El mega fin de semana largo de cinco días en Florida que llega en julio: todas las fechas confirmadas

Florida confirmó un período de cinco días consecutivos sin actividad en las oficinas estatales durante julio, en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. La decisión fue comunicada por el gobernador Ron DeSantis y alcanzará a los trabajadores que forman parte del sistema municipal.

Fin de semana largo en Florida: qué días cerrarán las oficinas estatales en julio de 2026

El cronograma contempla cierres administrativos extraordinarios durante los primeros días de julio. Estas fechas se suman al feriado observado por el Día de la Independencia que será el 4 de julio, pero debido a que cae sábado comenzará el viernes 3 de julio.

El 4 de julio se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos. Unsplash

“El 250 aniversario de EE.UU. es un hito histórico y una oportunidad para reflexionar sobre el coraje, el sacrificio y los principios perdurables que establecieron al país como la nación más libre y próspera del mundo”, dijo el gobernador Ron DeSantis en un comunicado oficial.

Las jornadas confirmadas para este período especial son:

Jueves 2 de julio, cierre de oficinas estatales.

Viernes 3 de julio, observancia oficial del feriado por el Día de la Independencia.

Sábado 4 de julio, celebración nacional de la independencia estadounidense.

Domingo 5 de julio, descanso semanal.

Lunes 6 de julio, cierre adicional de oficinas estatales.

De esta manera, cerca de 100 mil empleados estatales dispondrán de un receso continuo de cinco jornadas. Según informó la administración estatal, la medida busca facilitar la participación de los trabajadores en las actividades programadas para conmemorar el aniversario número 250 de la creación del país norteamericano.

“Mientras Florida lidera la celebración del 250 aniversario de la nación, me complace brindar a los empleados estatales tiempo adicional para celebrar la fundación de nuestro país, participar en los eventos y pasar tiempo con familiares y amigos honrando las bendiciones de la libertad que generaciones de estadounidenses han luchado por preservar”, agregó DeSantis.

Florida prepara las celebraciones por los 250 años de la independencia de EE.UU.

America250FL: eventos y actividades por los 250 años de Estados Unidos

Florida desarrollará una agenda de iniciativas vinculadas a la historia nacional. El programa incluye exhibiciones, propuestas educativas, recorridos históricos y actividades comunitarias distribuidas en distintos puntos del estado.

Bajo el nombre de “América 250 Florida”, las celebraciones se extienden durante todo el año e incluyen desde museos móviles hasta competencias deportivas y exhibiciones históricas. Según el sitio web oficial, los principales eventos y actividades programados incluyen:

Florida Freedom Tour: consiste en dos camiones transformados en museos históricos móviles que recorrerán los 67 condados del estado. Este evento comenzó el 1° de mayo y se extenderá hasta el 1° de agosto.

que recorrerán los del estado. Este evento comenzó el 1° de mayo y se extenderá hasta el 1° de agosto. America 250 Florida duel at Daytona: una asociación con Nascar para patrocinar las carreras clasificatorias de 150 millas (241 kilómetros) que definen las posiciones para el Daytona 500 .

que definen las posiciones para el . America250FL Golf Trail: los campos participantes exhibirán banderas conmemorativas del aniversario en el hoyo 14 , lo que simbolizará el papel de Florida como la “14.ª Colonia” .

, lo que . America 250 Florida Roadtrip: promociona un itinerario de sitios históricos, parques estatales y puntos de interés que destacan la historia revolucionaria y territorial de Florida, con mapas disponibles en todo el estado.

Eventos en museos locales: se realizarán exhibiciones específicas como “Las mujeres de la revolución americana” en Clearwater, pinturas en el Museo Lightner de St. Augustine, entre otros.

Presentarán artefactos del Museo de Historia de Florida que destacan el papel del estado antes y después de 1776 Facebook America250FL

Florida en la Revolución Americana: batallas, veteranos y el origen de la 14.ª Colonia

La administración estatal sostuvo que la conmemoración representa una oportunidad para difundir acontecimientos relacionados con el proceso de independencia estadounidense y la participación de Florida en ese período histórico. Dentro de esa estrategia, el estado destaca hechos ocurridos en su territorio durante la época de la Revolución Americana, lo que incluye enfrentamientos militares y episodios navales.

Durante la Revolución Americana, el actual territorio de Florida estaba dividido en las colonias británicas de Florida Oriental y Florida Occidental, que permanecieron leales a la Corona. Esta última fue denominada en ocasiones la ‘decimocuarta colonia’ por su importancia estratégica.

De acuerdo con la Orden Ejecutiva 24-267, el estado resalta hechos históricos específicos ocurridos en su territorio, tales como:

Las batallas terrestres de Thomas Creek (1777) y Alligator Creek Bridge (1778) en el condado de Nassau.

(1777) y (1778) en el condado de Nassau. La última batalla naval de la Revolución Americana, librada frente a las costas de Cabo Cañaveral en 1783.

de la Revolución Americana, librada frente a las costas de Cabo Cañaveral en 1783. El hecho de que en suelo floridano se encuentran enterrados 13 veteranos de la guerra revolucionaria.

Además, la conmemoración en Florida tiene como uno de sus pilares fundamentales honrar a los veteranos de todas las generaciones que han servido y se han sacrificado para preservar la libertad. Asimismo, se pretende fomentar el compromiso cívico y el voluntariado entre los ciudadanos.