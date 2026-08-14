El pueblo de Florida donde cientos de mexicanos hicieron trámites sin viajar a Orlando por temor a detenciones del ICE

El temor a ser detenidas durante el viaje llevó a numerosas familias mexicanas a acudir el martes 28 de julio al Consulado sobre Ruedas en Wimauma, en el condado de Hillsborough. La jornada les permitió completar gestiones que habían postergado durante meses para evitar el trayecto hasta Orlando.

¿Qué trámites realizó el Consulado sobre Ruedas en Wimauma?

Según informó N+ Univision, el Consulado de México en Orlando organizó la actividad y atendió a por lo menos un centenar de personas. Los asistentes pudieron resolver dudas y presentar solicitudes sin recorrer la distancia que separa a Wimauma de la sede consular.

@univisiontampabay 📄El Consulado sobre Ruedas llegó a Wimauma y permitió que muchas familias mexicanas realizaran trámites sin recorrer largas distancias. http://uni.vi/fUju106ByRh ♬ original sound - Univision Tampa Bay - Univision Tampa Bay

Los módulos ofrecieron expedición de pasaportes, registros de doble nacionalidad, matrículas consulares, credenciales de elector y otros servicios. Las familias acudieron a la jornada con distintas necesidades documentales y personales.

El Consulado sobre Ruedas recibió únicamente a personas con cita previa y permaneció en la localidad hasta el 31 de julio. La actividad formó parte de las jornadas itinerantes que el gobierno de México organiza en distintas regiones de Florida.

El temor a una detención condicionó los traslados

Parte de la comunidad había evitado viajar a Orlando ante el riesgo de una detención durante el recorrido. La preocupación afectaba especialmente a quienes no poseen una licencia de conducir de Florida y temían enfrentar un control de tránsito.

Chiquinquirá, esposa de un ciudadano mexicano, explicó que su marido todavía no puede manejar porque se encuentra en proceso de obtener el permiso. La mujer describió el traslado como “riesgoso” y reconoció que la situación genera temor.

La cercanía del módulo consular les ofreció una alternativa para realizar las gestiones pendientes. Chiquinquirá destacó que la llegada del personal a Wimauma fue “mucho mejor” porque el lugar se encuentra más próximo a su comunidad.

Entre las asistentes estuvo Ana, una mexicana que acudió con su bebé de tres meses para iniciar el registro de doble nacionalidad. Su esposo fue deportado el 7 de octubre de 2025 y enviado a México. La mujer explicó que planea regresar a ese país junto con su familia. Sobre esto, aseguró que el retorno ya es “una decisión tomada”.

El temor a sufrir una detención durante el trayecto había llevado a numerosas familias a postergar sus gestiones consulares Captura Univision Tampa Bay

Una iglesia funcionó como sede durante cuatro días

El Consulado de México instaló sus módulos en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Wimauma. La atención se desarrolló durante cuatro jornadas consecutivas para acercar los servicios a los residentes de la zona.

La activista comunitaria Ana Lamb explicó que las dificultades económicas, laborales y de movilidad impiden que algunas personas acudan a la oficina que se encuentra ubicada en Orlando.

Por ese motivo, Lamb valoró que los asistentes tuvieran “acceso a los trámites cerca de sus comunidades” y destacó que la iniciativa brindó documentación y orientación a quienes no podían recorrer largas distancias.

¿Cuándo será la próxima jornada sabatina del Consulado de México en Miami?

El Consulado General de México en Miami realizará una jornada sabatina el 15 de agosto en su sede de 2555 Ponce de León Boulevard, piso 4, en Coral Gables.

Los módulos ofrecieron pasaportes, matrículas consulares, credenciales de elector y registros de doble nacionalidad Captura Univision Tampa Bay

Durante la actividad, los asistentes podrán tramitar el pasaporte, la matrícula consular y la credencial para votar, según informó la representación diplomática en su cuenta oficial de X.

Quienes necesiten realizar un registro civil o trámite de doble nacionalidad deberán solicitar una cita por correo electrónico a registrocivilmia01@sre.gob.mx.

La jornada también ofrecerá orientación legal gratuita mediante el Departamento de Protección y servicios de la Ventanilla de Salud, en colaboración con la Fundación Marsoni.

Las citas para los demás trámites pueden obtenerse por teléfono o WhatsApp a través de MiConsulado, al +1 (424) 309-0009.