y Naples, en pleno ecosistema de los Everglades. Activistas aseguraban que la lejanía dificultaba el acceso de familiares y representantes legales, además de complicar el monitoreo externo de las condiciones de alojamiento.

Las autoridades estatales rechazaron constantemente esas acusaciones. Funcionarios de Florida sostuvieron durante meses que las denuncias eran falsas y defendieron la operación como parte de una estrategia agresiva de control migratorio impulsada por la administración estatal.

Sin embargo, la presión pública creció con el paso del tiempo y el centro comenzó a transformarse en un problema político y financiero para el gobierno estatal, indicaron desde The New York Times.

El alto costo operativo volvió inviable el centro migratorio Alligator Alcatraz

Uno de los principales factores detrás del cierre sería el elevado costo operativo del complejo. The New York Times funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) consideraban que el centro resultaba demasiado caro e ineficiente para continuar en funcionamiento.

Las impactantes imágenes del interior del centro de detención apodado “Alligator Alcatraz”

La administración de Ron DeSantis destinaba más de US$1 millón diarios para sostener las operaciones del establecimiento. Esa cifra convirtió a “Alligator Alcatraz” en uno de los proyectos de detención migratoria más costosos del país norteamericano.

Además, Florida todavía no recibió el reembolso federal de US$608 millones que había solicitado para cubrir aproximadamente un año de funcionamiento del centro. La demora en esos pagos generó crecientes tensiones con proveedores privados contratados para mantener las operaciones diarias.

Según relató un proveedor citado por The New York Times, algunas facturas acumulaban más de 200 días sin ser abonadas. El empresario, que pidió mantener el anonimato por temor a represalias estatales, explicó que varias compañías comenzaron a experimentar fuertes dificultades financieras debido a los retrasos.

Ron DeSantis admitió negociaciones con el DHS por el futuro de Alligator Alcatraz

El gobernador Ron DeSantis reconoció recientemente que existían conversaciones entre Florida y la administración federal sobre el futuro del complejo. Sus declaraciones llegaron después de que The New York Times contara las negociaciones para avanzar con el cierre.

No obstante, durante una conferencia de prensa realizada el lunes en Fort Myers, DeSantis afirmó que funcionarios federales todavía no le habían comunicado formalmente que deseaban clausurar el centro. Aun así, dejó abierta la puerta al cierre al señalar que Florida no mantendría operativo el establecimiento si el gobierno nacional dejaba de enviar detenidos.